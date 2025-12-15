Óriási áremelkedés várható, érdemes még most vásárolni

A memóriák számára óriási felvevőpiacot teremtett a generatív AI-projektek, a felhőszerverek és az adatközpontok felpörgése, a kínálat pedig egyre kevésbé tud lépést tartani a kereslettel – írta meg a HVG.

A nagy memóriagyártók jelenleg a nagy megrendelőket, tehát az AI-adatközpontok üzemeltetőit részesítik előnyben,

ez viszont súlyos készlethiányt okoz a hagyományos PC-k és szerverek piacán

– olvasható a cikkben.

Egy hónap alatt a szegmensben közel százszázalékos áremelkedés történt, és ez nem rövid távú kilengés, teszik hozzá. Az iparág jelentős szereplői, beleértve a Dell-t és a Lenovo-t is, jelentős áremeléseket terveznek. A Lenovo már el is kezdte figyelmeztetni ügyfeleit a jövő év elejére várható áremelkedésekre.

A Dell még hamarabb lép,

már december közepétől 15-20 százalékos áremelést hajt végre

– teszi hozzá a HVG.

A Dell operatív igazgatója, Jeff Clarke hozzátette, még soha nem látott ilyen gyors áremelkedést a memóriachipek területén, ez arra utalhat, hogy az áremelkedés más háttértárolókat is érinthet. A TrendForce nemrégiben még 1,7 százalékos növekedést jelzett előre 2026-ra a notebookok, laptopok területén, mostanra viszont már 2,6 százalékos visszaesést jósol.

Az olyan meghatározó szereplők, mint a Samsung, az LG, a Dell vagy a Lenovo mind átgondolják jövő évi terveiket. Így például egyetértett a helyzet súlyosságával Marco Andresen, a Lenovo Intelligent Devices Group operatív igazgatója is. Elmondta, hogy példátlan áremelkedés tapasztalható az iparágban, különösen a memóriák és az SSD-k esetében. A költségnövekedés a szokásosnál drámaibb, nagyobb, mint amilyet bármilyen szereplő mérsékelhetne. A Dell szóvivője úgy fogalmazott, a vállalat „célzott árképzési intézkedéseket tesz”, amikor szükséges, így tehát nem tagadta az áremelés terveit.

A Lenovo arra figyelmeztet,

aki PC-t vagy szervert vásárolna, az a lehető leghamarabb adja le rendeléseit, hogy elkerülje a néhány hét múlva várható áremelkedést.

A cég szerint a globális kínálati nyomás már most is elnyomja a DRAM-gyártást, ugyanakkor az MI-t „látszólag korlátlan finanszírozással” üldöző nagyvállalatok megjelenése csak súlyosbítja a helyzetet, ennek pedig a lakossági szegmens lesz a vesztese.