Egy hónappal korábban még arra lehetett számítani, hogy a Monetáris Tanács márciusban újabb 25 bázispontos kamatvágással követi a februárban másfél év után megejtett 25 bázispontos kamatvágást, azóta viszont ez már nem olyan biztos. Az elemzők arra számítanak, maradni fog a jelenlegi 6,25 százalékos alapkamatszint – mondta el Beke Károly, a Portfolio elemzője az InfoRádióban.

Kiemelte, hogy azóta kitört a közel-keleti háború, amely a forint árfolyamán is meglátszik, és egyben fokozza az inflációs kockázatokat, veszélyeket. A jegybank ezeket a kockázatokat hangsúlyozhatja, illetve kiemelheti a pénzpiaci stabilitás fontosságát.

Amennyiben a háborús körülmények engedik, az év második felében, az őszi hónapokban elképzelhető kamatcsökkentés. Ehhez ugyanakkor az kellene, hogy ez a háború viszonylag gyorsan lezáruljon, és az energiapiaci feszültségek elmúljanak – tette hozzá.

Az elemzők véleményei megoszlanak, a Portfolio által megkérdezettek körülbelül fele gondolja úgy, hogy az idei évben már nem lesz tér további kamatcsökkentésre. Akik pedig kamatvágást várnak, azok is legfeljebb 25 bázispontos csökkentést látnak elképzelhetőnek.

Ugyanakkor van olyan vélemény is, amely szerint az év végére 50 bázispontos kamatemelés várható – magyarázta Beke Károly. Mint kifejtette, a szóban forgó elemző szerint az elmúlt hetekben történtek már önmagukban is elegendőek lehetnek ahhoz, hogy akár a kamatemelés is szóba kerüljön. Amennyiben a háború elhúzódna és tartósan fennmaradnának az energiapiaci feszültségek, tehát az olajár, a földgázár jelenlegi magas szintjén maradna, akár tovább emelkedne, valamint a forint tovább gyengülne, akkor lenne még valószínűbb a kamatemelés az év második felében.

Az Európai Központi Bank oldaláról megjelentek olyan vélemények, amelyek egy lehetséges kamatemelésre utalnak. Egyik döntéshozójuk már azt is előrevetítette, hogy már az áprilisi ülésen terítékre kerülhet a kamatemelés kérdése. Amennyiben ez a most látható tendencia a nemzetközi piacon folytatódik, az MNB is választási helyzet elé kerülhet – fogalmazott Beke Károly.