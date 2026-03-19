ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.99
usd:
343.52
bux:
0
2026. március 19. csütörtök Bánk, József
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy európai uniós és egy kínai zászló egymás mellett.
Nyitókép: Getty Images/Oleksii Liskonih

Árad a kínai áru Európába

Infostart

Július 1-től új vámot vetnének ki az online rendelt és közvetlenül kiszállított árukra.

Nem fogják érdemben visszafogni az Európai Unió által tervezett új vámintézkedések az olcsó, főként kínai termékek beáramlását – írja a Portfolio.

Példátlan terhet rótt az e-kereskedelmi platformok, mint a Shein vagy a Temu robbanásszerű növekvése az elmúlt években az uniós vámhatóságokra. Évente több milliárd csomagot kellene ellenőrizniük biztonsági és vámfizetési szempontból. 2025-ben egész pontosan 5,8 milliárd darab alacsony értékű csomag érkezett az EU-ba. Ez több mint négyszerese a 2022-es volumennek, 2024-hez képest pedig 20 százalékos növekedést jelent – olvasható a cikkben.

A küldemények mintegy 90 százaléka Kínából származik

– emelik ki. Különösen érintett Belgium, ahova tavaly 1,4 milliárd csomag érkezett. Ez az összes uniós import közel egynegyede.

Az EU egyik fő válaszlépése a „de minimis” kategória eltörlése, amely jelenleg lehetővé teszi, hogy a 150 euró alatti értékű áruk vámmentesen érkezzenek az Unióba. A Financial Times által megkérdezett szakértők szerint viszont ennek hatása korlátozott lesz. Ugyan könnyíthet a vámkezelési folyamatokon, de az importteher várhatóan 5 százalék alatti árnövekedése önmagában nem lesz elég jelentős ahhoz, hogy visszafogja a keresletet.

Így egy plusz díjat is bevezetnek, amely terméktípusonként számolódik. Július 1-től az EU egységesen 3 eurós vámot vet ki online rendelt, közvetlenül kiszállított árukra terméktípusonként. Így például három póló, egy pár zokni és egy játék esetén összesen 9 euró vámot kell fizetni. Mint a cikkben olvasható, novembertől további 2 eurós kezelési díjat vezetnek be csomagonként.

Hozzáteszik, a intézkedés célja, hogy javítsa az európai gyártók versenyhelyzetét, különösen azokkal az importtermékekkel szemben, amelyek gyakran alacsonyabb szabályozási követelményekkel, és alacsonyabb költségszintek mellett készülnek. Emellett fogyasztóvédelmi szempontok is megjelennek. Mindemellett gyakori probléma az is, hogy a küldeményeket alulértékelik, vagy hamis származási országot tüntetnek fel rajtuk.

A termékek közel egyharmadáról az is kiderül, hogy nem biztonságos, vagy hamisított, illetve nem az, amit a vámnyilatkozatban megjelöltek

– emelik ki a cikkben.

Egyes importőrök elkerülhetik a 3 eurós díjat, ha részletesebb vámnyilatkozatot töltenek ki, azonban ez az amúgy is kapacitáshiánnyal küszködő ellenőrzési rendszerek számára még nagyobb terhelést jelent. Sok termékkategória, így a könyvek, a gyógyszerek vagy a szoftverek eleve nem generálnak vámbevételt, ennélfogva az intézkedések bevételi hatása is kérdéses. Az Európai Bizottság jelenleg is dolgozik a szabályok finomításán – írja a Portfolio.

Kezdőlap    Gazdaság    Árad a kínai áru Európába

kína

e-kereskedelem

vám

Ez tartja a lelket az olajpiacban – szakértői forgatókönyvek a Hormuzi-szoros jövője ügyében

A Hormuzi-szoros lezárása a globális olajtermelés mintegy 15 százalékát és a cseppfolyósított földgáztermelés ötödét érinti; Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem NKE Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa szerint a gázpiac képes alkalmazkodni a helyzethez, az olajpiac azonban nem. Úgy látja, ha az ígért 4-5 hétnél tovább húzódik az iráni konfliktus, akkor akár el is szabadulhat a pánik, és soha nem látott magasságokba emelkedhet a kőolaj ára.
A Mol és a Shell korlátozta a tankolható üzemanyag mennyiségét Szlovéniában

Ideiglenesen korlátozták a Mol és a Shell szlovéniai töltőállomásain a tankolható üzemanyag mennyiségét a megnövekedett kereslet miatt – közölték szerdán a vállalatok.
 

inforadio
ARÉNA
2026.03.19. csütörtök, 18:00
Borvendég Zsuzsanna
a Mi Hazánk EP-képviselője, a párt képviselő-jelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Felrobbantak az energiaárak, kazettás robbanófejekkel gyilkol Teherán, Irán megszállását tervezi Donald Trump - Hírfolyamunk az iráni háborúról csütörtökön

Miután az IDF váratlanul lebombázta Irán egyik gázmezőjét, Teherán válaszcsapást indított: katari földgázexport-létesítményeket támadtak meg és kazettás robbanófejekkel felszerelt rakétákkal támadták Izraelt - az utóbbi négy halálos áldozattal járt. Donald Trump amerikai elnök nyilvánosan kritizálta Izraelt a csapás miatt és megígérte, hogy több ilyen támadás nem lesz. Sajtóhírek szerint Donald Trump Irán részleges megszállását tervezi. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború csütörtöki fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rossz hírek érkeztek csütörtök reggelre: megint gyengült a forint, közelít a bűvös lélektani határ

Gyengült csütörtök reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US will 'massively blow up' major Iranian gas field if Iran attacks Qatar again

The US "knew nothing" about an Israeli attack on the South Pars gas field, the US president says, but warns Tehran against further retaliation.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 19. 05:48
Sok a csalás a használt autókkal, van egy meglepő jele, amivel rájöhetünk az átverésre
2026. március 18. 20:44
Egyre nagyobb étvággyal faljuk a személyi kölcsönt – számok
×
×