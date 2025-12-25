Nőtt a Mol esélye a nagy üzletre

A döntés értelmében megnyílik az út a többségi tulajdonos orosz energetikai óriások távozása előtt, ugyanakkor a NIS továbbra sem kapott működési engedélyt nyersolaj vásárlására és feldolgozására. Az amerikai pénzügyminisztérium még októberben sújtotta szankciókkal a vállalatot az orosz energiaszektor elleni büntetőintézkedések részeként - írja a vg.hu.

A korlátozások súlyos következményekkel jártak a szerb energiapiacra. Egyrész megszakadt a nyersolajszállítás a JANAF vezetéken keresztül Horvátország felől. Valamint leállt a termelés a pancsovai finomítóban, amely az ország egyetlen ilyen létesítménye.

A vállalat tulajdonosi szerkezete jelenleg az alábbiak szerint alakul:

Gazprom Neft: 44,9 százalék.

Gazprom: 11,3 százalék.

Szerb állam: 29,9 százalék.

Kisrészvényesek és alkalmazottak birtokolják a fennmaradó részt.

A Mol mint lehetséges vevő

Aleksandar Vucic szerb elnök keddi nyilatkozata szerint a Gazprom már tárgyalásokat folytat a magyar Mol csoporttal a NIS többségi részesedésének esetleges értékesítéséről. A tulajdonosváltás lehetővé tenné a vállalat számára a szankciók alóli mentesülést és a finomítói tevékenység újraindítását.