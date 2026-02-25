ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
375.41
usd:
318.04
bux:
127083.87
2026. február 25. szerda Géza
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Concept of wealth, personal savings and collecting money for retirement
Nyitókép: Bence Bezeredy/Getty Images

Elemző: jót tett a forintnak a kamatdöntés

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó
ELŐZMÉNYEK

Kedden a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa 25 bázisponttal 6,25 százalékra csökkentette az alapkamatot. Ezt követően kétéves csúcsra erősödött a forint az euróval szemben. Ennek okairól Beke Károly, a Portfolio elemzője beszélt az InfoRádióban.

„A forint tovább tudott erősödni szerdán, ami talán meglepetés azt követően, hogy a jegybank 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot. Ugyanakkor Varga Mihály elnök kifejezetten óvatos hangnemet ütött meg, hiszen többször hangsúlyozta a sajtótájékoztatón, hogy nem kezdenek kamatcsökkentési ciklusba. Valószínűleg ez lehetett az az üzenet, aminek hatására a forint erősödni kezdett, és két és fél éves csúcson járt” – magyarázta Beke Károly.

Szerdán 376 forint alatt is járt az euró jegyzése, így már több mint fél százalékkal erősödött a forint. A Portfolio elemzője arra emlékeztetett, hogy önmagában a kamatcsökkentést már beárazta a piac, még a döntés előtt. Ezért a szakértők nem is számítottak érdemi piaci reakcióra. A forint erősödését látva viszont úgy tűnik, hogy a jegybank szigorú üzenetei megtették a hatásukat – tette hozzá.

Kérdés, hogy vajon a váratlan forinterősödést látva a jegybank esetleg tervezhet-e további kamatvágásokat? Beke Károly szerint erre nem lehet feltétlenül számítani,

bár Varga Mihály nem zárta ki, hogy márciusban tovább csökkenjen a kamat. Az MNB elnöke azt mondta, hogy hónapról hónapra fognak döntést hozni a beérkező adatok függvényében. Az elemzők most arra számítanak, hogy a hamarosan megjelenő inflációs adatok alapján a februári pénzromlás alacsonyabb lehetett, még a januári 2,1 százaléknál is.

Ha a forint ereje kitart és a nemzetközi piacon sem lesz komoly feszültség, akkor a szakértők arra számítanak, hogy újabb kamatcsökkentés jöhet március végén. Utána pedig attól függ a kamat további mérséklése, hogy a választások közeledtével lesznek-e piaci turbulenciák, és ha igen, akkor azokra miként válaszol majd az MNB.

A Portfolio elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy a külső környezet továbbra is viszonylag nyugodt. Bár vannak vámháborús fenyegetések, de nincs igazán nagy geopolitikai feszültség, mivel még az orosz-ukrán háborúhoz is hozzászokott már a piac. „Egyelőre viszonylagos szélcsend uralkodik a nemzetközi piacokon – ha lehet így fogalmazni – és ez, illetve a dollár gyengülése segíti a forintot is” – nyilatkozta Beke Károly.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Elemző: jót tett a forintnak a kamatdöntés

forint

kamatcsökkentés

forinterősödés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csizmazia Gábor: Donald Trump nem fog hátrálni, és helyzetbe hozta az alelnökét

Csizmazia Gábor: Donald Trump nem fog hátrálni, és helyzetbe hozta az alelnökét
A washingtoni Capitoliumban magyar idő szerint szerda hajnalban tartott elnöki évértékelőn visszatérő elem volt a normalitás és a közbiztonság hangsúlyozása, amit Donald Tump szerint ő maga képvisel a leghatékonyabban – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa. Az Amerika-szakértő kitért arra is, miért nyúlna vissza a régi idők egyik nagy vívmányához az elnök a vámpolitikában, továbbá a novemberi félidős választások igazi tétje is szóba került.
 

Donald Trump éles hangvétellel üzent Iránnak

Orbán Viktor: Ukrajna készül, ezért katonákat és védelmi eszközöket telepítünk az energetikai infrastruktúra védelmére

Orbán Viktor: Ukrajna készül, ezért katonákat és védelmi eszközöket telepítünk az energetikai infrastruktúra védelmére

A Védelmi Tanács ülése után számolt be a friss döntésekről a miniszterelnök, miután olyan jelzéseket kapott, hogy Ukrajna további akciókra készül a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében.
 

Rogán Antal: mindent meg kell tenni a magyar energiarendszer védelme érdekében

Tovább bonyolódik a Barátság kőolajvezeték körüli helyzet, Ukrajna nem ígért semmit

„A magyarok küldjenek katonákat Ukrajnába” – Szijjártó Péter szerint új elvárás hangzott el Brüsszelben

Orbán Viktor: az európai vezetők a háború folytatásáról állapodtak meg Volodimir Zelenszkijjel

VIDEÓ
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Planet Budapest: egy magyar találmány lesz a megmentő? Áder János, Inforádió, Aréna
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.25. szerda, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Baj van: akadozik a Béketanács első missziója - Előkerült a végső ultimátum, ebből megint háború lehet

Baj van: akadozik a Béketanács első missziója - Előkerült a végső ultimátum, ebből megint háború lehet

A gázai békefolyamat második szakasza holtpontra jutott. Izrael első lépésként a Hamász teljes lefegyverzését követeli, ellenkező esetben a háború folytatásával fenyeget. Közben a lefegyverzéshez szükséges feltételek – a közigazgatási testület, a rendőri erő és a nemzetközi stabilizációs haderő – egyike sem áll készen - jelentette a The Guardian.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Bővül a rekordokat döntő univerzum: itt a következő nagy Disney-premier

Bővül a rekordokat döntő univerzum: itt a következő nagy Disney-premier

A Disney Csatornán élőszereplős formában tér vissza a Vampirina: Tini vámpír sorozat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump's theatrical State of the Union address offers little hint of any change in course

Trump's theatrical State of the Union address offers little hint of any change in course

The BBC's Anthony Zurcher says the US president appealed to his base and taunted his opponents in a marathon speech.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 25. 14:42
Többéves csúcsokat dönt a forint
2026. február 25. 14:19
Tovább bonyolódik a Barátság kőolajvezeték körüli helyzet, Ukrajna nem ígért semmit
×
×