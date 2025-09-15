ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.78
usd:
331.21
bux:
100392.15
2025. szeptember 15. hétfő Enikő, Melitta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Ételfutár gyalogol egy hídon a moszkvai Kreml közelében 2020. április 17-én. Vlagyimir Putyin orosz elnök április végéig meghosszabította a koronavírus-járvány miatt bevezett kijárási korlátozásokat.
Nyitókép: MTI/MTVA/Jurij Kocsetkov

Orosz verzió: Ukrajna és az EU áll a béke útjában

Infostart / MTI

Moszkva továbbra is kész az ukrajnai válság békés rendezésére, Kijev azonban mesterségesen lassítja, az európaiak pedig akadályozzák ezt a folyamatot - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak hétfőn Moszkvában.

"Az európaiak nem szándékoznak figyelmet fordítani a válság kiváltó okaira" - szögezte le Peszkov. Megerősítette, hogy "szünet" állt be a tárgyalási folyamatban Oroszország és Ukrajna között. Megvádolta Kijevet azzal, hogy nem mutat sem rugalmasságot, sem hajlandóságot "komoly tárgyalások megkezdésére".

Az ukrán fél az azonnali tárgyalást kezdeményező felhívásaival csak "érzelmi hatást" akar kiváltani - tette hozzá. "A találkozó önmagában, előkészítés nélkül teljesen haszontalan", márpedig egyelőre semmilyen haladás sem történt egy orosz- amerikai-ukrán csúcs találkozó előkészítésében. Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter kijelentésére reagálva, miszerint a NATO nem harcol Oroszország ellen, Peszkov kijelentette, hogy

a "NATO háborúzik Oroszországgal, ez nyilvánvaló, nincs hozzá szükség bizonyítékokra.".

Hozzátette, hogy szerinte "a NATO-t de facto bevonták ebbe a háborúba" azáltal, hogy közvetlen és közvetett támogatást nyújt Ukrajnának.

Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnöke egy hétfői Telegram-bejegyzésében arra figyelmeztetett: "a kijevi és egyéb idióták azon provokatív ötletének megvalósítása, miszerint repüléstilalmi zónát kellene létrehozni Ukrajna felett, és a NATO-országoknak le kellene lőniük az orosz drónokat, csak egy dolgot fog jelenteni: a NATO háborúját Oroszországgal".

Peszkov leszögezte, hogy a nyugati országoknak az orosz kintlévőségek elkobzására irányuló kísérletei nem maradnak válasz nélkül. Medvegyev is kilátásba helyezte, hogy ha megvalósul az az ötlet, hogy Ukrajnának "orosz eszközök fedezete mellett hitelezzenek", akkor ezt az "orosz vagyon ellopásának" fogják tekinteni, és ebben az esetben

"Oroszország a világ végezetéig minden lehetséges nemzetközi és nemzeti bíróságon üldözni fogja az Európai Unió tagállamait, valamint a brüsszeli és egyes EU-országok európai degeneráltjait, akik megpróbálták elkobozni az orosz tulajdont".

Oleg Lipajev, Oroszország bukaresti nagykövete, akit a román külügyminisztérium vasárnap bekéretett a Románia légterét megsértő, Bukarest állítása szerinti orosz drón miatt, az orosz külképviselet Telegram-csatornáján azt írta, hogy mint kitalációra alapulót és megalapozatlant, elutasította a román tiltakozást. A diplomata szerint "nincs objektív bizonyíték a légi jármű nemzeti hovatartozására".

A nagykövet szerint "minden tény a kijevi rezsim szándékos provokációjára utal", amely "félve a közelgő katonai összeomlástól és az általa mind az orosz, mind az ukrán nép ellen elkövetett bűnökért való felelősségre vonástól, kétségbeesetten próbál minden eszközzel más európai államokat bevonni egy veszélyes katonai kalandba" Oroszország ellen.

Kezdőlap    Külföld    Orosz verzió: Ukrajna és az EU áll a béke útjában

oroszország

ukrajna

háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc: olyan fegyvert kap Fehéroroszország, amellyel már Londont is el lehet érni

Kaiser Ferenc: olyan fegyvert kap Fehéroroszország, amellyel már Londont is el lehet érni

Nagyszabású orosz-belorusz hadgyakorlat kezdődött Fehéroroszországban a lengyel határ közelében, a NATO keleti védvonalánál. Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense erről is beszélt az InfoRádióban, de a NATO pénteki közlését is kommentálta, mely szerint megerősíti keleti szárnyának védelmét. De lesz-e hadi válasz az orosz NATO-légtérsértésre?
 

Medvegyev a Nyugat és Oroszország közötti háborúról beszélt, és a konkrét okát is megnevezte

Orosz verzió: Ukrajna és az EU áll a béke útjában

Új ötlettel jön az Európai Bizottság az orosz vagyonért

A Nyugat új trükköt keres Oroszország ellen: amikor a varázspálca nem villan

Donald Trump: áthidalhatatlannak tűnik a Zelenszkij és Putyin közötti gyűlölet

VIDEÓ
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.15. hétfő, 18:00
Hoffmann Mihály
az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megérkezett a friss biztosítói rangsor: a te biztosítód hányadik a listán?

Megérkezett a friss biztosítói rangsor: a te biztosítód hányadik a listán?

Közzétette a pénzügyi szektor egyes szereplőinek tavalyi éves adatait bemutató Aranykönyvét a Magyar Nemzeti Bank. Az átfogó jegybanki statisztikából csemegézve ebben a cikkünkben a bankok és az alapkezelők után a biztosítók és a független biztosításközvetítők 2024-es sorrendjét állítjuk fel néhány szempont szerint. A biztosítási szektor jövőképével is foglalkozunk a Portfolio csütörtöki Future of Finance 2025 konferenciáján, érdemes regisztrálni!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Franciaország bajban: rekordhiány, sztrájk, leminősítés: mi jöhet még?

Franciaország bajban: rekordhiány, sztrájk, leminősítés: mi jöhet még?

A Fitch hitelminősítő leminősítette Franciaországot, ami komoly kihívás elé állítja az újonnan kinevezett Sebastien Lecornu miniszterelnököt

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Netanyahu does not rule out further strikes on Hamas leaders

Netanyahu does not rule out further strikes on Hamas leaders

At a joint press conference with US Secretary of State Marco Rubio, Netanyahu said every country had the right "to defend itself beyond its borders".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 15. 15:18
Éles magyar–svéd vita kormányfői szinten a svédországi jogállami helyzet miatt
2025. szeptember 15. 14:09
Kaiser Ferenc: olyan fegyvert kap Fehéroroszország, amellyel már Londont is el lehet érni
×
×
×
×