ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.04
usd:
322.44
bux:
125733.91
2026. február 21. szombat Eleonóra
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Steel oil pipes from refinery in desert during sunset.
Nyitókép: imaginima/Getty Images

A szerbeknek március 20-ig biztosan van olajuk

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Janaf horvát kőolajvezeték-üzemeltető vállalat a horvát kormánnyal együttműködésben 2026. március 20-ig érvényes engedélyt szerzett az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyoneszközöket Ellenőrző Hivatalától, amely lehetővé teszi a kőolaj további zavartalan szállítását a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) részére - közölte a horvát társaság.

A szerb fél is megerősítette a hosszabbítást. A belgrádi közlés szerint az OFAC 30 nappal, március 20-ig meghosszabbította a NIS működési engedélyét. Dubravka Djedovic Handanovic bányászati és energiaügyi miniszter elmondta: a vállalat folytathatja a nyersolaj beszállítását, a pancsovai finomítóban történő feldolgozást, valamint a kőolajszármazékok folyamatos piaci ellátását. Hozzátette, hogy tárgyalásokat folytatnak az orosz féllel, és a jövő héten Washingtonba utazik a NIS-t érintő szankciókról szóló egyeztetések folytatására.

Az amerikai pénzügyminisztérium 2025. január 10-én vezetett be szankciós csomagot az orosz energiaszektor ellen az ukrajnai katonai műveletek miatt. A korlátozások 2025. február 27-én léptek teljes körűen hatályba, és a NIS-t is érintik.

A Janaf és a NIS között 2024. január 1-jétől 2026. december 31-éig hatályos kőolajszállítási szerződés értelmében a szerb társaság a teljes időszakra összesen 10 millió tonna nyersolajnak az Adria-kőolajvezetéken történő szállítására kötött le kapacitást, a megállapodásban rögzített feltételek szerint.

A Mol szerepe

A Mol-csoport január 19-én írt alá kötelező erejű szándéknyilatkozatot a Gazpromnyefttyel a NIS-ben fennálló 56,15 százaléknyi részesedése megvásárlásáról.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftynek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya jelenleg 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.

Kezdőlap    Külföld    A szerbeknek március 20-ig biztosan van olajuk

mol

nis

olajszállítás

janaf

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Minden, amit a kampányról és a választásról tudni kell – a Nemzeti Választási Iroda elnöke az Arénában

Minden, amit a kampányról és a választásról tudni kell – a Nemzeti Választási Iroda elnöke az Arénában
A hivatalos kampányidőszak kezdetén Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke tájékoztatást adott az InfoRádió Aréna című műsorában a választópolgárok számára legfontosabb információkról. Elárult olyan érdekességeket is, mint hogy mikor kell külön jegyet venni a repülőgépre naz urnának, és hogy kötelező-e borítékba tenni a szavazatot.
 

Bejelentést tettek az áprilisi választásokról

„Ezzel meg is volnánk” - Orbán Viktor a választásról üzent, Magyar Péter is megszólalt

Orbán Viktor: a gazdasági káosz az ukránok fejében út az ellenzék választási sikeréhez

Orbán Viktor: a gazdasági káosz az ukránok fejében út az ellenzék választási sikeréhez

Ezen a hétvégén Békéscsabán rendeztek háborúellenes gyűlést a digitális polgári körök, a szokásos forgatókönyv szerint Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott, majd pedig kérdésekre válaszolt. Közölte, hogy kivédi a kormány az ukránok energiafegyver-támadását. Beszélt a békési földutak helyzetéről, az extraprofitadók rendszerének fontosságáról, valamint egy márciusi kínai-amerikai nagy megegyezés esélyéről is.
VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
150 év után megtörtént a fordulat: visszatértek a rejtélyes szigetre a rég kihalt óriások

150 év után megtörtént a fordulat: visszatértek a rejtélyes szigetre a rég kihalt óriások

Visszatelepítettek 158 fiatal óriásteknőst a Galápagos-szigetcsoporthoz tartozó Floreana-szigetre, ahol a faj csaknem 150 évvel ezelőtt teljesen kihalt - jelentette be az ecuadori környezetvédelmi minisztérium.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Jön a kora tavasz, vagy visszavág a kemény tél? Elképesztő, amit az időjárás tartogat február végére

Jön a kora tavasz, vagy visszavág a kemény tél? Elképesztő, amit az időjárás tartogat február végére

Frontok sora éri el a Kárpát-medencét a következő napokban, ám a friss előrejelzések szerint komoly lehűlés nem várható.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump raises global tariffs to 15%, day after Supreme Court ruling

Trump raises global tariffs to 15%, day after Supreme Court ruling

After most of his tariffs were outlawed on Friday, Trump announced new global tariffs of 10% - which he says he has now increased to 15%.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 21. 17:55
Madonna-szobrot kapott a magyaroktól a pápa
2026. február 21. 17:25
Gyilkos lavinák Ausztriában, több ember meghalt, egy tinédzser megúszta
×
×