Három hónap után elkezdtek megjelenni a gázszámlák, de elég furcsán

Olvasóink és a saját tapasztalatunk alapján egyelőre az MVM applikációban még nem a részletes számlák jelennek meg 3 hónap után, hanem csupán egy szám, az „egyenleg" menüpont alatt. Olvasónk, aki éves szinten 2000 köbméter körül szokott fogyasztani, azaz fizet versenypiaci árat is, 83 ezer forintról kapott értesítést. Azt írta nekünk, hogy az elmúlt 3 hónapban, mivel diktálós, nem kapott számlát.

Tavaly januárban és februárban 810 köbméter gázt használt el, idén ennél többet, 1070-et, és a kormány 30 százalékos kedvezménye után nem tudta, hogy mekkora összegre számítson. Mivel jelenleg csak az egyenleget látja, az sem világos, hogy háromhavi számlára vonatkozna ez, vagy az első, még januárban diktáltra. Azt is reálisnak tartaná, hiszen januárban 400 köbméter felett írt be az applikációba.

Másik olvasónk, aki átalányban fizet, már kapott számlaképet is, egy részben januári, részben feburári időszakra, március 30-ai fizetési határidőval kapott számlát. Ebből arra következtetünk, hogy a 83 ezres számla is „egy”, részben januári számla összege lehet, amely hamarosan megjelenik majd az applikációban.

Az MVM magyarázata

A 24.hu közben arról ír, hogy a kormány által megígért kedvezmény miatt az MVM ideiglenesen felfüggesztette a számlázást, hogy elvégezze a szükséges informatikai fejlesztéseket és rendszer-teszteléseket. A szolgáltató hangsúlyozta, hogy a komplex elszámolási folyamat kidolgozása vette igénybe az elmúlt időszakot.

Az ügyféli visszajelzésekre és a számlák esetleges torlódásával kapcsolatos aggályokra reagálva a társaság közölte:

a háztartások védelme érdekében az elmaradt gázszámlákat nem egyszerre küldik ki.

A tájékoztatás szerint márciusban minden érintett ügyfél csak egy számlát kap, így elkerülhető a családi kasszák hirtelen, többszörös megterhelése. A fennmaradó elmaradások ütemezett kiküldéséről a későbbiekben adnak tájékoztatást.

A kedvezmény érvényesítésének részleteiről az MVM kifejtette, hogy azon ügyfelek esetében, akik január 21-e után diktáltak, a jóváírás várhatóan két külön számlában jelenik meg. Minden más esetben a 30 százalékos kompenzáció egyetlen elszámolásban lesz látható.

A kedvezmény pontos összege a fogyasztási szokásoktól és a korábbi átlagfogyasztástól függően néhány ezer forinttól akár a százezer forint feletti tartományig is terjedhet – írja a lap.

A szolgáltató jelezte, hogy amennyiben az összetorlódott téli fűtési költségek kiegyenlítése a kedvezmény ellenére is nehézséget okoz, az MVM Next kamatmentes részletfizetési lehetőséget biztosít az ügyfelek számára. A részletfizetési igényeket a társaság ügyfélszolgálati csatornáin keresztül lehet benyújtani.