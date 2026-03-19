Árad a kínai áru Európába

Nem fogják érdemben visszafogni az Európai Unió által tervezett új vámintézkedések az olcsó, főként kínai termékek beáramlását – írja a Portfolio.

Példátlan terhet rótt az e-kereskedelmi platformok, mint a Shein vagy a Temu robbanásszerű növekvése az elmúlt években az uniós vámhatóságokra. Évente több milliárd csomagot kellene ellenőrizniük biztonsági és vámfizetési szempontból. 2025-ben egész pontosan 5,8 milliárd darab alacsony értékű csomag érkezett az EU-ba. Ez több mint négyszerese a 2022-es volumennek, 2024-hez képest pedig 20 százalékos növekedést jelent – olvasható a cikkben.

A küldemények mintegy 90 százaléka Kínából származik

– emelik ki. Különösen érintett Belgium, ahova tavaly 1,4 milliárd csomag érkezett. Ez az összes uniós import közel egynegyede.

Az EU egyik fő válaszlépése a „de minimis” kategória eltörlése, amely jelenleg lehetővé teszi, hogy a 150 euró alatti értékű áruk vámmentesen érkezzenek az Unióba. A Financial Times által megkérdezett szakértők szerint viszont ennek hatása korlátozott lesz. Ugyan könnyíthet a vámkezelési folyamatokon, de az importteher várhatóan 5 százalék alatti árnövekedése önmagában nem lesz elég jelentős ahhoz, hogy visszafogja a keresletet.

Így egy plusz díjat is bevezetnek, amely terméktípusonként számolódik. Július 1-től az EU egységesen 3 eurós vámot vet ki online rendelt, közvetlenül kiszállított árukra terméktípusonként. Így például három póló, egy pár zokni és egy játék esetén összesen 9 euró vámot kell fizetni. Mint a cikkben olvasható, novembertől további 2 eurós kezelési díjat vezetnek be csomagonként.

Hozzáteszik, a intézkedés célja, hogy javítsa az európai gyártók versenyhelyzetét, különösen azokkal az importtermékekkel szemben, amelyek gyakran alacsonyabb szabályozási követelményekkel, és alacsonyabb költségszintek mellett készülnek. Emellett fogyasztóvédelmi szempontok is megjelennek. Mindemellett gyakori probléma az is, hogy a küldeményeket alulértékelik, vagy hamis származási országot tüntetnek fel rajtuk.

A termékek közel egyharmadáról az is kiderül, hogy nem biztonságos, vagy hamisított, illetve nem az, amit a vámnyilatkozatban megjelöltek

– emelik ki a cikkben.

Egyes importőrök elkerülhetik a 3 eurós díjat, ha részletesebb vámnyilatkozatot töltenek ki, azonban ez az amúgy is kapacitáshiánnyal küszködő ellenőrzési rendszerek számára még nagyobb terhelést jelent. Sok termékkategória, így a könyvek, a gyógyszerek vagy a szoftverek eleve nem generálnak vámbevételt, ennélfogva az intézkedések bevételi hatása is kérdéses. Az Európai Bizottság jelenleg is dolgozik a szabályok finomításán – írja a Portfolio.