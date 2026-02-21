Nyugtatnak a horvátok kőolajügyben, de ez nem biztos, hogy tetszik a magyaroknak

A JANAF tájékoztatása szerint jelenleg is jelentős mennyiségű, nem orosz eredetű nyersolajat szállítanak a csővezetéken a MOL-csoport számára. A folyamat folytonosságát jelzi, hogy az omišalji terminál felé jelenleg is három további,

a Mol-csoport által megrendelt, nem orosz kőolajat szállító tartályhajó tart.

A közlemény alaptalannak nevezi azokat az állításokat, amelyek szerint az érintett országok üzemanyag-ellátási zavarok szélén állnának. A JANAF kiemelte, hogy az olajszállítás a MOL finomítói felé késedelem nélkül történik. A partnerországoknak nem volt szükségük stratégiai készleteik felhasználására.

A JANAF Omišalj terminálja és vezetékhálózata garantálja az ellátás biztonságát a magyar határig.

Új kapacitástesztek nemzetközi felügyelettel

A horvát üzemeltető üdvözölte, hogy a MOL-csoport elfogadta javaslatukat további kapacitástesztek elvégzésére, amelyeket az Európai Bizottság képviselőinek jelenlétében folytatnak le. A JANAF fenntartja korábbi állítását, miszerint kapacitásai teljes mértékben képesek fedezni a magyar és a szlovák igényeket. A vállalat javaslatot tett egy kiterjesztett tesztelésre is: eszerint egy hónapon keresztül, folyamatos üzemben 1 millió tonna nyersolaj továbbításával bizonyítanák a vezeték hatékonyságát.

A déli szállítási útvonal felértékelődését a keleti irányú import ellehetetlenülése okozza. A jelenlegi helyzetben Ukrajna felől, a Barátság kőolajvezetéken keresztül nem érkezik orosz kőolaj Magyarországra. Magyarország álláspontja szerint az ukránok hibájából, mert nem hajlandók kijavítani az orosz dróntámadás utáni károkat. Az oroszok is megszólaltak az ügyben.

Sőt, Magyarország bejelentette, hogy a magyar kormány addig blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelcsomagot, amíg nem jön olaj a Barátság vezetéken.

A Mol egyik vezetője pedig arról beszélt, hogy óhatatlanul emelkedni a hazai üzemanyag ára amiatt. hogy nem jöhet orosz olaj Magyarországra.