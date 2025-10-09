ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.88
usd:
336.31
bux:
101524.81
2025. október 9. csütörtök Dénes
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
digital transformation. AI data. innovations and technology.
Nyitókép: Vertigo3d/Getty Images

A Micron forradalma és pénzügyi áttörése: amikor a memória is okos

Vendégszerző

Amikor a Micron mérnökei San Joséban bemutatták a testreszabható HBM-alaprendszert, kevesen sejtették, hogy ezzel új korszakot indítanak az AI-memóriák világában. A cég nemcsak gyorsabb, hanem rugalmasabb memóriát kínált, amely illeszkedik a mesterséges intelligencia egyre mohóbb igényeihez. A technológiai áttörés mögött azonban nemcsak laboratóriumi bravúr állt, hanem bátor üzleti stratégia is. A Micron sikere most már nemcsak a szerverekben, hanem a pénzügyi jelentésekben is fényesen látszik.

San Joséban, 2023 késő őszén egy belső Micron-fejlesztői megbeszélésen szokatlan csend állt be, amikor a cég mérnökei először mutatták be a testreszabható HBM Base Logic Die-t. Az úgynevezett „HBM4E” (egy különleges, magas sávszélességű memória-alaplap) nemcsak technológiai újítás volt, hanem hadüzenet a régi, merev memóriarakás-struktúrák ellen. A helyszín egy egyszerű tárgyalóterem volt, de a bejelentés mögött évek laboratóriumi kísérletei és hajmeresztő kudarcai álltak. A főszereplő egy mérnökcsapat volt, amely rájött, hogy az AI-alkalmazások nem ugyanazt a memóriát kívánják.

Miért kellene mindenkinek ugyanazt a kalapot hordania, ha egyeseknek cilinder, másoknak baseballsapka áll jól? A válasz: nem kell. A Micron testreszabható új rendszere lehetővé tette, hogy a memória a vevő igényeire legyen szabva. Ez volt az a pillanat, amikor a Micron csendesen, de látványosan új fejezetet nyitott a nagy sávszélességű memóriák történetében.

Az AI-modellek adatéhsége olyan, mint egy kamasz energiaigénye, sosem elég nekik semmi. A korábbi HBM-ek rétegeit előre meghatározottan rakták egymásra, mintha mindenkinek ugyanazt a szendvicset kellene ennie. A Micron újítása, a testreszabható alapréteg lehetővé tette, hogy a memóriastackek pontosan illeszkedjenek az adott AI-feladathoz. Ez nem csupán nagyobb sebességet hozott, de csökkentette az energiafogyasztást is.

Nem sokkal később megérkeztek az első HBM4-ek, melyek körülbelül 2,8 terabájt/másodperc sávszélességet kínáltak. Ez nem egyszerűen gyorsabb az előző generációknál, hanem olyan, mintha a régi autónk helyett egy űrsiklót kapnánk. A mesterségesintelligencia-modellek pedig, amelyek eddig a memória lassúsága miatt toporogtak, hirtelen szárnyakat kaptak.

A tudományos áttörések nem maradtak a labor falai között. A Micron 2025-ös pénzügyi évének negyedik negyedévében 11,32 milliárd dolláros bevételt ért el, ami 46 százalékos növekedést jelent az előző üzleti év azonos időszakához képest. A teljes üzleti évre számított bevétel elérte a 37,38 milliárd dollárt, ami közel 50 százalékkal haladta meg az előző évi 25,11 milliárdot. A sztártermék kétségkívül a HBM volt. A negyedik negyedévben közel 2 milliárd dollárt hozott a konyhára, és a menedzsment azt tervezi, hogy a 2026-os pénzügyi évre évi 8 milliárd dollárra növeli ezt az értéket. Ez négyszeres növekedést vetít előre. A bruttó árrés a negyedik negyedévben 44,7 százalék volt, éves szinten pedig 39,0 százalék, melyek kiemelkedő értékek az iparágban is. A cloud-memóriaértékesítés pedig szinte ugrásszerűen, háromszorosára, 4,5 milliárd dollárra nőtt egyetlen év alatt, jól tükrözve, mennyire éhesek az adatközpontok a Micron termékeire.

