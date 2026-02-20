ARÉNA - PODCASTOK
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter sajtótájékoztatót tart a kormányülés után a Karmelita kolostorban 2026. február 18-án. Leállításra került Magyarországról a dízel üzemanyag szállítása Ukrajna felé, és mindaddig nem is indul újra, amíg Kijev nem állítja helyre a kõolajtranzitot a Barátság vezetéken hazánk irányába  jelentette be a miniszter.
Nyitókép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA

Szijjártó Péter megfenyegette Ukrajnát

Infostart

A külgazdasági és külügyminiszter Mátészalkán közölte, hogy a magyar kormány addig blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelcsomagot, amíg nem jön olaj a Barátság vezetéken.

A miniszter szerint az olajszállítás akadályozásával Ukrajna sérti az Európai Unióval kötött társulási megállapodását. Azt hangoztatta, hogy mindaddig, amíg Kijev így tesz, addig a magyar kormány is blokkolni fogja az Ukrajna szempontjából fontos EU-s döntéseket.

"Így azt a döntést hoztuk, hogy blokkoljuk a 90 milliárd eurós Ukrajnának nyújtandó hadikölcsön ügyét mindaddig, amíg Ukrajna nem indítja újra a kőolaj szállítását a Barátság vezetéken. Mindaddig, amíg nem indul újra az olajszállítás Magyarország irányába, addig Ukrajna nem férhet hozzá a 90 milliárd eurós hadikölcsönhöz"

Elakadt járművek, akadozó áramszolgáltatás, hócsapdába került Vas vármegye – képek, videó

Elakadt járművek, akadozó áramszolgáltatás, hócsapdába került Vas vármegye – képek, videó

Balesetek, árokba csúszott, a hótorlaszokban elakadt járművek, valamint fakidőlések miatt csaknem száz esetben riasztották a Vas vármegyei tűzoltókat, hétezernél több fogyasztási helyen szünetel részben vagy teljesen az áramszolgáltatás – közölte a honlapján pénteken a Vas vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
 

A kamionok felén téli gumi sincs – vízszintes hóvihar a nyugati határon

Rengeteg a sérült a zalai buszbalesetben, a szélvédőn át folyt a mentés

Válságos a helyzet, az egész országban sok települést elzárt a hó

Lecsapott a havazás: 40 centi hó hullott Magyarországon - Híreink a hóhelyzetről percről percre

Lecsapott a havazás: 40 centi hó hullott Magyarországon - Híreink a hóhelyzetről percről percre

Tegnap mediterrán ciklon érte el Magyarországot, amellyel együtt intenzív csapadékzóna is érkezett. Az Északnyugat-Dunántúlon, illetve az Alpokalja térségében rendkívül nagy mennyiségű, akár a 20-30 centimétert is meghaladó hótakaró kialakulására van esély. Az Alpokalján a HungaroMet több járásra is narancs riasztás adott ki a viharos szél miatt jelentkező hófúvás veszélyére figyelmeztetve, országszerte több helyen pedig hótorlaszok kialakulására is van esély a mai nap folyamán.

Bevágta a durcit Donald Trump: 10 százalékos globális vámot vezet be az USA

Bevágta a durcit Donald Trump: 10 százalékos globális vámot vezet be az USA

Donald Trump válaszlépésként 10 %-os globális vámot vezet be, miután a Legfelsőbb Bíróság alkotmányellenesnek ítélte és megsemmisítette a korábban kivetett védővámokat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Trump announces new 10% global tariff as he hits out at 'deeply disappointing' Supreme Court ruling

Trump announces new 10% global tariff as he hits out at 'deeply disappointing' Supreme Court ruling

The US president says he will impose the temporary levies, after the top court struck down his sweeping tariffs.

2026. február 20. 19:30
Komoly figyelmeztetés: nincs még kifutóban az influenzajárvány, tavaly ilyenkor jött még egy emelkedés
2026. február 20. 19:19
Ez már végleges: az MSZP nem indul a választásokon
