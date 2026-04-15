2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
Nyitókép: Getty Images/gorodenkoff

Van, ami zuhan, van, ami szárnyal – de a kép nem szép

Infostart / MTI

2026 februárjában az ipari termelés volumene 1,5 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal – erősítette meg szerdán második becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A feldolgozóipari alágak többségében visszaesés következett be.

A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján a januárinál 1,8 százalékkal kisebb volt az ipari kibocsátás.

Februárban az ipari export 2025 februárjának szintjén maradt. A feldolgozóipari exportértékesítés 32 százalékát képviselő járműgyártás kivitele 3,2 százalékkal csökkent, ugyanakkor a 16 százalékos súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 18,0 százalékkal bővült.

Az ipar belföldi értékesítése 5,7, a feldolgozóiparé 4,9 százalékkal visszaesett az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

Az iparon belül döntő (97 százalékos) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 1,0, a csekély súlyú bányászaté 9,1, az energiaiparé (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 11,2 százalékkal visszaesett.

A KSH részletezte: a legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 26 százalékát képviselő járműgyártás volumene 4,0 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A közúti gépjármű gyártása 6,5, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 4,1 százalékkal visszaesett.

A feldolgozóipari termelés 14 százalékát adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása az alágak közül a legnagyobb mértékben, 24 százalékkal nőtt. A két legnagyobb alágazatot tekintve a számítógép, perifériás egység gyártása 96 százalékkal bővült, ugyanakkor az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 20 százalékkal visszaesett.

A 10 százalékos feldolgozóipari súlyú villamos berendezés gyártása 12,1 százalékkal haladta meg 2025 februárjának alacsony szintjét. A két legjelentősebb súlyú alágazatból az akkumulátor, szárazelem gyártásának volumene 28, a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készülék gyártásáé 15,9 százalékkal emelkedett.

A feldolgozóiparból 13 százalékkal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 0,4 százalékkal mérséklődött az előző év azonos hónapjához képest, a külpiaci eladások nőttek, a hazaiak csökkentek. A legnagyobb (24 százalékos) súlyt képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 4,3 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. További öt alágazatban nőtt még a termelés, 0,1 és 21 százalék közötti mértékben, a legkevésbé a malomipari termék, keményítő gyártásában, a leginkább a csekély súlyú dohánytermék gyártásában. A többi öt alágazatban 0,7 és 26 százalék között csökkent a kibocsátás: a legkevésbé az egyéb élelmiszer gyártásában, a legerőteljesebben a növényi, állati olaj gyártásában.

A jelentés kitért arra, hogy a két közepes súlyú alág közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 9,2 százalékkal visszaesett, míg a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 3,0 százalékkal bővült az előző év azonos hónapjához mérten.

2025 áprilisa óta tart a csökkenés a feldolgozóipar 4,3 százalékát képviselő vegyi anyag, termék gyártásában: februárban a kibocsátás 21 százalékkal kisebb volt az előző év azonos hónapinál, nagyrészt a műanyagalapanyag-, illetve a műtrágya-, nitrogénvegyület-gyártás számottevő visszaesése miatt.

Az alágak közül a legnagyobb mértékben, 41 százalékkal a feldolgozóipari termelés 2,0 százalékát kitevő kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás maradt el az egy évvel korábbitól, mindkét értékesítési irányban jelentősen visszaestek az eladások.

A jelentésből kiderül, hogy az ipari termelés három régióban nőtt, ötben csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb, 13,2 százalékos volumenbővülést Észak-Alföldön, a legjelentősebb, 22 százalékos visszaesést Dél-Alföldön regisztrálták.

A KSH kiemelte: a megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 6,3 százalékkal bővült 2025 februárjához mérten. Az új belföldi rendelések 2,0, az új exportrendelések 7,1 százalékkal emelkedtek. Az összes rendelésállomány február végén 24 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.

Január–februárban az ipari termelés 2,0 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Az összes értékesítés 64 százalékát adó külpiaci eladások volumene 0,2 százalékkal nőtt, a 36 százalékot képviselő hazai értékesítésé 4,2 százalékkal mérséklődött.

A feldolgozóipar tizenhárom alága közül tízben visszaesett a termelés, a legnagyobb mértékben, 37 százalékkal a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozásban. A legnagyobb alág, a járműgyártás kibocsátása 2,2 százalékkal csökkent. Három alágban nőtt a termelés volumene: a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában 21, a villamos berendezés gyártásában 11,3, a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártásában 1,1 százalékkal – ismertette a KSH.

Elemző: legkorábban 2031-2032-ben lehet szó euróbevezetésről

Magyarország EU-tagsága óta már többször kopogtathatott volna az eurózóna ajtaján, de korábban politikai akarat nem volt, most pedig a feltételektől vagyunk távol, a politikai akaratról Magyar Péter hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján viszont nyilatkozott, először a költségvetés állapotát világítják át. Az időtávról és a bevezetés részleteiről az InfoRádió Beke Károlyt kérdezte.
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
Kitart a jó hangulat a tőzsdéken, a hazai részvénypiacot a Tisza kétharmada mozgatja

Alapvetően jó a hangulat a nemzetközi tőkepiacokon, a befektetők azt árazzák, hogy áttörés jöhet az amerikai-iráni tárgyalásokban a Hormuzi-szorossal kapcsolatban. Ez alapvetően javította a nemzetközi befektetői közösség kockázatvállalási hajlandóságát, de nagyot mentek tegnap az amerikai technológiai részvények is, ami a szélesebb piacok számára is lendületet adott. Az ázsiai tőzsdéken emelkedéseket lehetett látni reggel, míg Európában kis mozgásokkal indul a nap. A magyar tőzsdén még mindig a Tisza párt kétharmados győzelme mozgatja az árfolyamokat, míg hétfőn a blue-chipek emelkedtek nagyot, azokban kedden már kisebb korrekció volt, ma pedig ismét emelkedés van, erősödnek a hazai blue chipek, felpattan a 4iG és az Opus. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Véget ér egy korszak a Balatonnál: lehúzza a rolót az egyik legismertebb hazai borászati központ

Lehúzza a rolót a Balaton egyik legismertebb borászati központja: a Balatonboglári Borgazdasági Zrt. feldolgozó üzeme június végén bezár. A legendás BB márka azonban nem tűnik el - a termelés más telephelyen folytatódik.

Legal advisers help migrants pose as gay to get asylum, undercover BBC investigation finds

The BBC exposes a shadow industry charging migrants thousands of pounds to help them cheat the asylum system.

Előrejelzés: csökkenhet idén az olajkereslet
Elemző: legkorábban 2031-2032-ben lehet szó euróbevezetésről
