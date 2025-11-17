Csendes Olivér: az adat és az AI a külföldiek telefonjaitól az időjárási előrejelzésekig segíti a turizmust

A Visit Hungary-nél – a turizmussal kapcsolatos hazai és nemzetközi értékesítési, marketingkommunikációs feladatokat ellátó cégnél – az adatalapú turizmusfejlesztésben és marketingben hisznek. A szervezet például egy komplex adatrendszerrel, viselkedésbeli és attitűdbeli különgségek alapján határozta meg azokat a célcsoportokat, amelyeket megcéloz a nemzeti turizmus stratégia részeként – derült ki Csendes Olivér szavaiból. A Visit Hungary Zrt. vezérigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta: a fiatal kikapcsolódni vágyók például általában csoportosan utaznak, általában városokat látogatnak, ők a city tripperek. Különbséget tesznek azok között, akik a könnyűzenei, illetve a bulizós lehetőségeket keresik, valamint akik a klasszikus kultúrát is keresik, múzeumokba is járnak.

„Számukra például nagyon fontos a gasztronómiai kínálat, és ők nagyon szeretik Budapestben azt, hogy biztonságos éjszaka is lehet közlekedni, lehet sétálni, ez nem természetes manapság” – mondta a szakember.

Kiemelte még a fiatal családosokat, akik tipikusan a Balatonhoz utaznak fürdőzni, meglátogatnak vidéki, aktív térségeket biciklizni, túrázni. Jönnek gyermektelen párok is, ők inkább a prémium kínálatot keresik, és bár náluk nincs olyan egyértelmű irány, hogy például az aktív vagy a városi turizmust keresik, de ők is elég sokat utaznak – tette hozzá. Megemlítette még a szállodahajós utazókat, akik szintén sokat költenek, illetve kiemelte a gyógyturizmus iránt érdeklődőket, akiknek rengeteg lehetőséget kínál Magyarország.

Egyre többen használják a mesterséges intelligenciát az utazástervezéshez Mint a Visit Hungary Zrt. vezérigazgatója az InfoRádióban elmondta: a közösségi oldalak ma már nagyon nagy szerepet játszanak az úti célok kiválasztásában, ezeken kívül még a turisztikai platformok (Booking.com, Expedia stb.) is nagyon népszerűek. Az utóbbi időben azonban az is egyre gyakoribb, hogy az utazni vágyók a mesterséges intelligencia alapú csevegőket, nyelvi modelleket kérdezik a lehetőségekről.

Csendes Olivér beszélt arról is, hogy az NTAK-ban szereplő információk (az összes hazai szálláshely valús idejű forgalmi, statisztikai adata) mellett más adatokból is dolgoznak és azok alapján készítenek előrejelzéseket. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ nagyon fejlett, de ezzel majdnem egyedül vagyunk a világban.

„Nagyon büszkén merem kijelenteni, hogy

nemzetközi szinten is irányadó a Magyar Turisztikai Ügynökség és a Visit Hungary abban, hogy mennyi adatból tudunk dolgozni, és ezekből már a jövőbe is tudunk nézni.

Mesterséges intelligencia alapú, illetve machine learning alapú forecasting modelljeink vannak. Három modellel dolgozik a Visit Hungary, és ezek alapján előre tudjuk vetíteni, hogy mely piacokról, mely desztinációkról milyen igény van Magyarország felé. Tehát most, november 14-én 97 százalékos pontossággal előre tudjuk vetíteni, hogy hányan lesznek Budapesten decemberben, de azt is, hogy hányan nemzetközi vendég lesz Sopronban decemberben” – mondta.

A turizmus külső faktoroknak nagyon kitett ágazat, de a rendkívüli időjárási helyzetekkel vagy esetleges konfliktusok kialakulásával, megszűnésével nem tudnak számolni. Vannak azonban más mutatók, amelyek ezek hatását is tartalmazzák. Ilyenek például az előfoglalási adatok: ismert, hogy honnan jönnek ide a látogatók, és még azt is tudják a szakemberek, hogy milyen időjárás-előrejelzéseket figyelnek, ami az utazásuk idejének körülményeit mutatja. Vagy például tudják, mikor vannak hosszú hétvégék, munkaszüneti napok az egyes küldő országokban, ezért előre számolnak azzal, hogy akkor meg fog növekedni az igény. Figyelik továbbá az eddigi mintázatokat is, például hogy mi hogyan volt tavaly ilyenkor.

A Csendes Olivér szerint cél az, hogy a piac a kapott adatokból felkészülhessen a várható forgalomra.

„Ez még rengeteg munka, és ez az egyik legfontosabb célom. Az egy dolog, hogy mi most adatalapon tudjuk a marketing tevékenységünket tervezni és kivitelezni, de szeretném, hogyha a magyar szolgáltatók is versenyelőnybe kerülnének más szolgáltatókkal szemben ezeknek az adatoknak köszönhetően. Tehát mindenféleképpen fontos bevezetni az adatalapú tervezést a szakmában. Sokan ezt már meg is teszik, nyilván a nagy szállodaláncoknál olyan rendszerek működnek, hogy ezt nekik nem kell megmagyarázni, de az adatokból az összes kis- és középvállalkozó, akár magánszálláshely is tudna gazdálkodni és tudna készülni. Például tudnánk csökkenteni az élelmiszerselejtet, vagy a szemét mennyiségét, ha tudnák előre, miből mennyit kell rendelni, mekkora forgalom várható. Vagy egy kerékpárkölcsönző tudhatná, hogy kell-e új flottát szerveznie, mert akkora igény lesz, hogy el fognak fogyni az eszközök mondjuk egy adott szállodánál. És az a jó, hogy a rendszerünk már most

látja a repülőjegy-értékesítéseket, látja az adatokat a határon átlépő autók számáról, látja az adatokat a nemzetközi SIM-kártyák számáról a magyar hálózatokon belül.

Ezek mind olyan adatok, amiből előre tudjuk vetíteni, hogy mennyi ember fog látogatni egy bizonyos rendezvényt, vagy mennyien lesznek az adventi vásárok ideje alatt a Vörösmarty téren” – vázolta Csendes Olivér.