2025. október 15. szerda
Johann Wadephul német külügyminiszter (b) az izraeli hivatali partnerével, Gideon Szaárral tartott közös sajtóértekezletén Berlinben 2025. június 5-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

Peking és Moszkva miatt kongatja a vészharangot Berlin

Infostart / MTI

Peking és Moszkva megkísérli megváltoztatni a nemzetközi szabályokon alapuló világrendet – jelentette ki Johann Wadephul német szövetségi külügyminiszter kedden Berlinben.

Wadephul a Berlini Japán-Német Központban (JDZB) tartott beszédében emlékeztetett a német–japán szoros kapcsolatokra, és hangsúlyozta, hogy a két ország közös értékeket és stratégiai célokat követ.

A külügyminiszter ugyanakkor helyzetértékelésében azzal vádolta Kínát, hogy ázsiai politikájának egyre agresszívabbá válásával és Oroszország támogatásával aláássa a nemzetközi szabályokon alapuló rendet.

Ázsiában Kína mind katonai, mind gazdasági téren a legerősebb ország, amely egyre határozottabban lép fel szomszédjaival szemben. Peking a Dél-kínai-tenger vitatott területei miatt többek között szembekerült Vietnámmal, Malajziával és a Fülöp-szigetekkel, és saját területének tekinti a demokratikus Tajvant is.

Oroszországot bírálva Wadephul arról beszélt, hogy Moszkva az Európai Unió és a NATO légterének megsértésével teszteli a NATO válaszreakcióit, kémkedik a német alapvető infrastruktúra után, propagandát és dezinformációt terjeszt a közvélemény befolyásolására.

A német külügyminiszter a kínai–orosz blokk növekedésére is felhívta a figyelmet, egyúttal megjegyezve, hogy Németország a kialakulóban lévő szövetség nyugati szárnyán, míg Japán a keleti szárnyán helyezkedik el.

Értékelése szerint Kína növekvő tengeri jelenléte Japán közelében és a Tajvani-szorosban nemcsak az Indiai-óceán és a Csendes-óceán térségének biztonságát fenyegeti, hanem a nemzetközi jogon alapuló rendet is.

Wadephul rámutatott, hogy Kína támogatja Oroszországot az Ukrajna ellen viselt háborújában, Észak-Korea pedig katonákkal és fegyverekkel segít Moszkvának. A kínai és az észak-koreai támogatás tovább tovább táplálja az orosz agresszív fellépést Európa-szerte – hangsúlyozta a német külügyminiszter.

