ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.87
usd:
331.56
bux:
100392.35
2025. szeptember 15. hétfő Enikő, Melitta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Strasbourg, 2025. július 7.Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólal az ellene benyújtott bizalmatlansági indítvány vitáján az Európai Parlament plenáris ülésén.
Nyitókép: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo

Új ötlettel jön az Európai Bizottság az orosz vagyonért

Infostart

Ukrajnát finanszíroznák új módon.

Az Európai Bizottság egy új ötlettel állt elő arra, hogyan juttasson több milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyont Ukrajnának: a Kijevnek átutalt pénz helyét EU által garantált IOU-k (tartozási elismervény) vennék át – írja a Politico. A brüsszeli testület ezzel a „jogilag kreatívnak” nevezett javaslattal úgy tudná finanszírozni Kijevet, hogy technikailag nem kellene lefoglalnia az orosz vagyont.

A lap szerint a Bizottság képviselői szeptember 11-én már bemutatták az ötletet a pénzügyminiszter-helyetteseknek egy zártkörű brüsszeli megbeszélésen. Bár a javaslatot óvatos lelkesedéssel fogadták, megállapodás egyelőre nem született, de egy hivatalos előterjesztés is hamarosan érkezhet. Az ukrajnai háború 2022-es kitörése után közel 200 milliárd eurónyi orosz vagyont fagyasztottak be, melynek nagy részét a brüsszeli székhelyű Euroclear pénzintézet kezeli.

A terv szerint a befagyasztott eszközökhöz tartozó készpénzállományt hozam nélküli, rövid lejáratú, uniós országok által közösen garantált kötvényekre cserélnék. A Bizottság úgy véli, így elkerülhető az orosz vagyon lefoglalásának vádja. Az EU a befagyasztott vagyonból származó készpénzállományt egy „jóvátételi kölcsön” formájában adná át Ukrajnának. Az ország jövőre nyolcmilliárd eurós várható költségvetési hiánnyal néz szembe, így egyes EU-s országok minden lehetséges ötletet számbavesznek Ukrajna finanszírozására, tekintettel saját költségvetéseik szűkösségére.

A pénzt az országnak csak akkor kellene visszafizetnie, ha Oroszország megfizette a háborús jóvátételt Ukrajnának

– tette hozzá Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke „State of the Union” beszédében szeptember 10-én.

A terv életbe lépéséhez azonban még számos lépésre van szükség, a nemzeti garanciavállalásokhoz például a tagállamok egyhangú támogatása szükséges. A belga kormány, és az Euroclear már többször is figyelmeztetett arra, hogy a lefoglalt eszközök használata egy hitel fedezeteként jogi problémákhoz vezethet.

Kezdőlap    Gazdaság    Új ötlettel jön az Európai Bizottság az orosz vagyonért

oroszország

ukrajna

európai bizottság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.15. hétfő, 18:00
Hoffmann Mihály
az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Összeomlott a Booker-program: ezért kukázza Amerika a szupermodern M10 tankot

Összeomlott a Booker-program: ezért kukázza Amerika a szupermodern M10 tankot

Nem sikerült megfelelően felvértezni az M10 Booker könnyűtankot ahhoz, hogy a modern harctéri fenyegetésekkel szemben is túléljen, ez volt az egyik fő oka annak, hogy a harckocsi-fejlesztési programot elkaszálta a védelmi minisztérium – írta meg elemzésében a National Security Journal.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Begurultak a svájciak Trump vámjai miatt: ők is árat emelnek, ez fájni fog

Begurultak a svájciak Trump vámjai miatt: ők is árat emelnek, ez fájni fog

Az amerikai vámok hatását az átadási árak, árrések és a termékek költségeinek módosításával próbálják enyhíteni

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Rubio meets Netanyahu to discuss fallout from Israel's Qatar strike

Rubio meets Netanyahu to discuss fallout from Israel's Qatar strike

Israel's strike targeting Hamas leaders in Doha last week drew international outrage and was publicly criticised by the US.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 15. 13:12
Nincs gáz, mert van
2025. szeptember 15. 11:57
"Kína számára kedvező Magyarország gazdaságpolitikája" - idejöhet egy újabb e-járműgyár
×
×
×
×