Alig használtak, de már eladók – ezek a legnépszerűbb 6000 km alatt futott autók

A 6000 km alatti futásteljesítménnyel rendelkező autók gyakran új állapotúak, mégis viszonylag kedvező áron kínálják őket, ami ideális kompromisszumot jelent az új járművet keresőknek – állapította meg összeállításában a hasznaltauto.hu.

Továbbra is töretlen a kereslet azon autók után, amelyek szinte újak, de már eladóvá váltak – derül ki a hasznaltauto.hu összeállításából. Ennek kapcsán vizsgálták a portál szakértői a 2025 januárja és augusztusa közötti időszakra vonatkozóan a 6000 km-nél kevesebbet futott szinte új, de már használtként hirdetett járműveket, amelyekre az adózási szabályok szerint még akár új autóként is tekinthetünk.

A hivatalos áfaszabályozás szerint is újnak minősülhet egy autó, ha

  • még nem helyezték forgalomba,
  • legfeljebb 6000 kilométert futott,
  • a regisztráció óta kevesebb mint hat hónap telt el.

A 6000 km alatti futásteljesítménnyel rendelkező autók gyakran új állapotúak, viszont elérhetőbb áron kínálják őket, ami ideális kompromisszumot jelent az új járművet keresőknek. A portál utánajárt annak is, mely modellek iránt van most a legnagyobb kereslet.

„A Suzuki hármas élmezőnye (Vitara, S-Cross, Swift) a kedvező ár-érték aránynak és megbízhatóságnak köszönhető. A Skoda Octavia a céges vásárlók, a Nissan SUV-k pedig a családosok körében népszerűek, míg a prémium szegmenst a BMW X-sorozat képviseli. Érdekesség, hogy a Ford Transit is jelen van a top tízben mint az egyedüli haszonjármű, az MG ZS pedig az egyetlen kínai autómárka a listán” – emelte ki Koralewsky Márk, a használtauto.hu üzletágvezetője.

Három Suzuki-modell is a képzeletbeli dobogón

A lista élére három Suzuki-modell került, egyértelműen uralva a mezőnyt. A Suzuki Vitara 2480 érdeklődéssel a legkeresettebb modell, mindössze 508 kilométeres átlagos futással és 8,25 milliós átlagárral. A Vitara évek óta az egyik legnépszerűbb SUV a magyar piacon, ezért szinte új állapotban is sokan keresik. A Suzuki S-Cross alig maradt le a Vitarától, 2380 érdeklődővel, még kevesebb, 296 km átlagos futással. Az S-Cross a SUV-szegmens kompaktabb képviselője.

A Suzuki Swift pedig a lista harmadik helyezettje lett, 2230 érdeklődővel, 889 km átlagos futásteljesítménnyel. Míg az előző két modell esetében a fél évet sem éri el az átlagéletkor, a Swift esetében ez 4,73 év, vagyis több korábbi évjáratú, alig használt modell is szerepel a hirdetésekben.

A magasabb futásteljesítmény és átlagéletkor ellenére a Swift továbbra is népszerű a városi közlekedésre optimalizált, megbízható kisautót keresők körében.

Különlegességek a lista végéről

A prémium szegmenst képviselő BMW X-sorozat, ami a használt SUV-ok népszerűségi listáját vezeti, az alig használt autók kategóriában is bekerült a legnépszerűbb tíz modell közé. A vizsgált időszakban 330 darabos hirdetésszámhoz több mint 1600 érdeklődés társult. Az átlagos futásteljesítmény itt 2300 km, ami a lista legmagasabb értéke, viszont az átlagár is kiemelkedő: 29,5 millió forint.

A hasznaltauto.hu listáján egyedüli haszonjárműként szerepel a Ford Transit. Az 1630 érdeklődő és az alig 237 km-es futásteljesítmény azt mutatja, hogy a vállalkozók is keresik a szinte új állapotú furgonokat, amelyek gyorsan bevethetők, és már nem kell rájuk hónapokat várni, mint az új rendelések esetében.

A MG ZS pedig egyetlen kínai márkaként szerepel a legkeresettebb modellek között. Az MG 1580 érdeklődőt vonzott 2025 első nyolc hónapjában, mivel 8,18 millió forintos átlagárával és mindössze 425 km-es átlagos futásteljesítményével az újszerű SUV-k között is figyelemre méltó ajánlat – olvasható a portál elemzésében.

Alig használtak, de már eladók – ezek a legnépszerűbb 6000 km alatt futott autók

