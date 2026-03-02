ARÉNA - PODCASTOK
Értékmegőrzési és pénzügyi befektetési célokra vásárolható aranyrúd.Forrás: Getty Images/OsakaWayne Studios
Nyitókép: Getty Images/OsakaWayne Studios

A közel-keleti háború haszonélvezői: dörzsölik a markukat a befektetők

Infostart

A befektetők hagyományosan értékőrzőként tekintenek a nemesfémekre olyan időszakokban, amikor a geopolitikai és a makrogazdasági kockázatok erősödnek. Ez hétfő reggel jól meglátszódott az arany és az ezüst árfolyamán is.

Hétfő reggel több mint két százalékot ugrott az arany ára, miután az amerikaiak és az izraeliek nagyszabású csapásokat mértek Iránra, amelyekben életét vesztette az ország vezetője is. A Közel-Keleten kialakult súlyos válság közepette egészen 5393 dollárig emelkedett az arany árfolyama, ami január vége óta a legmagasabb szint – írja a Portfolio.

Az arany ára nem járt messze attól a történelmi csúcstól, amit január végén ért el, 5599 dollárral.

A befektetők attól tartanak, hogy a közel-keleti konfliktus tartósan veszélyeztetheti a Hormuzi-szoroson keresztül zajló olajszállításokat, ami az energiaárak további emelkedéséhez vezethet. A piaci reakció eddig visszaigazolja a várakozásokat: a részvénypiacok esnek, az olajárak megugrottak, az arany pedig a bizonytalanság egyik fő nyertesévé vált. A befektetők hagyományosan értékőrzőként tekintenek a nemesfémre olyan időszakokban, amikor a geopolitikai és a makrogazdasági kockázatok erősödnek.

A portál beszámolója szerint a többi nemesfém is emelkedett, bár mérsékeltebb mértékben. Az ezüst első reakcióként több mint egy százalékot emelkedett, mostanra viszont visszaadta az emelkedést.

A közel-keleti háború haszonélvezői: dörzsölik a markukat a befektetők

