ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.89
usd:
336.28
bux:
103920.98
2025. szeptember 5. péntek Lőrinc, Viktor
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Oliver Zipse, a BMW német járműgyártó vezérigazgatója a Frankfurti Nemzetközi Autószalon első sajtónapján, 2019. szeptember 10-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Friedemann Vogel

Betiltott autómotorok: erős kritikával illette a BWM-vezér az uniót

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Oliver Zipse nagy hibának nevezte a belső égésű motorok 2035-ös betiltását, szerinte az EU túlzottan leegyszerűsít egy összetett problémát.

A Reuters tudósítása szerint nagy hibának nevezte az Európai Unió döntését a belső égésű motorok 2035-ös betiltásáról a BMW vezérigazgatója – számolt be a Telex. Oliver Zipse szerint a szabályozás túlzottan leegyszerűsít egy összetett problémát, és figyelmen kívül hagyja a teljes ellátási lánc környezeti hatásait.

A Politicónak adott interjúban Zipse arról beszélt, hogy az uniós klímapolitika jelenleg szinte kizárólag a járművek kibocsátására összpontosít, miközben

kevés figyelem jut arra, hogy az akkumulátorgyártás vagy az üzemanyag-előállítás mennyire terheli a környezetet.

Szerinte az is abszurd, hogy miközben az autógyártókat szigorú szabályozásokhoz kötik, addig az üzemanyag-előállító óriáscégeknek (Shell, BP) nem kell ilyeneknek megfelelniük.

Zipse nyilatkozata néhány nappal a müncheni IAA autószalon előtt jelent meg, ahol a BMW bemutatja az új elektromos modellcsaládjának első darabját. A lépés egyszerre jelzi, hogy a gyártó továbbra is elkötelezett az elektromobilitás mellett, ugyanakkor nem akar teljesen hátat fordítani a hagyományos motoroknak sem.

A vezérigazgató optimistán tekint az idei évre: a BMW várakozásai szerint 2025 végéig több mint 2,5 millió autót értékesít majd, ami különösen erős szám az európai piacon, ahol az eladások augusztus végére már meghaladták a tavalyi szintet.

A kijelentések újabb vitát indíthatnak az autóipar és az uniós döntéshozók között arról, hogyan lehet egyszerre biztosítani a klímavédelmi célok elérését és a versenyképesség megőrzését egy olyan ágazatban, amelyet egyre nagyobb nyomás alá helyez a kínai gyártók térnyerése és a nemzetközi kereskedelmi feszültségek.

Kezdőlap    Gazdaság    Betiltott autómotorok: erős kritikával illette a BWM-vezér az uniót

eu

bmw

karbonsemlegesség

belső égésű motor

oliver zipse

akkumulátorgyártás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rejtélyes radikálisok akarják totálisan megbénítani Franciaországot

Rejtélyes radikálisok akarják totálisan megbénítani Franciaországot

Egy héten belül totálisan meg akarja bénítani Franciaországot egy alulról építkező és rejtélyes mozgalom. Közösségi médiás felhívások a fogyasztás és a munka leállítására szólítanak fel a kormány takarékossági tervei miatt. A kabinet szerint viszont a tönk szélére került a költségvetés.
Szijjártó Péter: az orosz olaj ügyében a Nyugat színjátékot játszik

Szijjártó Péter: az orosz olaj ügyében a Nyugat színjátékot játszik

Magyarország azért vásárol nyíltan orosz kőolajat, mert nincsen más lehetősége, míg más európai országok azért vásárolnak titokban, kerülőúton orosz kőolajat, mert az olcsóbb – közölte Szijjártó Péter.
 

Donald Trump súlyos kijelentést tett Európáról és az orosz olajról

Az orosz elnök újból megfenyegette a Nyugatot

Volodimir Zelenszkij személyesen is válaszolt Vlagyimir Putyin moszkvai meghívására

Nagyágyúkkal találkozott Donald Trump – fontos kérdést kapott Putyin kapcsán

Békefenntartók: Moszkva azonnal, keményen reagált Macron nagy bejelentésére

VIDEÓ
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.05. péntek, 18:00
Vasas Gábor
a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jön a kritikus adat - Mi történik a piacokon?

Jön a kritikus adat - Mi történik a piacokon?

Ázsiában főként emelkedést láthatunk a tőzsdéken, ezt követően pedig óvatos emelkedésre van kilátás Európában. A kereskedés első felét a mai napon a kivárás jellemezheti, ugyanis magyar idő szerint 14 óra 30 perckor kulcsfontosságú munkaerőpiaci adatok érkeznek Amerikából, melyek ezúttal is nagy elmozdulást hozhatnak a piacokra.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hamarosan vadiúj plázája lesz a vidéki kisvárosnak: itt a nyitás várható dátuma!

Hamarosan vadiúj plázája lesz a vidéki kisvárosnak: itt a nyitás várható dátuma!

A 4 milliárd forintos beruházás közel 70 új munkahelyet teremt, modern üzletekkel bővíti a város kínálatát, és jelentősen élénkíti a helyi gazdaságot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin rejects Western security in Ukraine, warning troops would be target

Putin rejects Western security in Ukraine, warning troops would be target

The Russian leader's refusal comes after 26 countries pledged to deploy troops to Ukraine in the event of a ceasefire.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 5. 13:46
Szijjártó Péter: az orosz olaj ügyében a Nyugat színjátékot játszik
2025. szeptember 5. 12:46
Áramlani fog az amerikai energia Japánba
×
×
×
×