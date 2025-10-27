Lesz, akik nem kapnak novemberben emelt nyugdíjat

A novemberi emelés azonban nem jár mindenkinek. A korrekció kizárólag azoknak a nyugdíjasoknak jár, akik már 2024-ben is nyugdíjasok voltak - írja a teol.hu.

Azok akik 2025. január 1-jén vagy azután vonultak nyugdíjba, azok nem kapnak.

Az ő nyugdíjuk a törvényi szabályozás szerint csak 2026. januárjában fog először emelkedni.

Ez annak ellenére van így, hogy a nyugdíjemelés alapját az egész évre vonatkozóan számolják, de mivel az idén nyugdíjba vonult emberek a januárban bevezetett emelésben sem részesültek, így a novemberi visszamenőleges korrekció sem vonatkozik rájuk.

A novemberi utalás a megszokott rend szerint, a hónap 12. napján várható.