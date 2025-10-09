A Micron forradalma és pénzügyi áttörése: amikor a memória is okos

San Joséban, 2023 késő őszén egy belső Micron-fejlesztői megbeszélésen szokatlan csend állt be, amikor a cég mérnökei először mutatták be a testreszabható HBM Base Logic Die-t. Az úgynevezett „HBM4E” (egy különleges, magas sávszélességű memória-alaplap) nemcsak technológiai újítás volt, hanem hadüzenet a régi, merev memóriarakás-struktúrák ellen. A helyszín egy egyszerű tárgyalóterem volt, de a bejelentés mögött évek laboratóriumi kísérletei és hajmeresztő kudarcai álltak. A főszereplő egy mérnökcsapat volt, amely rájött, hogy az AI-alkalmazások nem ugyanazt a memóriát kívánják.

Miért kellene mindenkinek ugyanazt a kalapot hordania, ha egyeseknek cilinder, másoknak baseballsapka áll jól? A válasz: nem kell. A Micron testreszabható új rendszere lehetővé tette, hogy a memória a vevő igényeire legyen szabva. Ez volt az a pillanat, amikor a Micron csendesen, de látványosan új fejezetet nyitott a nagy sávszélességű memóriák történetében.

Az AI-modellek adatéhsége olyan, mint egy kamasz energiaigénye, sosem elég nekik semmi. A korábbi HBM-ek rétegeit előre meghatározottan rakták egymásra, mintha mindenkinek ugyanazt a szendvicset kellene ennie. A Micron újítása, a testreszabható alapréteg lehetővé tette, hogy a memóriastackek pontosan illeszkedjenek az adott AI-feladathoz. Ez nem csupán nagyobb sebességet hozott, de csökkentette az energiafogyasztást is.

Nem sokkal később megérkeztek az első HBM4-ek, melyek körülbelül 2,8 terabájt/másodperc sávszélességet kínáltak. Ez nem egyszerűen gyorsabb az előző generációknál, hanem olyan, mintha a régi autónk helyett egy űrsiklót kapnánk. A mesterségesintelligencia-modellek pedig, amelyek eddig a memória lassúsága miatt toporogtak, hirtelen szárnyakat kaptak.

A tudományos áttörések nem maradtak a labor falai között. A Micron 2025-ös pénzügyi évének negyedik negyedévében 11,32 milliárd dolláros bevételt ért el, ami 46 százalékos növekedést jelent az előző üzleti év azonos időszakához képest. A teljes üzleti évre számított bevétel elérte a 37,38 milliárd dollárt, ami közel 50 százalékkal haladta meg az előző évi 25,11 milliárdot. A sztártermék kétségkívül a HBM volt. A negyedik negyedévben közel 2 milliárd dollárt hozott a konyhára, és a menedzsment azt tervezi, hogy a 2026-os pénzügyi évre évi 8 milliárd dollárra növeli ezt az értéket. Ez négyszeres növekedést vetít előre. A bruttó árrés a negyedik negyedévben 44,7 százalék volt, éves szinten pedig 39,0 százalék, melyek kiemelkedő értékek az iparágban is. A cloud-memóriaértékesítés pedig szinte ugrásszerűen, háromszorosára, 4,5 milliárd dollárra nőtt egyetlen év alatt, jól tükrözve, mennyire éhesek az adatközpontok a Micron termékeire.

Ez már nem pusztán egy technológiai sztori. A mérnöki ötletből pénzügyi rakétahajtómű lett, amely a cég részvényeit és szakmai hírnevét is magasba repítette. Az öt éve még 50 dollár környékén bolyongó árfolyam ma a 200 dollárt ostromolja. Van egy régi mondás a számítástechnikában: „A CPU gondolkodik, a memória pedig emlékszik.” De ma már a memória is egyre okosabb. A Micron azzal, hogy testreszabhatóvá tette a HBM-et, és közben a sávszélességet szuperszonikus sebességre pörgette, újraírta a játékszabályokat.

Ez a történet nem csupán chipekről szól, hanem arról, hogy a rugalmasság és az innováció miként befolyásolhatja egy egész iparág jövőjét. A Micron megmutatta, hogy néha a legnagyobb áttörés nem abban rejlik, hogy többet, hanem abban, hogy okosabban dolgozunk.

A cikk szerzője Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, a BCE egyetemi docense