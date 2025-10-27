ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 27. hétfő Szabina
A beautiful mature woman is going through her receipts feeling worried she wont be able to pay her bills
Nyitókép: Anna Frank/Getty Images

Lesz, akik nem kapnak novemberben emelt nyugdíjat

Infostart

Novemberben megérkezik a nyugdíjkorrekció, amelynek mértéke 1,6 százalék. Ezzel az emeléssel a jogosultak az év eleji, 3,2 százalékos emeléssel megnövelt összeg után kapnak további korrekciót.

A novemberi emelés azonban nem jár mindenkinek. A korrekció kizárólag azoknak a nyugdíjasoknak jár, akik már 2024-ben is nyugdíjasok voltak - írja a teol.hu.

Azok akik 2025. január 1-jén vagy azután vonultak nyugdíjba, azok nem kapnak.

Az ő nyugdíjuk a törvényi szabályozás szerint csak 2026. januárjában fog először emelkedni.

Ez annak ellenére van így, hogy a nyugdíjemelés alapját az egész évre vonatkozóan számolják, de mivel az idén nyugdíjba vonult emberek a januárban bevezetett emelésben sem részesültek, így a novemberi visszamenőleges korrekció sem vonatkozik rájuk.

A novemberi utalás a megszokott rend szerint, a hónap 12. napján várható.

Kezdőlap    Gazdaság    Lesz, akik nem kapnak novemberben emelt nyugdíjat

nyugdíj

nyugdíjemelés

korrekció

