Valaki éppen egy gázóra állását nézi.
Három hónap után elkezdtek megjelenni a gázszámlák, de elég furcsán

Megkezdődik a januári rezsistoppal érintett, módosított gázszámlák kiküldése a lakossági ügyfelek részére. Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. tájékoztatása szerint a technikai átállás lezárult, a diktáláson alapuló számlák március 21-étől folyamatosan érkeznek az érintettekhez.

Olvasóink és a saját tapasztalatunk alapján egyelőre az MVM applikációban még nem a részletes számlák jelennek meg 3 hónap után, hanem csupán egy szám, az „egyenleg" menüpont alatt. Olvasónk, aki éves szinten 2000 köbméter körül szokott fogyasztani, azaz fizet versenypiaci árat is, 83 ezer forintról kapott értesítést. Azt írta nekünk, hogy az elmúlt 3 hónapban, mivel diktálós, nem kapott számlát.

Tavaly januárban és februárban 810 köbméter gázt használt el, idén ennél többet, 1070-et, és a kormány 30 százalékos kedvezménye után nem tudta, hogy mekkora összegre számítson. Mivel jelenleg csak az egyenleget látja, az sem világos, hogy háromhavi számlára vonatkozna ez, vagy az első, még januárban diktáltra. Azt is reálisnak tartaná, hiszen januárban 400 köbméter felett írt be az applikációba.

Másik olvasónk, aki átalányban fizet, már kapott számlaképet is, egy részben januári, részben feburári időszakra, március 30-ai fizetési határidőval kapott számlát. Ebből arra következtetünk, hogy a 83 ezres számla is „egy”, részben januári számla összege lehet, amely hamarosan megjelenik majd az applikációban.

Az MVM magyarázata

A 24.hu közben arról ír, hogy a kormány által megígért kedvezmény miatt az MVM ideiglenesen felfüggesztette a számlázást, hogy elvégezze a szükséges informatikai fejlesztéseket és rendszer-teszteléseket. A szolgáltató hangsúlyozta, hogy a komplex elszámolási folyamat kidolgozása vette igénybe az elmúlt időszakot.

Az ügyféli visszajelzésekre és a számlák esetleges torlódásával kapcsolatos aggályokra reagálva a társaság közölte:

a háztartások védelme érdekében az elmaradt gázszámlákat nem egyszerre küldik ki.

A tájékoztatás szerint márciusban minden érintett ügyfél csak egy számlát kap, így elkerülhető a családi kasszák hirtelen, többszörös megterhelése. A fennmaradó elmaradások ütemezett kiküldéséről a későbbiekben adnak tájékoztatást.

A kedvezmény érvényesítésének részleteiről az MVM kifejtette, hogy azon ügyfelek esetében, akik január 21-e után diktáltak, a jóváírás várhatóan két külön számlában jelenik meg. Minden más esetben a 30 százalékos kompenzáció egyetlen elszámolásban lesz látható.

A kedvezmény pontos összege a fogyasztási szokásoktól és a korábbi átlagfogyasztástól függően néhány ezer forinttól akár a százezer forint feletti tartományig is terjedhet – írja a lap.

A szolgáltató jelezte, hogy amennyiben az összetorlódott téli fűtési költségek kiegyenlítése a kedvezmény ellenére is nehézséget okoz, az MVM Next kamatmentes részletfizetési lehetőséget biztosít az ügyfelek számára. A részletfizetési igényeket a társaság ügyfélszolgálati csatornáin keresztül lehet benyújtani.

A globális űrszektort ma egyértelműen az Egyesült Államok és Kína dominálja, de ez nem jelenti azt, hogy a kisebb országoknak ne lenne mozgásterük a területen. Méreténél fogva Magyarország esetén persze közel sem arról van szó, hogy versenyre kelhetne az űrnagyhatalmakkal, egyes kutatási ágazatokban azonban a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat szerint világszinten is versenyképes szakmai hátérrel rendelkeznek a magyar tudósok. Ezen tudást igyekezett a kutatóhálózat nemzetközi közegben is prezentálni a londoni Space-Comm Expo-n nemrég, ahol először vett részt magyar delegáció. Szalay Zsolt, a HUN-REN műszaki és természettudományi területekért felelős alelnöke a Portfolio-nak a rendezvény kapcsán elmondta, hogy nagy változás zajlik le a szektorban jelenleg: az állami szereplőkön túl egyre inkább fontossá válnak a magánvállalatok a területen, amely trendhez a magyar kutatói hálózat is igyekszik igazodni.

Egy ismeretlen csoport vállalta a cseh hadiüzem elleni támadást, amely mögött nemzetközi szálak is felmerültek.

