2025. szeptember 18. csütörtök Diána
Hungarian banknotes, forint and a red purse are in hands.
Nyitókép: baiajaku/Getty Images

Elemző: már több szektor van, ahol egymillió forint felett jár a bruttó átlagbér

Infostart / InfoRádió - Déri Ágota

Nagyobb mértékben nőttek júliusban a keresetek, mint az infláció, így a fizetések reálértéke is emelkedett az egy évvel korábbihoz képest – mondta el az InfoRádióban a KSH friss adataira reagálva Hornyák József, a Portfolio elemzője.

Az év első felében jelentősen nőttek a fizetések, és ehhez képest a júliusi adat sem okozott meglepetést – értékelte a helyzetet az elemző. Hornyák József hozzátette: a bruttó átlagkereset 694 ezer forint közelébe emelkedett,

a nettó pedig elérte a 479 500 forintot.

A bruttó átlagkereset 9 százalékkal, a nettó átlagkereset 9,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit – olvasható a KSH szeptember 16-án megjelent gyorstájékoztatójában. Emögött az húzódik meg, hogy idén július 1-jétől a családi adókedvezmény összege emelkedett, így a családosok tekintetében ez a nettó keresetekben megmutatkozik.

Forrás: KSH
Forrás: KSH

Az infláció 4,3 százalékos volt a júliusi hónapban, a reálkereset 4,9 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Ez összességében támogatja azt, hogy a kiskereskedelmi forgalom, a fogyasztás növekvő pályán legyen – fűzte hozzá az elemző.

Kiemelte, fontos észben tartani, hogy az átlagkeresetnél az emberek kétharmada kevesebbet keres, és csak az emberek egyharmada keres többet. A mediánbér az a mutató, aminél az emberek fele kevesebbet, fele többet vihet haza. A bruttó medián kereset 570 ezer forint volt, a nettó ezer forint híján 400 ezer forintra emelkedett. Ez a bruttó kereset esetében 9,6 százalékos, a nettónál pedig 10,7 százalékos növekedést jelent.

A rendszeres bruttó átlagkereset (nem tartalmazza a prémiumot, jutalmat, más egyhavi különjuttatást) a nonprofit szektorban volt a legmagasabb, 684 400 forint, a vállalkozásoknál a legalacsonyabb, 649 900 forint – teszi hozzá a KSH.

Közel 1,1 millió forintos bruttó átlagkeresettel a legjobban fizető ágazat továbbra is az IT-szektor, és a pénzügyi szolgáltató szektor. A bruttó átlag az energiaiparban is majdnem eléri az egymillió forintot. A szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás a leginkább lemaradó ágazat, itt nem éri el a 450 ezer forintot a bruttó átlagkereset – emelte ki Hornyák József.

Gazdaság    Elemző: már több szektor van, ahol egymillió forint felett jár a bruttó átlagbér

ksh

fizetés

infláció

