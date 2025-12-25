ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 25. csütörtök
A Mol Nyrt. fúrótornya Hosszúpályi határában 2015. március 19-én. A magyar olaj- és gázipari cég szénhidrogének után kutat Hajdú-Bihar megyében.
Nyitókép: MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

Nőtt a Mol esélye a nagy üzletre

Infostart

Az Egyesült Államok engedélyezte, hogy a Szerbiai Kőolajipari Vállalat 2026. március 24-ig tárgyalásokat folytasson az orosz tulajdonban lévő vagyonrészének eladásáról – jelentette az RTS szerb állami televízió.

A döntés értelmében megnyílik az út a többségi tulajdonos orosz energetikai óriások távozása előtt, ugyanakkor a NIS továbbra sem kapott működési engedélyt nyersolaj vásárlására és feldolgozására. Az amerikai pénzügyminisztérium még októberben sújtotta szankciókkal a vállalatot az orosz energiaszektor elleni büntetőintézkedések részeként - írja a vg.hu.

A korlátozások súlyos következményekkel jártak a szerb energiapiacra. Egyrész megszakadt a nyersolajszállítás a JANAF vezetéken keresztül Horvátország felől. Valamint leállt a termelés a pancsovai finomítóban, amely az ország egyetlen ilyen létesítménye.

A vállalat tulajdonosi szerkezete jelenleg az alábbiak szerint alakul:

  • Gazprom Neft: 44,9 százalék.
  • Gazprom: 11,3 százalék.
  • Szerb állam: 29,9 százalék.

Kisrészvényesek és alkalmazottak birtokolják a fennmaradó részt.

A Mol mint lehetséges vevő

Aleksandar Vucic szerb elnök keddi nyilatkozata szerint a Gazprom már tárgyalásokat folytat a magyar Mol csoporttal a NIS többségi részesedésének esetleges értékesítéséről. A tulajdonosváltás lehetővé tenné a vállalat számára a szankciók alóli mentesülést és a finomítói tevékenység újraindítását.

