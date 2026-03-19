2026. március 19. csütörtök
Businessman Character Mark Checklist with Pen. Businesswoman Completion Business Task. Goal Achievements People Planning Schedule Concept. Flat Vector Cartoon Illustration
Nyitókép: lemono / Getty Images

Felmérés: a Tisza-szavazók a gazdaság helyzetét, a fideszesek a háborút tartják a legsúlyosabb problémának

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

A gazdaság állapota, az ukrajnai háború, a demokrácia leépülése, egészségügy, korrupció, a lista végén pedig a migráció és az oktatás – ezeket tartják a magyarok a legnagyobb problémáknak a Republikon Intézet kutatása szerint. A problémák sorrendjét egyértelműen a pártok választási kampányának fókusza határozza meg.

A Republikon Intézet a februári pártpreferencia-mérésével egyidőben megkérdezte a válaszadóktól azt is, melyeket tartják a legnagyobb problémának jelenleg Magyarországon. Az intézet kutatója, Schlanger Márton az InfoRádióban elmondta: felmérésük alapján a gazdaság állapota, a megélhetés magas költségei a legelterjedtebb problémák a magyarok körében, ugyanis minden harmadik megkérdezett ezt a választ jelölte meg. „Ezek a problémák a Covid-időszak óta az élmezőnyben vannak” – tette hozzá.

Kiemelte, hogy a második helyre az ukrajnai háború került, amire a korábbi méréseik során soha nem volt példa. Mint fogalmazott, ez egy olyan téma, ami már évek óta meghatározza a mindennapjainkat, folyamatosan érkeznek a hírek a konfliktussal kapcsolatban, miközben a kormánypártok kampányának már korábban is a része volt. Schlanger Márton azonban azt tapasztalja, hogy január óta még nagyobb hangsúlyt kap a kormánypártok kommunikációjában az ukrajnai háborúhoz való viszonyulás. „A választási kampány fő témája a kormánypárti oldalon a szomszédban zajló háború és annak kérdése lett, minden ötödik ember ezt gondolja most a legnagyobb problémának” – magyarázta a kutató.

Előrébb, a lista harmadik helyére került a demokrácia és jogállamiság leépülése. Schlanger Márton szerint

ez a Tisza Párt kommunikációs sikerét mutatja, mert közérthetőbbé és mérhetővé tudták tenni ezt az egyébként bonyolult témát.

Az egészségügy a negyedik helyre szorult vissza, a migráció és az oktatás állapotát pedig most az emberek 2 százaléka tartja problémának. Megjegyezte: a pártpreferencia egyértelműen befolyásolja, kinek mi számít nagy problémának.

A Tisza Párt szavazóinál a gazdaság állapota van az első helyen, amit a demokrácia és a jogállamiság leépülése követ.

Ez a kettő problémakör kiteszi a Tisza Párt szimpatizánsainak a kétharmadát, míg harmadik helyen a korrupció szerepelt náluk, 20 százalékkal.

A Fidesz-szavazók esetében pedig Schlanger Márton szerint az látszik, hogy a kormánypártok háborúról folytatott kommunikációja „nagyon jól működik és nagyon összekapcsolja tábort”, amit a felmérés azon száma is bizonyít, hogy

a Fidesz támogatóinak 58 százaléka jelölte a háborút a legsúlyosabb problémának az országban.

Az ő körükben 20 százalékkal második helyen a gazdasági állapot és a megélhetés van, míg az egészségügy csak a harmadik az ő megítélésük szerint.

„A bizonytalanok tulajdonképpen ellenzéki állásponton vannak” – tette hozzá a Republikon Intézet kutatója. A megélhetési, gazdasági problémákat tették az első, a jogállamiság leépülését pedig a második helyre. A harmadik helyen náluk az egészségügy állapota szerepel. Schlanger Márton szerint a választás előtti néhány hét legnagyobb tétje az, hogy az ország működésével kapcsolatos problémák vagy a háborús fenyegetés témája lesz-e a domináns.

Fico nem támogatja az uniós csúcs Ukrajnáról szóló határozatait

Robert Fico nem támogatja az Európai Unió csütörtökön kezdődő csúcsértekezletének Ukrajnával kapcsolatos határozatait. A szlovák miniszterelnök ezt szerdán a parlament európai ügyekért felelős bizottságának ülésén jelentette ki. Fico szerint az EU elvi alapon elutasította, hogy a zárónyilatkozatban szó essen a Barátság kőolajvezeték helyzetéről, pedig szerinte ez kulcsfontosságú kérdés.
Ez tartja a lelket az olajpiacban – szakértői forgatókönyvek a Hormuzi-szoros jövője ügyében

A Hormuzi-szoros lezárása a globális olajtermelés mintegy 15 százalékát és a cseppfolyósított földgáztermelés ötödét érinti; Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem NKE Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa szerint a gázpiac képes alkalmazkodni a helyzethez, az olajpiac azonban nem. Úgy látja, ha az ígért 4-5 hétnél tovább húzódik az iráni konfliktus, akkor akár el is szabadulhat a pánik, és soha nem látott magasságokba emelkedhet a kőolaj ára.
 

Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában?
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban?
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese?
 
Felrobbantak az energiaárak, kazettás robbanófejekkel gyilkol Teherán, Irán megszállását tervezi Donald Trump - Hírfolyamunk az iráni háborúról csütörtökön

Miután az IDF váratlanul lebombázta Irán egyik gázmezőjét, Teherán válaszcsapást indított: katari földgázexport-létesítményeket támadtak meg és kazettás robbanófejekkel felszerelt rakétákkal támadták Izraelt - az utóbbi négy halálos áldozattal járt. Donald Trump amerikai elnök nyilvánosan kritizálta Izraelt a csapás miatt és megígérte, hogy több ilyen támadás nem lesz. Sajtóhírek szerint Donald Trump Irán részleges megszállását tervezi. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború csütörtöki fejleményeivel.

Friss bejelentés, a helyszín is megvan: itt nyit új boltot a Lidl - ennek sokan örülhetnek

Új áruház épül Csepel-Királyerdőben: a régóta várt fejlesztést ünnepélyes alapkőletétellel indították el. Még egy időkapszulát is elhelyeztek a helyszínen, ahol egy Lidl áruház épül.

Gas prices in UK and Europe soar after strikes on energy facilities in Qatar and Iran

There have been attacks on Qatar's Ras Laffan energy complex following an attack on Iran's South Pars gas field.

