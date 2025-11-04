Törökbálint nem bírja tovább - 5 milliós betelepedési díj a láthatáron

"Városunk infrastruktúrája túlterhelt, jelentős ráfordítás nélkül nem bír el további nagyléptékű beépítésből származó lakossági betelepülést" - írta ki hétfő este a Facebookra Törökbálint polgármestere, Szőke Péter polgármester.

Mint fogalmazott, bár Törökbálint pénzügyi helyzete stabil, de "az önkormányzatokat sújtó központi elvonások és a drasztikusan megnövekedett működési költségek miatt a fejlesztésekre fordítható forrásaink sajnos jelentősen lecsökkentek".

Szőke szerint új eszköz a kezükben az önazonosság-védelmi rendelet, ezért rendelettervezetet is terjeszt a város képviselő-testülete elé.

A rendelettervezet - mint későbbi posztjában hangsúlyozta - két, kiemelten érintett településrészre fókuszál. Ezek a volt téglagyár területe, illetve a Napliget területe.

A javaslat két fő eszközt vezet be a területek védelmében:

lakcímlétesítési tilalom a volt téglagyár területén egyszeri betelepülési hozzájárulás bizonyos esetekben Ez ingatlanvásárlás esetén ötmillió forint lenne mind a volt téglagyár, mind a Napliget területén. Utóbbi esetén a lakcím létesítése is egymillió forintba kerülne tulajdonjog nélkül.

A javaslatról a helyi közösség véleménynyilvánítása után döntenek - olvasható a Sokszínű Vidék összeállításában.