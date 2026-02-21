ARÉNA - PODCASTOK
Olajfáklya a Mol százhalombattai Dunai Finomítójában 2025. október 21-én. A Mol megerõsítette, hogy elõzõ nap éjjel tûz ütött ki a finomító AV3-as üzemében. A tüzet a tûzoltók lokalizálták, és jelenleg is dolgoznak a terület biztosításán. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Elkerülhetetlen a komoly üzemanyagár-emelés - mondja az alelnök

Infostart

Komoly üzemanyagár-emelkedéssel és a finomítói termelés visszaesésével fenyeget a Barátság kőolajvezeték leállása, valamint az orosz nyersolaj esetleges teljes kiesése – figyelmeztetett Szabó Szabolcs, a Mol-csoport Downstream üzletágának szenior alelnöke az Indexnek adott interjújában. A szakember szerint a tengeri szállítás nemcsak bizonytalanabb, de jelentősen költségesebb is a szárazföldi útvonalnál.

Szabó Szabolcs szerint az áremelkedést nem csupán a magasabb beszerzési költségek, hanem a finomítási hatékonyság romlása is fűtheti. Az orosz kőolaj kiesése ugyanis a régióban akár 10 százalékkal is csökkentheti a helyben előállított üzemanyag mennyiségét - olvasható az index.hu-n.

A Mol finomítói az orosz olajkeverék feldolgozására lettek optimalizálva. Az ettől eltérő összetételű, alternatív kőolajfajtákból kevesebb végtermék (benzin és gázolaj) állítható elő.

Az alelnök szerint a helyzetet tovább nehezíti a horvátországi tranzitútvonal drágasága és műszaki bizonytalansága. Szabó Szabolcs közlése szerint

a horvát Janaf üzemeltető továbbra is az európai átlagárak négyszeresét-ötszörösét kéri el a szállításért.

Emellett a horvát szakasz valós kapacitása is kérdéses: miközben Zágráb évi 14–15 millió tonnás áteresztőképességről beszél, a vezetéken valójában soha nem szállítottak évi 2 millió tonnánál többet.

Átalakítás

A Mol gőzerővel dolgozik a finomítók technológiai átalakításán, hogy 2027-re függetlenedni tudjanak az orosz forrásoktól. Erre a célra eddig mintegy 80 milliárd forintot költöttek, és legalább ugyanennyi beruházás van még hátra. A szakember ugyanakkor emlékeztetett: amíg ez a folyamat le nem zárul, a régiónak szüksége van az orosz nyersolajra az ellátásbiztonság és a versenyképes árak fenntartása érdekében.

