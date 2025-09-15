"Az európaiak nem szándékoznak figyelmet fordítani a válság kiváltó okaira" - szögezte le Peszkov. Megerősítette, hogy "szünet" állt be a tárgyalási folyamatban Oroszország és Ukrajna között. Megvádolta Kijevet azzal, hogy nem mutat sem rugalmasságot, sem hajlandóságot "komoly tárgyalások megkezdésére".

Az ukrán fél az azonnali tárgyalást kezdeményező felhívásaival csak "érzelmi hatást" akar kiváltani - tette hozzá. "A találkozó önmagában, előkészítés nélkül teljesen haszontalan", márpedig egyelőre semmilyen haladás sem történt egy orosz- amerikai-ukrán csúcs találkozó előkészítésében. Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter kijelentésére reagálva, miszerint a NATO nem harcol Oroszország ellen, Peszkov kijelentette, hogy

a "NATO háborúzik Oroszországgal, ez nyilvánvaló, nincs hozzá szükség bizonyítékokra.".

Hozzátette, hogy szerinte "a NATO-t de facto bevonták ebbe a háborúba" azáltal, hogy közvetlen és közvetett támogatást nyújt Ukrajnának.

Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnöke egy hétfői Telegram-bejegyzésében arra figyelmeztetett: "a kijevi és egyéb idióták azon provokatív ötletének megvalósítása, miszerint repüléstilalmi zónát kellene létrehozni Ukrajna felett, és a NATO-országoknak le kellene lőniük az orosz drónokat, csak egy dolgot fog jelenteni: a NATO háborúját Oroszországgal".

Peszkov leszögezte, hogy a nyugati országoknak az orosz kintlévőségek elkobzására irányuló kísérletei nem maradnak válasz nélkül. Medvegyev is kilátásba helyezte, hogy ha megvalósul az az ötlet, hogy Ukrajnának "orosz eszközök fedezete mellett hitelezzenek", akkor ezt az "orosz vagyon ellopásának" fogják tekinteni, és ebben az esetben

"Oroszország a világ végezetéig minden lehetséges nemzetközi és nemzeti bíróságon üldözni fogja az Európai Unió tagállamait, valamint a brüsszeli és egyes EU-országok európai degeneráltjait, akik megpróbálták elkobozni az orosz tulajdont".

Oleg Lipajev, Oroszország bukaresti nagykövete, akit a román külügyminisztérium vasárnap bekéretett a Románia légterét megsértő, Bukarest állítása szerinti orosz drón miatt, az orosz külképviselet Telegram-csatornáján azt írta, hogy mint kitalációra alapulót és megalapozatlant, elutasította a román tiltakozást. A diplomata szerint "nincs objektív bizonyíték a légi jármű nemzeti hovatartozására".

A nagykövet szerint "minden tény a kijevi rezsim szándékos provokációjára utal", amely "félve a közelgő katonai összeomlástól és az általa mind az orosz, mind az ukrán nép ellen elkövetett bűnökért való felelősségre vonástól, kétségbeesetten próbál minden eszközzel más európai államokat bevonni egy veszélyes katonai kalandba" Oroszország ellen.