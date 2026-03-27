2026. március 27. péntek Hajnalka
Kelet-Magyarország legnagyobb, 40 megawattóra energiatárolási kapacitású villamosenergia-tároló rendszere Tiszaújvárosban, a Mol Petrolkémia területén az átadás napján, 2026. március 26-án.
Nyitókép: Czeglédi Zsolt

Átadás: Kelet-Magyarország legnagyobb akkumulátoros energiatárolója 7300 háztartás áramigényére elég

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó
Átadták Kelet-Magyarország legnagyobb akkumulátoros energiatárolóját Tiszaújvárosban, a MOL Petrolkémia területén. A több mint 6,6 milliárd forintból megvalósuló beruházással a MOL beléphet a MAVIR által működtetett rendszerszintű szolgáltatások piacára – mondta az InfoRádióban Császár Péter, a Mol Petrolkémia vezérigazgatója.

Pontosan egy évvel ezelőtt jelentettük be, hogy Tiszaújvárosban, a Mol Petrolkémia területén egy 40 megawatt kapacitású villamosenergia-tároló rendszert építünk. Egy év elteltével büszkén jelentettem, hogy a tervek megvalósultak, és pár hétre vagyunk a beüzemeléstől – fogalmazott Császár Péter, a Mol Petrolkémia vezérigazgatója az InfoRádióban. Hozzátette:

a 40 megawatt kapacitás nagyjából azt jelenti, hogy 7300 átlagos borsodi háztartásnak megfelelő villamos energiát tudunk letárolni és visszatölteni a hálózatra,

ezzel biztosítva a régió, valamint a Mol Petrolkémia áramellátását. „6,6 milliárd forintból valósult meg a beruházás, amelyhez 2,7 milliárd forintnyi támogatást kaptunk a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium koordinációján keresztül” – mondta.

A beruházás jelentősége három pillérben foglalható össze. Az első és talán a legfontosabb, hogy ez az egység, ez a berendezés része lesz a villamosenergia-ellátó rendszernek. Tehát ha túltermelés keletkezik az országos hálózaton, és ez tipikus manapság, hiszen gombamódjára szaporodtak el a napelemes kapacitások, akkor tárolási üzemmódba kapcsol a tároló, kvázi úgy, mint egy akkumulátor: feltöltjük, és amikor a nap lemegy, a fogyasztás pedig növekszik, mert az emberek hazaérnek a munkából, akkor az akkumulátoros rendszer biztosítja a szükséges plusz áramot. Ez az első pillér – magyarázta a vezérigazgató, hozzátéve: „nagyon fontos, hogy ezért a kapacitásért, amit felajánlunk a MAVIR felé, egy bevételkompenzációt kap a Mol Petrolkémia”.

„A második nagyon fontos dolog, hogy azokon a napokon, amikor a MAVIR nem kíván rendelkezni a kapacitás felett, akkor saját szakállunkra tudunk kereskedni, és kihasználhatjuk a magyar villamosenergiapiac napi árainak ingadozását. Ez az elmúlt időszakban elég markánsan megemelkedett, a 2020-as években az árkülönbözet napon belül 100-120 euró/megawattóra volt, 2025-re ez 500-as nagyságrendet ért el” – mondta Császár Péter.

„És a harmadik fontos szempont, ami nagyon jelentős számunkra, az a vevői igények. Manapság megfogalmazódtak olyan új vevői és partneri igények, hogy az általunk gyártott termékeknél tudjuk-e demonstrálni, hogy a termelés teljes egészében megújuló energiaforrások villamosenergia-felhasználásával történ. Köszönhetően ennek a beruházásnak, valamint az emellett futó napelempark-beruházásainknak, ezeket a vevő igényeket ki fogjuk tudni elégíteni” – tette hozzá.

- A kérdésre, hogy a Mol most a hazai napelemkapacitások hány százalékát képes tárolni, így válaszolt: ha a Mol Petrolkémiáról beszélünk, akkor ez a beruházás ez durván a mai magyar kapacitás 10 százalékával egyenértékes. Ha a Mol Csoport teljes kapacitását nézzük, akkor az 30-40 százalék, és a hosszú távú tervünk az, hogy 2030-ra 500 megawattórányi tárolórendszert építsünk ki. Az országos cél is elég ambiciózus, úgyhogy az a célunk, hogy azt a részarányt, amit most képviselünk, remélhetőleg tudjuk majd tartani – mondta el Császár Péter, a Mol Petrolkémia vezérigazgatója az InfoRádióban.

mol

akkumulátor

tiszaújváros

Orbán Viktor Veszprémben: „sajnos, kedves tiszások, még nem jött el a ti időtök!”

Péntek délután Veszprémben folytatta országjárását Orbán Viktor miniszterelnök, aki este még Győrben is tart fórumot. Mint fogalmazott, újabb válságok előtt áll a világ, és ilyenkor biztos kezű vezetőre van szükség, ezért még nem jött el a tiszások ideje. „Az ukránok érdekében ki akarják zsebelni Magyarországot. A Tisza egyenlő ukránbarát kormányzás. Tele vagyunk kémkedési ügyekkel, ennek véget kell vetni, és ha a választásokat megnyertük, vasszigorral fogunk véget vetni ennek" – fogalmazott.
 

Havas képek és videók a nyugati határ közeléből. A hőmérséklet mínusz 2 fok volt kora délután, de a hőérzet az erős szél miatt mínusz 10 fok körül alakult.
 

