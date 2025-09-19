ARÉNA
2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
Nyitókép: Apple

Máris kibukott az új iPhone egyik problémája, nem is kicsi

Infostart

Az Apple fogadkozik, hogy akár 1-2 nap alatt úrrá lesz a szoftverikus gubancon.

Baj van az új iPhone-ok kamerájával, már a forgalmazás előtt - írja szakirányú forrásokra (CNN, BGR) hivatkozva a HVG.hu. Az iPhone Air és 17 Pro Max fényképein egyes esetekben fekete pontok jelenhetnek meg.

Az Apple-nél lázasan dolgoznak a megoldáson, már régóta igyekszik áthidalni a közvetlen fényforrások jelentette tükröződés nehézségét, de ez egy teljesen új hibának tűnik.

"Ez egy olyan eset, ami nagyon ritkán fordulhat elő, amikor egy LED-es megjelenítő különösen fényes, és közvetlenül a kamerába világít. Az Apple már azonosította a problémát, és a következő szoftverfrissítéssel javítani fogja" - írja reakciójában a gyártó.

Vagyis a problémát egy egyszerű szoftveres átállítás kiküszöbölheti majd. Akár egy-két nap alatt is.

