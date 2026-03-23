ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.58
usd:
333.77
bux:
122107.32
2026. március 23. hétfő
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Hand is turning a dice and changes the direction of an arrow symbolizing that the interest rates are going down (or vice versa)
Nyitókép: Fokusiert/Getty Images

Beke Károly: az sem biztos, hogy idén lesz még kamatvágás

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

A legutóbbi alapkamatdöntés idején még jelentősen mások voltak a körülmények, azóta felülvizsgálták a várakozásaikat az elemzők.

Egy hónappal korábban még arra lehetett számítani, hogy a Monetáris Tanács márciusban újabb 25 bázispontos kamatvágással követi a februárban másfél év után megejtett 25 bázispontos kamatvágást, azóta viszont ez már nem olyan biztos. Az elemzők arra számítanak, maradni fog a jelenlegi 6,25 százalékos alapkamatszint – mondta el Beke Károly, a Portfolio elemzője az InfoRádióban.

Kiemelte, hogy azóta kitört a közel-keleti háború, amely a forint árfolyamán is meglátszik, és egyben fokozza az inflációs kockázatokat, veszélyeket. A jegybank ezeket a kockázatokat hangsúlyozhatja, illetve kiemelheti a pénzpiaci stabilitás fontosságát.

Amennyiben a háborús körülmények engedik, az év második felében, az őszi hónapokban elképzelhető kamatcsökkentés. Ehhez ugyanakkor az kellene, hogy ez a háború viszonylag gyorsan lezáruljon, és az energiapiaci feszültségek elmúljanak – tette hozzá.

Az elemzők véleményei megoszlanak, a Portfolio által megkérdezettek körülbelül fele gondolja úgy, hogy az idei évben már nem lesz tér további kamatcsökkentésre. Akik pedig kamatvágást várnak, azok is legfeljebb 25 bázispontos csökkentést látnak elképzelhetőnek.

Ugyanakkor van olyan vélemény is, amely szerint az év végére 50 bázispontos kamatemelés várható – magyarázta Beke Károly. Mint kifejtette, a szóban forgó elemző szerint az elmúlt hetekben történtek már önmagukban is elegendőek lehetnek ahhoz, hogy akár a kamatemelés is szóba kerüljön. Amennyiben a háború elhúzódna és tartósan fennmaradnának az energiapiaci feszültségek, tehát az olajár, a földgázár jelenlegi magas szintjén maradna, akár tovább emelkedne, valamint a forint tovább gyengülne, akkor lenne még valószínűbb a kamatemelés az év második felében.

Az Európai Központi Bank oldaláról megjelentek olyan vélemények, amelyek egy lehetséges kamatemelésre utalnak. Egyik döntéshozójuk már azt is előrevetítette, hogy már az áprilisi ülésen terítékre kerülhet a kamatemelés kérdése. Amennyiben ez a most látható tendencia a nemzetközi piacon folytatódik, az MNB is választási helyzet elé kerülhet – fogalmazott Beke Károly.

KAPCSOLÓDÓ HANG

portfolio

alapkamat

beke károly

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
Varga Mihály az alapkamat csökkentéséről: egyszeri döntés volt
A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa másfél év után nyúlt hozzá a jegybanki alapkamathoz, amelyet 25 bázisponttal csökkentett. Az MNB-elnök kedd délután sajtótájékoztatón magyarázta el a döntés hátterét. Kiemelte az inflációs adatokat, a hitelezés megindulását, illetve az élelmiszerek év eleji átárazását, ám a növekedést kifejezetten alacsonynak tartja a jegybank, az ipari termelés húzza vissza. Varga Mihály részletesen kommentálta a Barátság olajvezeték ügyét. Van magánvéleménye Nagy Márton „öt bankos” bejelentéséről, de ezt jegybankelnökként nem osztja meg a nyilvánossággal.
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: most biztonságra és tapasztalatra van szükség

Orbán Viktor országjárásnak hétfői állomásán, Kecskeméten mond beszédet.
 

Orbán Viktor: Európa lelkéért harcolunk, el akarjuk foglalni és át akarjuk alakítani az Európai Uniót

Patrióta Nagygyűlés – Budapesti kiáltvány Európának

Itt visszanézheti Orbán Viktor Patrióta nagygyűlésen elmondott beszédét

A Patrióták vezetői Budapesten sorra biztosították támogatásukról Orbán Viktort

1. Patrióta Nagygyűlés: „csak együtt tudjuk megvédeni Európát”

Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

A Washington Post cikkéből kiindult botrány ma ott tart, hogy Szijjártó Péter közölte: ukrán érdekek miatt hallgatták le, Orbán Viktor miniszterelnök pedig vizsgálatot indított a külügyminiszter lehallgatása ügyében. A Mandiner cikke szerint komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen.
 

Panyi Szabolcs visszakozik, csak befolyásosnak próbált látszani

Orbán Viktor: Szijjártó Péter lehallgatása a Tisza Párt érdekében történt – videó

Orbán Anita elismerte, hogy találkozott Panyi Szabolccsal

Lehallgatták Szijjártó Pétert? – Orbán Viktor utasítást adott

Lehallgatási ügy: megszólalt az Európai Bizottság

Szijjártó Péter: a kormány nem fog megtörni és nem adja fel Magyarország szuverenitását

VIDEÓ
Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.24. kedd, 18:00
Dúró Dóra
az Országgyűlés alelnöke, a Mi Hazánk elnökhelyettese
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szétbombázták az oroszok Odesszát, borulnak a béketárgyalások - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Súlyos támadás érte ma Odessza városát: az orosz haderő számtalan drónt zúdított a település iparnegyedére, a kár komolynak tűnik. Az ukrán haderő Szentpétervár térségét és Donyeck várost támadta drónokkal. A béketárgyalások gyakorlatilag zátonyra futottak: mind orosz, mind ukrán oldalon arról beszélnek a vezetők, hogy nem lesz a közeljövőben újabb háromoldalú egyeztetés az iráni háború miatt. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború hétfői eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Személyi igazolvány készítés ára 2026-ban: ezekben az esetekben kerül pénzbe a lejárt igazolvány cseréje

Személyi igazolvány készítés ára 2026-ban: Mikor ingyenes a csere és mikor kell fizetni? Ügyintézés, online pótlás és a lejárt okmány megújításának feltételei egy helyen.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Iran has 'one more chance at peace' as Tehran calls reports of US talks 'fake news'

The president earlier said he'd postponed strikes on Iranian power plants after talks, which the speaker of Iran's parliament denies took place.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 23. 20:00
Itt a határidő, eddig lehet még lakásbiztosítást váltani
2026. március 23. 17:50
Peking is közbelép – több mint tíz éve nem volt ilyenre példa
×
×