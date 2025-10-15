Peking és Moszkva miatt kongatja a vészharangot Berlin

Wadephul a Berlini Japán-Német Központban (JDZB) tartott beszédében emlékeztetett a német–japán szoros kapcsolatokra, és hangsúlyozta, hogy a két ország közös értékeket és stratégiai célokat követ.

A külügyminiszter ugyanakkor helyzetértékelésében azzal vádolta Kínát, hogy ázsiai politikájának egyre agresszívabbá válásával és Oroszország támogatásával aláássa a nemzetközi szabályokon alapuló rendet.

Ázsiában Kína mind katonai, mind gazdasági téren a legerősebb ország, amely egyre határozottabban lép fel szomszédjaival szemben. Peking a Dél-kínai-tenger vitatott területei miatt többek között szembekerült Vietnámmal, Malajziával és a Fülöp-szigetekkel, és saját területének tekinti a demokratikus Tajvant is.

Oroszországot bírálva Wadephul arról beszélt, hogy Moszkva az Európai Unió és a NATO légterének megsértésével teszteli a NATO válaszreakcióit, kémkedik a német alapvető infrastruktúra után, propagandát és dezinformációt terjeszt a közvélemény befolyásolására.

A német külügyminiszter a kínai–orosz blokk növekedésére is felhívta a figyelmet, egyúttal megjegyezve, hogy Németország a kialakulóban lévő szövetség nyugati szárnyán, míg Japán a keleti szárnyán helyezkedik el.

Értékelése szerint Kína növekvő tengeri jelenléte Japán közelében és a Tajvani-szorosban nemcsak az Indiai-óceán és a Csendes-óceán térségének biztonságát fenyegeti, hanem a nemzetközi jogon alapuló rendet is.

Wadephul rámutatott, hogy Kína támogatja Oroszországot az Ukrajna ellen viselt háborújában, Észak-Korea pedig katonákkal és fegyverekkel segít Moszkvának. A kínai és az észak-koreai támogatás tovább tovább táplálja az orosz agresszív fellépést Európa-szerte – hangsúlyozta a német külügyminiszter.