2025. szeptember 10. szerda Hunor, Nikolett
Nyitókép: Apple

Újdonságok az Apple háza táján

Infostart

Új iPhone-ok és Apple Watch okosórák is érkeztek.

Az Apple szeptember 9-i eseményén bemutatta legújabb termékeit, köztük új iPhone modelleket, az Apple Watch okosórák frissített generációját, valamint az AirPods Pro fülhallgató új változatát – olvasható a vállalat sajtóközleményeiben.

Az iPhone-ok terén a legnagyobb újdonság a címlapképen is látható iPhone Air, egy új, prémium kategóriás készülék, amely az Apple valaha készült legvékonyabb telefonja. A modell 6,5 hüvelykes ProMotion kijelzővel és az új A19 Pro chippel érkezik.

Mellette bemutatkozott az iPhone 17 is, amely 6,3 hüvelykes kijelzőt, valamint továbbfejlesztett, 48 megapixeles főkamerával és ultraszéles látószögű kamerával is rendelkezik. Az iPhone 17 Pro, és az iPhone 17 Pro Max telefonok három kamerát is kaptak. Mindegyik modell támogatja a legújabb Wi-Fi 7 szabványt, és az iOS 26 operációs rendszerrel érkezik.

Az Apple Watch termékcsalád is jelentős frissítéseken esett át, középpontban az egészségügyi funkciók állnak. Az új Series 11 és a csúcskategóriás Ultra 3 modellek képesek lesznek a krónikus magas vérnyomás jeleire figyelmeztetni viselőjüket, és egy új, alvásminőséget elemző „sleep score” funkciót is kaptak. Az Ultra 3 emellett műholdas SOS-kapcsolattal is rendelkezik, amely hálózati lefedettség nélkül is lehetővé teszi a segélyhívást és az üzenetküldést. A kedvezőbb árú Apple Watch SE 3 Always-On kijelzővel és gyorstöltéssel bővült.

Az Apple Watch Ultra 3. Kép forrása: Apple
Végül bemutatkozott az AirPods Pro 3 is, amely az elődjénél kétszer hatékonyabb aktív zajszűrést, új, jobb illeszkedést biztosító dizájnt és beépített pulzusmérő szenzort kapott, amely edzések közben is használható. Újdonság a valós idejű fordítási funkció (Live Translation) is, amely az Apple Intelligence mesterséges intelligenciára épül.

A vállalat részvényárfolyama az esemény EDT (keleti parti idő) szerint 13 órai kezdete után néhány perccel növekedett. A bemutató után csökkenés volt megfigyelhető az árfolyam tekintetében, mint az alábbi grafikon is mutatja.

Forrás: Google Stocks
2025 júliusának végén a cég 2025 harmadik pénzügyi negyedévére egyébként rekordbevételt jelentett, a várakozásokat felülmúló, 10 százalékos éves növekedéssel. Az iPhone 16 széria népszerű volt, a szolgáltatások üzletág is feljebb vitte az eredményeket. Azonban az iPad-ekre, a viselhető eszközökre csökkent a kereslet – írta meg a MacRumors akkor az Apple tájékoztatója alapján.

A szolgáltatások üzletág 13 százalékos éves növekedése fej-fej mellett haladt az iPhone-eladások bővülésével. Az Apple TV+ streamingszolgáltatás erős kétszámjegyű növekedést produkált, illetve sorozatai egyre több iparági díjra való jelölést kapnak. Tim Cook, az Apple CEO-ja a tájékoztatón azt is bejelentette, a cég növeli az MI-be fektetett beruházásokat.

A vámok kapcsán elmondták, a szeptemberi negyedévben várhatóan 1,1 milliárd dolláros extra költséget fognak azok jelenteni. Összehasonlításképpen: a harmadik negyedévben az Apple nettó profitja 23,4 milliárd dollár volt.

A korábban, 2025 februárjában kiadott éves jelentésében az International Data Corporation (IDC) azt jelezte előre, hogy

2025-ben 2,3 százalékkal nőhet éves alapon a globális okostelefon-piac, ez lassulást jelent a 2024-es, 6,1 százalékos bővüléshez képest.

Az amerikai piackutató vállalat szerint az Androidos telefonok kiszállítása éves szinten 2,5 százalékkal nőhet, míg az iPhone-ok eladásai enyhén kisebb ütemben, 1,8 százalékkal fognak nőni. Ugyanakkor Indiában 18 százalékos, Indonéziában pedig 9 százalékos bővülést jósol a jelentés az iOS-es eszközök számára.

Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
