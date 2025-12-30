ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 30. kedd Dávid
Húszezer forintos bankjegyek.
Nyitókép: Pixabay

Élelmiszerboltok, fapados légi közlekedés, online kereskedelem: itt csapott le idén a versenyhivatal

Infostart

Összesen 3,3 milliárd forint bírságcsökkentést kaptak a vállalkozások és 800 millió forint kompenzációt a magyar emberek 2025-ben – közölte a Gazdasági Versenyhivatal (GVH).

Több mint 3,3 milliárd forint bírságcsökkentést adott a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az együttműködő és jogkövetésre törekvő vállalkozásoknak 2025-ben. Ez az összeg így a magyar gazdaságban maradt. A magyar emberek további, mintegy 800 millió forint értékű közvetlen kompenzációt is kaptak a jogsértéseket elkövetett vállalkozásoktól a GVH eljárásainak köszönhetően. A nemzeti versenyhatóság 2025-ben is kiemelt figyelmet fordított a globális technológiai vállalkozások, valamint az élelmiszer-kiskereskedelmi cégek vizsgálatára – közölte a GVH.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa 2025-ben 33 ügyben, 67 vállalkozással szemben hozott döntést versenyfelügyeleti eljárások keretei között. A döntések kétharmadában – 21 ügyben, 35 vállalkozással szemben – állapította meg jogsértés elkövetését és 19 döntésében 29 vállalkozással szemben szabott ki bírságot összesen 3 milliárd 782,6 millió forint összegben. 2025-ben a GVH a fogyasztók védelme érdekében nagy hangsúlyt helyezett a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok feltárására.

A lezárt ügyek majdnem fele (16 ügy) tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt folyt,

a kiszabott versenyfelügyeleti bírságok 25%-át 944,2 millió forintot eredményezve.

Idén is több nagy kartellügyet lezárt a GVH. Ilyen volt például az egészségügyi eszközöket gyártó és forgalmazó cégek versenykorlátozó együttműködése 2025 augusztusában, vagy a 2025. december elején befejezett kukásautó-kartell ügy, amelyben több, mint 1,5 milliárd forint bírságot szabott ki a nemzeti versenyhatóság hat vállalkozásra. A Nitrogénművek Zrt. kartellezését megismételt eljárásban vizsgálja a GVH.

A Gazdasági Versenyhivatal a munkahelyek megőrzésének érdekében minden eljárás alá vont vállalkozással együttműködésre törekszik. A cégek – a versenytörvényben foglaltaknak megfelelően – akár többféle együttműködési formát is választhatnak, ezáltal növelve az elérhető bírságkedvezmények mértékét. A 2025-ben jogsértéssel és bírságkiszabással zárult ügyekben a GVH Versenytanácsa több mint 3,3 milliárd forint bírságkedvezményt adott.

Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke kiemelte: „Arra biztatjuk az eljárás alá vont vállalkozásokat, hogy aktívan működjenek együtt a versenyhatósággal. Ezzel gyorsíthatók az eljárások, az együttműködési formák kihasználásával pedig jelentős bírságcsökkentést is elérhetnek a cégek. Ezzel a stratégiával GVH megvédi a munkahelyeket és támogatja a gazdasági folyamatokat is” – mutatott rá Rigó Csaba Balázs, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy „A GVH különösen üdvözli, ha a cégek közvetlen kompenzációt, pénzbeli visszatérítést ajánlanak fel a jogsértéseket elszenvedett ügyfeleiknek. Nekünk mindig a magyar emberek a legfontosabbak!” A 2025-ben lezárt ügyekben a vállalkozások mintegy 800 millió forint fogyasztói kompenzációt, közvetlen visszatérítést vállaltak a GVH-nak köszönhetően.

A GVH idén is nagy hangsúlyt helyezett a globális technológiai vállalkozások, illetve online platformok vizsgálatára. A 2025. május végén zárult Microsoft-ügyben a magyar nyelv szempontjából történelmi léptékű kötelezettségvállalást ért el a nemzeti versenyhatóság, de

2025 augusztusában újabb eljárások indultak a világ legnagyobb online szálláshely-foglalási platformjaival, a Booking.com-mal és az Airbnb-vel szemben is.

