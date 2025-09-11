ARÉNA
üzlet szerződés iratok aláírás
Nyitókép: Pixabay

Megszületett az első Minősített Vállalati Hitel szerződés: népszerű borászat fejleszthet vele

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

Az Ostoros Pincészet lett az első vállalkozás, amelyik a Minősített Vállalati Hitellel valósíthatja meg beruházását, még több és még jobb borokat juttatva a boltok polcaira. Az Erste Banktól felvett hitel részleteiről és céljairól Soltész Gergő, a borászat elnök-vezérigazgatója beszélt az InfoRádióban.

Aláírták a Minősített Vállalati Hitel első szerződését, amelynek köszönhetően az Ostoros Pincészet az Erste Banktól jelentős forrásokhoz juthat. Soltész Gergő, a pincészet elnök-igazgatója elmondta, a hitelnek köszönhetően jelentős fejlesztéseket tudnak végrehajtani és bővíthetik a termékkínálatukat.

„Az elmúlt években tapasztalható volumenbővülés miatt fontos volt számunkra, hogy el tudtuk indítani azokat a kapacitásbővítő beruházásainkat, ami lehetővé teszi, hogy professzionálisan kiszolgáljuk a fogyasztói igényeket” – mondta az InfoRádióban Soltész Gergő, az Ostoros Pincészet elnök-vezérigazgatója.

Ennek részét képezi a tartálypark bővítése, raktárfelújítás, valamint az épületek energetikai korszerűsítése

– sorolta a szakember. A beruházások hónapokkal ezelőtt elindultak, és mint mondta, a kezdetektől fogva tárgyaltak az Erste Bankkal arról, hogy ha eljutnak egy bizonyos készültségi fokig, akkor nagyon szívesen vonnának be beruházási hitelt. Hozzátette, pár hete már körvonalazódott a Minősített Vállalati Hitel lehetősége, és a dolgok szerencsés együttállása volt, hogy az Ostoros Pincészet igényei találkoztak egy olyan lehetőséggel, ami a piaci ajánlatoknál kedvezőbb beruházási hitelkamatot tesz lehetővé. Soltész Gergő kijelentette: nagy örömmel éltek ezzel a lehetőséggel, mert így a megtakarított összeget is fejlesztésekre tudják fordítani a jövőben.

Az elnök-vezérigazgató úgy véli, a beruházási aktivitás remélt növekedését elősegítheti, ha van egy olyan kiszámítható konstrukció, aminek keretében a jelenlegi kamatszinthez képest szerényebb hitelkamat mellett van lehetősége a vállalkozásnak hitelt felvenni.

Emellett a fix kamat lehetősége is biztosít egy olyan kiszámíthatóságot, ami több hezitáló kedvét is meghozhatja a beruházás elindításához a program segítségével.

A külső tényezők kapcsán, amik arra sarkallták az Ostoros Pincészetet, hogy belevágjanak a hitelprogramba, Soltész Gergő azt mondta, a korábban felsorolt volumennövekedés mellett a fogyasztói igények változása is közrejátszott. Egyre nagyobb a fehérborok részaránya, ez pedig óhatatlanul a vörösborok és rozék „kárára” történik, a fehérbor előállítása viszont némileg eltérő technológiát igényel. Így a választék bővítéséhez szükséges eszközök mellett a raktározás kérdését is meg kellett oldani, és ezek összessége alkotja a beruházási csomagot, amit a pincészet a vállalati hitel segítségével megvalósít.

Az elnök-vezérigazgató elmondta, a beruházás akár a külföldi terjeszkedéshez is hozzásegítheti a vállalkozást, azt azonban leszögezte, hogy az Ostoros Pincészet számára a belföldi piac az elsődleges. Ennek egyfelől a hagyomány az oka, másfelől pedig az, hogy számos boltlánccal van szoros együttműködésben. Emellett az exportpiacon nincs is akkora igény a széles választékra, mint Magyarország esetén, így a döntéshozatalnál másodlagos szempont volt.

Soltész Gergő leszögezte, egyelőre olyan mértékben nem alkalmazkodnak a fogyasztói igényekhez, hogy például alkoholmentes borokat állítsanak elő, a fejlődést sokkal inkább a könnyű, gyümölcsös fehérborok készítésében látja, amik ráadásul egyre keresettebbé válnak.

A pincészet számára fontossá vált ez a kategória, ezen belül is a legemblematikusabb típus, az Irsai Olivér, amiben az Ostoros Pincészet már most az ország legtöbbet termelő vállalkozásai között van.

Ráadásul két éve egy nemzetközi borversenyen az Ostoros Irsai Olivér nem egyszerűen „csak” aranyérmes lett, hanem a megmérettetés legjobb fehérborává választottá, erre pedig különösen büszke a cég. Soltész Gergő leszögezte: ezeknek a boroknak a nagyobb volumenben, kiemelkedő minőségben történő folyamatos elkészítéséhez van szükség a fejlesztésekre.