Ez már nem pusztán egy technológiai sztori. A mérnöki ötletből pénzügyi rakétahajtómű lett, amely a cég részvényeit és szakmai hírnevét is magasba repítette. Az öt éve még 50 dollár környékén bolyongó árfolyam ma a 200 dollárt ostromolja. Van egy régi mondás a számítástechnikában: „A CPU gondolkodik, a memória pedig emlékszik.” De ma már a memória is egyre okosabb. A Micron azzal, hogy testreszabhatóvá tette a HBM-et, és közben a sávszélességet szuperszonikus sebességre pörgette, újraírta a játékszabályokat.

Ez a történet nem csupán chipekről szól, hanem arról, hogy a rugalmasság és az innováció miként befolyásolhatja egy egész iparág jövőjét. A Micron megmutatta, hogy néha a legnagyobb áttörés nem abban rejlik, hogy többet, hanem abban, hogy okosabban dolgozunk.

A cikk szerzője Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, a BCE egyetemi docense

Kezdőlap    Gazdaság    A Micron forradalma és pénzügyi áttörése: amikor a memória is okos

mesterséges intelligencia

memória

micron

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Azonnal kap 17 milliárd forintot a gyermekvédelem, Gulyás Gergely Varga Judittal találkozik - Kormányinfó

Azonnal kap 17 milliárd forintot a gyermekvédelem, Gulyás Gergely Varga Judittal találkozik - Kormányinfó

Friss számok vannak az Otthon Start programról, közlés érkezett a vállalkozásoknak, a minimálbérből élőknek és az szja-mentességben érintetteknek is. Gulyás Gergely tájékoztatott az európai politika állásáról, a gyermekvédelem extra támogatásáról és a rendőrök lakhatási programjáról. A nemzeti konzultációról is vannak adatok, ahogy az október 23-ai eseményekről is. Rengeteg kérdés érte a nyilvánosságban forgó gyermekvédelmi ügyeket.
Itt a vége a gázai háborúnak? Donald Trump óriási bejelentést tett egy egyezségről

Itt a vége a gázai háborúnak? Donald Trump óriási bejelentést tett egy egyezségről

Donald Trump amerikai elnök szerdán este a Truth Social platformon bejelentette, hogy Izrael és a Hamász „aláírták” a béketerv első szakaszát, amely „nagyon hamar” lehetővé teszi az összes túsz szabadon engedését.
 

Pezsgőznek Izraelben

Szijjártó Péter: kiszabadulhat a magyar túsz is

Donald Trump vasárnap Jeruzsálembe utazhat

Teljesen felszámolná az Antifát a Trump-kormányzat

Csicsmann László: az iszlám NATO megalakulása fenyeget

VIDEÓ
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
Cseh választás: Babis győzött, de tud-e kormányt alakítani? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.09. csütörtök, 18:00
Koren Balázs
a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump elveszítette a türelmét Putyinnal szemben – az EU-t nyomasztja az új csapásért

Trump elveszítette a türelmét Putyinnal szemben – az EU-t nyomasztja az új csapásért

Az EU szankciós megbízottja szerint a nyugati szankciók egyértelműen hatással vannak az orosz gazdaságra, de Donald Trump amerikai elnök továbbra is bizonytalanságban tartja szövetségeseit azzal kapcsolatban, hogy támogatna-e további intézkedéseket Moszkva ellen – írja a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hihetetlen, mikor indulhat újra a balassagyarmati vasútvonal: hónapokra lehalt a forgalom a kisiklás miatt

Hihetetlen, mikor indulhat újra a balassagyarmati vasútvonal: hónapokra lehalt a forgalom a kisiklás miatt

A baleset után a közösségi médiában elterjedt, hogy a kisiklott motorkocsi mentésére érkező segélyszerelvény is kisiklott, ezt azonban a MÁV cáfolta.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Israel and Hamas have agreed to first phase of Gaza peace deal, paving way for ceasefire

Trump says Israel and Hamas have agreed to first phase of Gaza peace deal, paving way for ceasefire

Israel agrees to withdraw troops "to an agreed upon line" and all hostages "will probably be released on Monday", the US president says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 9. 11:52
Bővül a 4iG menedzsmentje: iparági vezetők és katonai szakértők csatlakoznak a vállalatcsoporthoz
2025. október 9. 07:42
Figyelem, fél napra leállnak az egyik bank szolgáltatásai
×
×
×
×