A GVH idén utóvizsgálat alá vonta az egyik legjelentősebb globális online piacteret a Wish-t, adathalász hirdetések miatt kezdett vizsgálódni a Google-nél, az About You pedig több mint egymilliárd forintot fizet a magyaroknak a GVH eljárásának köszönhetően. Mindemellett 2026-ban várhatóan lezárul a Temu-t érintő versenyhatósági eljárás is.

A mesterséges intelligencia alapú technológiák rohamos terjedésének piaci versenyre, illetve a fogyasztókra gyakorolt hatásaira kiemelt prioritásként tekintett a GVH, amely 2025 decemberében alapítóként csatlakozott a Magyar Mesterséges Intelligencia Tanácshoz, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztérium által életre hívott Családügyi Kerekasztalhoz is. Utóbbival kapcsolatban Rigó Csaba Balázs kiemelte: „A család és a nemzet az együttélésünk legfontosabb alapjai. A Gazdasági Versenyhivatal számára ezért kiemelten fontos a családok és a gyermekek aktív védelme, különösen a digitális térben, ahol rendkívül gyakoriak a sokszor kifejezetten gyermekeket célzó manipulatív és megtévesztő gyakorlatok.”

A GVH 2025-ben is nagy figyelmet fordított a fogyasztói és piaci jelzések hatékony kezelésére.

Idén minden korábbinál több, összesen közel 2000 fogyasztói jelzést, panaszt és bejelentést kezelt a nemzeti versenyhatóság. Ezek mintegy 25 százaléka az online kereskedelmet és további 15 százaléka a kiskereskedelmet érintette.

Többek között ez is indokolta, hogy a 2025-ben is határozottan lépett fel az élelmiszer-kiskereskedelem területén a GVH.

A GVH 2025-ben is működtette – a Kormánnyal közösen létrehozott – online Árfigyelő rendszert – amivel pénzt és időt spórolhatnak a magyarok

– illetve 2025 decemberében bejelentette, hogy a Magyar Nemzeti Bankkal (MNB) együttműködve vizsgálja az importőrök árazási gyakorlatát.

A nemzeti versenyhatóság 2025-ben is fókuszált a sokakat érintő légiközlekedésre, különösen az úgynevezett diszkont légitársaságokra.

A WizzAir több ezer magyar utasnak fizetett visszatérítést, de az év során indult újabb eljárás is a WizzAir-nél, illetve a Ryanairnél is.

A GVH a nemzetközi kapcsolataiban 2025-ben is előtérbe helyezte az összekapcsolódást és a magyar nemzeti érdekek védelmét. 2025 áprilisában Budapesten tartották meg a Türk Államok Szerveztének (TÁSZ) versenyhatósági találkozóját. A versenyhatóságok 2025 májusában tartott éves világtalálkozóján pedig Magyarország többszörös elismerést kapott. 2025 decemberében az OECD Versenybizottság elnökségének egyik alelnökévé választották Rigó Csaba Balázst, aki 2023-tól állandó tagja a Nemzetközi Versenyhálózat (ICN) irányítótestületének (SG) is. 2025-ben volt 20 éves a GVH és az OECD közös budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központja (ROK), amely újabb eredményes évet zárt.

A GVH 2025-ben összesen négy gyorsított ágazati vizsgálatot végzett el; kettőt az élelmiszer-kereskedelem (tej, tojás), kettőt pedig az egyajánlatos közbeszerzések (gépjármű-beszerzések, szúnyoggyérítés) területén, valamint határozottan felhívta a figyelmet az üdülési-jogokkal kapcsolatos visszatérő csalásokra.

Élelmiszerboltok, fapados légi közlekedés, online kereskedelem: itt csapott le idén a versenyhivatal

gvh

gazdasági versenyhivatal

bírságok

