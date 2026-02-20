Szijjártó Péter megfenyegette Ukrajnát

A miniszter szerint az olajszállítás akadályozásával Ukrajna sérti az Európai Unióval kötött társulási megállapodását. Azt hangoztatta, hogy mindaddig, amíg Kijev így tesz, addig a magyar kormány is blokkolni fogja az Ukrajna szempontjából fontos EU-s döntéseket.

"Így azt a döntést hoztuk, hogy blokkoljuk a 90 milliárd eurós Ukrajnának nyújtandó hadikölcsön ügyét mindaddig, amíg Ukrajna nem indítja újra a kőolaj szállítását a Barátság vezetéken. Mindaddig, amíg nem indul újra az olajszállítás Magyarország irányába, addig Ukrajna nem férhet hozzá a 90 milliárd eurós hadikölcsönhöz"