„Ukrajna és Magyarország megérdemli, hogy jó barátok legyenek” – az ukrán külügyminiszter is gratulált a Tiszának

Az ukrán külügyminiszter is gratulált Magyar Péternek és a Tisza Pátnak a kétharmados győzelemhez. Andrij Szibiha szavait Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége osztotta meg a Facebook-oldalán.

„Gratulálunk a magyar népnek a demokratikus, átlátható és történelmi parlamenti választásokhoz. A rekord magas részvétel fordulópontot jelez Magyarország számára” – fogalmazott a tárcavezető, aki sok sikert kívánt a győzteseknek, illetve erőt a Tisza Pártnak és a miniszterelnök-jelöltnek, hogy „beteljesítsék a magyar emberek várakozásait”.

Andrij Szibiha jelezte: készen állnak arra, hogy kölcsönösen előnyös együttműködést folytassanak az új magyar kormánnyal, hogy

megoldást találjanak a régi problémákra, és új fejezetet nyissanak, mindkét nemzet javára.

„Nyitottak vagyunk arra, hogy együtt dolgozzunk annak érdekében, hogy biztosítsuk az európai normákat nemzeti kisebbségeink számára – az ukrajnai magyaroknak és a magyarországi ukránoknak” – tette hozzá az ukrán külügyminiszter.

Andrij Szibiha így zárta nyilatkozatát: „Ukrajna és Magyarország megérdemli, hogy jó szomszédok, partnerek és barátok legyenek”.