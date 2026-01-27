ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 27. kedd Angelika
fotó: Infostart
Nyitókép: Infostart

Hatalmas volt az érdeklődés az MBH-kötvényekre

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Több, mint négyszeres volt a túljegyzés az idei első tranzakció során.

Krizsanovich Péter, az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese az InfoRádióban elmondta: nagyon sikeres volt a bank kötvénykibocsátása, összességében több, mint négyszeres volt a kereslet a kötvény iránt.

500 millió euró értékben bocsátottak ki kötvényt, a folyamat során a legmagasabb keresleti szám 2,2 milliárd euró volt, így „összességében jól sikerült a tranzakció” – értékelte a helyzetet a vezérigazgató-helyettes.

Hozzátette, alapvetően most a nemzetközi európai szabályozásnak, egyben a magyar szabályozásnak is megfelelő, úgynevezett MREL-kötvényeket bocsátottak ki. Elsősorban nem új forrás bevonása volt most a cél, hanem az, hogy ezeknek a követelményeknek megfeleljenek, de ez is fontos a források menedzselése szempontjából. A most kibocsátott kötvények olyan speciális források, amelyekkel minden banknak rendelkeznie kell, a rájuk szabott egyedi mértékben – mondta el Krizsanovich Péter.

Hangsúlyozta, hogy több ilyen tranzakció is napirenden van a jövőben, akár még az idei évben is sor kerülhet ilyenre. Ez részben azért is van, mert a kereslet „tényleg nagyon kedvező” volt, több mint 110 külföldi befektető érdeklődött a kötvény iránt, a külföldi befektetők aránya több mint 95 százalék volt.

Alapvetően nyugat-európai, amerikai, nyugati gazdaságokból érkezett az érdeklődés és az igény

– emelte ki a vezérigazgató-helyettes.

Az árazás „nagyon kedvező” volt, hiszen a korábbiakhoz képest jelentősen csökkent a felár. Egyre nagyobb tehát a bizalom, amely tükröződik ebben a keresletben, és a papírok árazásában – tette hozzá.

Hatalmas volt az érdeklődés az MBH-kötvényekre

