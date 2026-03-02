A közel-keleti háború haszonélvezői: dörzsölik a markukat a befektetők

Hétfő reggel több mint két százalékot ugrott az arany ára, miután az amerikaiak és az izraeliek nagyszabású csapásokat mértek Iránra, amelyekben életét vesztette az ország vezetője is. A Közel-Keleten kialakult súlyos válság közepette egészen 5393 dollárig emelkedett az arany árfolyama, ami január vége óta a legmagasabb szint – írja a Portfolio.

Az arany ára nem járt messze attól a történelmi csúcstól, amit január végén ért el, 5599 dollárral.

A befektetők attól tartanak, hogy a közel-keleti konfliktus tartósan veszélyeztetheti a Hormuzi-szoroson keresztül zajló olajszállításokat, ami az energiaárak további emelkedéséhez vezethet. A piaci reakció eddig visszaigazolja a várakozásokat: a részvénypiacok esnek, az olajárak megugrottak, az arany pedig a bizonytalanság egyik fő nyertesévé vált. A befektetők hagyományosan értékőrzőként tekintenek a nemesfémre olyan időszakokban, amikor a geopolitikai és a makrogazdasági kockázatok erősödnek.

A portál beszámolója szerint a többi nemesfém is emelkedett, bár mérsékeltebb mértékben. Az ezüst első reakcióként több mint egy százalékot emelkedett, mostanra viszont visszaadta az emelkedést.