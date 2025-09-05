Betiltott autómotorok: erős kritikával illette a BWM-vezér az uniót

A Reuters tudósítása szerint nagy hibának nevezte az Európai Unió döntését a belső égésű motorok 2035-ös betiltásáról a BMW vezérigazgatója – számolt be a Telex. Oliver Zipse szerint a szabályozás túlzottan leegyszerűsít egy összetett problémát, és figyelmen kívül hagyja a teljes ellátási lánc környezeti hatásait.

A Politicónak adott interjúban Zipse arról beszélt, hogy az uniós klímapolitika jelenleg szinte kizárólag a járművek kibocsátására összpontosít, miközben

kevés figyelem jut arra, hogy az akkumulátorgyártás vagy az üzemanyag-előállítás mennyire terheli a környezetet.

Szerinte az is abszurd, hogy miközben az autógyártókat szigorú szabályozásokhoz kötik, addig az üzemanyag-előállító óriáscégeknek (Shell, BP) nem kell ilyeneknek megfelelniük.

Zipse nyilatkozata néhány nappal a müncheni IAA autószalon előtt jelent meg, ahol a BMW bemutatja az új elektromos modellcsaládjának első darabját. A lépés egyszerre jelzi, hogy a gyártó továbbra is elkötelezett az elektromobilitás mellett, ugyanakkor nem akar teljesen hátat fordítani a hagyományos motoroknak sem.

A vezérigazgató optimistán tekint az idei évre: a BMW várakozásai szerint 2025 végéig több mint 2,5 millió autót értékesít majd, ami különösen erős szám az európai piacon, ahol az eladások augusztus végére már meghaladták a tavalyi szintet.

A kijelentések újabb vitát indíthatnak az autóipar és az uniós döntéshozók között arról, hogyan lehet egyszerre biztosítani a klímavédelmi célok elérését és a versenyképesség megőrzését egy olyan ágazatban, amelyet egyre nagyobb nyomás alá helyez a kínai gyártók térnyerése és a nemzetközi kereskedelmi feszültségek.