Cserélik a logót az MKB Bank Váci úti épületén 2023. április 30-án. Ezen a napon olvad össze a bank a Takarékbankkal, a fúzióval létrejön a MBH Bank Nyrt., amely egységes arculattal működik tovább és Magyarország második legnagyobb mérlegfőösszegű pénzintézetévé válik.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Bevásárolt az otthonteremtési piacon az MBH Bank

Infostart / MTI

A vállalat az Otthon Centrum többségi tulajdonosa lett.

Lezárult a tranzakció, amely keretében az MBH Bank megvásárolta az Otthon Centrum (OC) többségi tulajdonrészét a Biggeorge Holding leányvállalatától. A szükséges hatósági engedélyek birtokában az MBH Bank – a korábban bejelentett többlépcsős ügylet első lépéseként – megszerezte az OC 80 százalékos tulajdoni hányadát – közölte a bank.

A közlemény szerint ezzel teljessé vált a bank otthonteremtési ökoszisztémája, amelyben az ügyfelek igényeit a megtakarítástól az ingatlanvásárláson át a hitelezésig teljeskörűen tudja kiszolgálni, miközben meghatározó piaci szerepet érhet el az otthonteremtési piacon. Továbbá a tranzakció révén a jövőben jelentősen bővülhet az Otthon Centrum csoport, a szinergialehetőségek kiaknázásával.

Az MBH Bank 2025. november végén jelentette be, hogy megvásárolja az OC csoport hazai leányvállalatait összefogó OC Magyarország Holding Kft.-t. A Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyásával történt meg a többlépcsős ügylet első lépésének lezárása. A bank célja, hogy a következő években, várhatóan 2028-ban – a vonatkozó feltételek fennállása esetén – az OC fennmaradó 20 százalékos tulajdonrészét is megvásárolja – írták.

Az MBH Bank ezzel a lépéssel nem csupán egy szolgáltatási láncot kapcsol össze, hanem még teljesebbé, ügyfélközpontúbbá teszi otthonteremtési ökoszisztémáját, amely immár a megtakarításoktól és finanszírozástól kezdve az ingatlanközvetítésen át egészen a lakásbiztosításokig minden lépést lefed. A bankra így már az otthonteremtés legelső pillanatában – a lakásvásárlási döntésnél – számíthatnak az ügyfelek. Ez mérföldkő az integrált ügyfélélmény megteremtésében, aminek köszönhetően a bank hosszú távon képes lesz elmélyíteni az ügyfélkapcsolatokat az otthonteremtési folyamat teljes szakaszában - hangsúlyozták.

„Célunk, hogy ne csupán hitelintézetként, hanem komplex otthonteremtési szolgáltatóként jelenjünk meg, aki az ügyfél mellett áll a megtakarítástól az ingatlan kiválasztásán át a hitelezésig. Az Otthon Start programnak köszönhetően jelenleg kiemelkedően élénk a lakáspiac, ami még inkább felértékeli az otthonteremtési ökoszisztéma jelentőségét. Az OC cégcsoportba kerülésével hatalmasat lépünk a stratégiai szempontból kulcsfontosságú lakáshitelezési szegmensben piaci részesedéseink további erősítése irányába” – idézi a közlemény Barna Zsoltot, az MBH Bank elnök-vezérigazgatóját.

Az OC csoport az ingatlan- és hitelközvetítési szektor meghatározó szereplőjeként több mint 200, országos lefedettségű irodával, közel 1400 ingatlanközvetítővel és 500 pénzügyi tanácsadóval rendelkezik. Négy hálózata, az Otthon Centrum, az Open House, a Rockhome és a Benks elsősorban ingatlan- és pénzügyi közvetítéssel, valamint olyan kapcsolódó szolgáltatásokkal foglalkozik, mint az értékbecslés, energetikai tanúsítványok és lakásbiztosítási termékek értékesítése – ismertetik a közleményben.

A tranzakció az Otthon Centrum hálózata számára stabil banki hátteret és új növekedési lehetőségeket biztosít. Az MBH Bank kiemelt értékként kezeli a cégcsoport franchise- és ügynökhálózatát, amelynek a bankcsoport piaci pozíciója révén szélesebb ügyfélkört és növekvő árbevételi potenciált kínálhat. A cégcsoport a jövőben is a jelenlegi menedzsment vezetésével, valamint a megszokott többesügynöki pénzügyi közvetítői modellel működik tovább, így az MBH Bank mellett a többi banki partnerrel való együttműködés is megmarad – írták.

A lakástranzakciókhoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások jelenleg nagyrészt közvetítőkön keresztül jutnak el az ügyfelekhez. Az MBH Bank csoporton belül a Fundamenta és az Otthon Centrum együttes teljesítménye jelentős növekedési potenciált hordoz: a két márka együttműködése révén a bankcsoport részesedése tovább erősödhet – tették hozzá.

Az MBH Bank, amely a legtöbb bankfiókkal rendelkezik Magyarországon, több mint 2,4 millió lakossági és vállalati ügyfelet szolgál ki. Összesített mérlegfőösszege meghaladja a 12 280 milliárd forintot. A banknál elhelyezett betétállomány több mint 7910 milliárd forintot tesz ki, míg a bruttó hitelállomány meghaladja az 6217 milliárd forintot.

Az Otthon Centrum Csoport legismertebb, franchise-rendszerű zászlóshajóját, az Otthon Centrumot 2003-ban alapította Nagygyörgy Tibor, a Biggeorge Holding alapító tulajdonosa. A mintegy 165 irodát számláló márka több mint 20 éves, és a százezret is meghaladó eladott ingatlanra épülő szakmai tapasztalattal bír, és többször elnyerte a Magyar Franchise Szövetség „Év Franchise hálózata” díját. A cégcsoport teljes körű szolgáltatást nyújt az ingatlanközvetítéstől kezdve a hitelközvetítésen, ingatlanbefektetési- és fejlesztési tanácsadáson, biztosításközvetítésen át az értékbecslésig és energetikai tanúsítványok készítéséig. A 2022-ben nemzetközi terjeszkedésbe kezdő csoport többségi részesedéssel bír Lengyelország egyik vezető ingatlanközvetítőjében, a Freedom Holdingban - ismertették a közleményben.

Az MBH-t a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzik, részvényei a szerdai kereskedést 3170 forinton zárták, az elmúlt egy évben az áruk 3130 és 7200 forint között mozgott.

