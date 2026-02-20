Megszólalt a Mol, miután a horvátok közöték, orosz olaj nem jöhet az Adrián

A horvát olajvezeték-üzemeltető, a Janaf köteles engedélyezni az orosz tengeri úton szállított olaj tranzitját Magyarországra és Szlovákiába – közölte pénteken a Mol, megjegyezve, hogy mindkét ország mentesül az ilyen importra vonatkozó EU-szankciók alól.

Mint ismert, Oroszországból Ukrajnán át Magyarország és Szlovákia felé január 27-e óta nem érkezik olaj, miután orosz támadás érte a Barátság kőolajvezetéket. A magyar kormány és a Mol azt kérte Horvátországtól, hogy engedélyezze a kikötőjébe érkező orosz olajszállítmányok Adria vezetéken történő szállítását, mire Ante Susnjar horvát gazdasági miniszter közölte, hogy Zágráb engedélyez kapacitásnövelést a Janaf horvát kőolajvezeték-üzemeltető vállalatnál, de az nem lehet orosz forrású. Szerinte a Mol az olcsó orosz olajat akarja megszerezni a forrásai diverzifikálása helyett, a vádat pedig azzal indokolja, hogy a szállítási tarifák a teljes költség mindössze 1 százalékát teszik ki, míg az orosz nyersolaj körülbelül 30 százalékkal olcsóbb, mint az alternatívák.

Százhalombatta (HU) can process at most 8 million tonnes per year, and the Bratislava refinery (SVK) 6 million. Domestic production in Hungary is around one million.



Andrej Plenkovics miniszterelnök megerősítette, hogy Horvátország képes évi 12 millió tonna olajat garantálni Magyarország és Szlovákia számára, ami teljes mértékben fedezné mindkét ország finomítói igényeit.

Időközben a magyar kormány bejelentette, hogy felszabadít egy tekintélyes részt a stratégiai olajkészletekből.

Ezek után szólalt meg most a Mol és szlovák leányvállalata, a Slovnaft, a közös közleményt a Reuters idézte. „A Janafnak engedélyeznie kell a szállítmányok áthaladását” – írták, hozzátéve, hogy „mi a közép- és kelet-európai ellátásbiztonságot illeti, félre kell tenni a régi vitákat”.

A magyar olajtársaság időközben rendelt kőolajat különböző országokból, közük Oroszországból a horvát kikötőkbe, hogy a szállítmányok az Adria vezetéken elérhessék Szlovákiát és Magyaroszágot. Amíg ezek megérkeznek, a magyaron kívül a szlovák kormány is hozzányúl a tartalékaihoz.

Mindemellett Szijjártó Péter a szerdai kormányülésen bejelentette, hogy Magyarország leállítja a dízelüzemanyag szállítását Ukrajnába, mert úgy gondolja, hogy Kijev politikai okból nem indította még újra a már megjavított Barátságon a szállítást, így próbálva nyomást gyakorolni a magyar kormányra Ukrajna uniós csatlakozásának elősegítése érdekében.

Magyarország és Szlovákia eddigi álláspontja szerint az Adria vezeték drágább a Barátságnál és nem is biztos, hogy képes elegendő olajat szállítani a két ország teljes szükségletének kielégítésére. Horvátország ragaszkodott ahhoz, hogy a kapacitás elegendő.

A Mol közölte azt is, hogy hogy

Magyarország, Szlovákia, Horvátország és az Európai Bizottság megállapodott abban, hogy nemzetközi felügyelet mellett teszteket végeznek a kapacitás meghatározása érdekében.

„Ezt követően végre világosan láthatjuk, mire képes az Adria vezeték horvát szakasza” – áll a Mol közleményében. „Jelenleg nincs értelme olyan számokkal dobálózni, amelyeket nem igazoltak megfelelő tesztek” – közölték a felek a Reuters szerint.