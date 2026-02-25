Elemző: jót tett a forintnak a kamatdöntés

„A forint tovább tudott erősödni szerdán, ami talán meglepetés azt követően, hogy a jegybank 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot. Ugyanakkor Varga Mihály elnök kifejezetten óvatos hangnemet ütött meg, hiszen többször hangsúlyozta a sajtótájékoztatón, hogy nem kezdenek kamatcsökkentési ciklusba. Valószínűleg ez lehetett az az üzenet, aminek hatására a forint erősödni kezdett, és két és fél éves csúcson járt” – magyarázta Beke Károly.

Szerdán 376 forint alatt is járt az euró jegyzése, így már több mint fél százalékkal erősödött a forint. A Portfolio elemzője arra emlékeztetett, hogy önmagában a kamatcsökkentést már beárazta a piac, még a döntés előtt. Ezért a szakértők nem is számítottak érdemi piaci reakcióra. A forint erősödését látva viszont úgy tűnik, hogy a jegybank szigorú üzenetei megtették a hatásukat – tette hozzá.

Kérdés, hogy vajon a váratlan forinterősödést látva a jegybank esetleg tervezhet-e további kamatvágásokat? Beke Károly szerint erre nem lehet feltétlenül számítani,

bár Varga Mihály nem zárta ki, hogy márciusban tovább csökkenjen a kamat. Az MNB elnöke azt mondta, hogy hónapról hónapra fognak döntést hozni a beérkező adatok függvényében. Az elemzők most arra számítanak, hogy a hamarosan megjelenő inflációs adatok alapján a februári pénzromlás alacsonyabb lehetett, még a januári 2,1 százaléknál is.

Ha a forint ereje kitart és a nemzetközi piacon sem lesz komoly feszültség, akkor a szakértők arra számítanak, hogy újabb kamatcsökkentés jöhet március végén. Utána pedig attól függ a kamat további mérséklése, hogy a választások közeledtével lesznek-e piaci turbulenciák, és ha igen, akkor azokra miként válaszol majd az MNB.

A Portfolio elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy a külső környezet továbbra is viszonylag nyugodt. Bár vannak vámháborús fenyegetések, de nincs igazán nagy geopolitikai feszültség, mivel még az orosz-ukrán háborúhoz is hozzászokott már a piac. „Egyelőre viszonylagos szélcsend uralkodik a nemzetközi piacokon – ha lehet így fogalmazni – és ez, illetve a dollár gyengülése segíti a forintot is” – nyilatkozta Beke Károly.