Máris kibukott az új iPhone egyik problémája, nem is kicsi

Baj van az új iPhone-ok kamerájával, már a forgalmazás előtt - írja szakirányú forrásokra (CNN, BGR) hivatkozva a HVG.hu. Az iPhone Air és 17 Pro Max fényképein egyes esetekben fekete pontok jelenhetnek meg.

Az Apple-nél lázasan dolgoznak a megoldáson, már régóta igyekszik áthidalni a közvetlen fényforrások jelentette tükröződés nehézségét, de ez egy teljesen új hibának tűnik.

"Ez egy olyan eset, ami nagyon ritkán fordulhat elő, amikor egy LED-es megjelenítő különösen fényes, és közvetlenül a kamerába világít. Az Apple már azonosította a problémát, és a következő szoftverfrissítéssel javítani fogja" - írja reakciójában a gyártó.

Vagyis a problémát egy egyszerű szoftveres átállítás kiküszöbölheti majd. Akár egy-két nap alatt is.