Új ötlettel jön az Európai Bizottság az orosz vagyonért

Az Európai Bizottság egy új ötlettel állt elő arra, hogyan juttasson több milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyont Ukrajnának: a Kijevnek átutalt pénz helyét EU által garantált IOU-k (tartozási elismervény) vennék át – írja a Politico. A brüsszeli testület ezzel a „jogilag kreatívnak” nevezett javaslattal úgy tudná finanszírozni Kijevet, hogy technikailag nem kellene lefoglalnia az orosz vagyont.

A lap szerint a Bizottság képviselői szeptember 11-én már bemutatták az ötletet a pénzügyminiszter-helyetteseknek egy zártkörű brüsszeli megbeszélésen. Bár a javaslatot óvatos lelkesedéssel fogadták, megállapodás egyelőre nem született, de egy hivatalos előterjesztés is hamarosan érkezhet. Az ukrajnai háború 2022-es kitörése után közel 200 milliárd eurónyi orosz vagyont fagyasztottak be, melynek nagy részét a brüsszeli székhelyű Euroclear pénzintézet kezeli.

A terv szerint a befagyasztott eszközökhöz tartozó készpénzállományt hozam nélküli, rövid lejáratú, uniós országok által közösen garantált kötvényekre cserélnék. A Bizottság úgy véli, így elkerülhető az orosz vagyon lefoglalásának vádja. Az EU a befagyasztott vagyonból származó készpénzállományt egy „jóvátételi kölcsön” formájában adná át Ukrajnának. Az ország jövőre nyolcmilliárd eurós várható költségvetési hiánnyal néz szembe, így egyes EU-s országok minden lehetséges ötletet számbavesznek Ukrajna finanszírozására, tekintettel saját költségvetéseik szűkösségére.

A pénzt az országnak csak akkor kellene visszafizetnie, ha Oroszország megfizette a háborús jóvátételt Ukrajnának

– tette hozzá Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke „State of the Union” beszédében szeptember 10-én.

A terv életbe lépéséhez azonban még számos lépésre van szükség, a nemzeti garanciavállalásokhoz például a tagállamok egyhangú támogatása szükséges. A belga kormány, és az Euroclear már többször is figyelmeztetett arra, hogy a lefoglalt eszközök használata egy hitel fedezeteként jogi problémákhoz vezethet.