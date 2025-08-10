ARÉNA
2025. augusztus 10. vasárnap
Reduce CO2 emission concept in the hand for environmental, global warming, Sustainable development and green business based on renewable energy.
Nyitókép: Khanchit Khirisutchalual/Getty Images

Bárány Péter: elképzelhetetlen, hogy 2035-től már csak elektromos autók legyenek az EU útjain

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Hosszú távon indokolt cél a karbonsemlegesség, de a Magyar Külügyi Intézet elemzése szerint az Európai Unió gazdasága aránytalanul nagy versenyhátrányba kerül az ambiciózus klímacélokkal az Egyesült Államokkal vagy Kínával szemben, ahol nincsenek ilyen szigorú klímakötelezettségek.

Az Európai Unió 2050-ben el akarja érni a karbonsemlegességet. A Magyar Külügyi Intézet kutatója szerint ez egy indokolt cél hosszú távon. De ez nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági, technológiai kérdés is, és egy társadalmi kihívás is – tette hozzá Bárány Péter.

Az Európai Unió ma a globális kibocsátások körülbelül 7-8 százalékáért felelős. A világ legnagyobb kibocsátói, Kína, India és az Egyesült Államok nem azonos ütemben vállalnak kötelezettséget, mint az Európai Unió, miközben bőven a globális kibocsátás feléért felelnek.

Az a kérdés, hogy nem kerül-e aránytalan teher az európai gazdaságra, és bár a klímavédelem rendkívül fontos, ugyanakkor ez nem történhet a versenyképesség feladása árán. Bárány Péter szerint

az európai ipar egyre nehezebb helyzetben van,

ami különösen súlyosan érinti az olyan energiaintenzív ágazatokat, mint az acél-, a műtrágya- vagy a vegyipar, amelyek a magyar gazdaságban fokozottan vannak jelen, akár közvetlen formában, akár a szolgáltatással rácsatlakozva.

A probléma a szakértő szerint nem az átállás céljával van, hanem az időzítéssel és a mérföldkövekkel, és azzal, hogy az uniós vállalatok költségversenyben állnak olyan országokkal, ahol nincsenek ilyen szigorú klímakötelezettségek.

Bárány Péter nem tartja elképzelhetőnek, hogy 2035-től már csak elektromos autók legyenek az Európai Unió útjain.

A németországi autóipar válsága, ahogy az ellátási láncok válsága is azt mutatja, hogy ez nem egy fenntartható paradigma. A nagy német autógyártó cégek, köztük a Volkswagen is jelezték, hogy bár továbbra is az elektromos stratégia áll a középpontban, de közben újraértékelnek hibrid megoldásokat, vagy olyan belsőégésű motoros megoldásokat, amelyekben például mondjuk elektroüzemanyagot, úgynevezett e-üzemanyagot használnak.

„A jelenlegi struktúrában a magyar autóipar sem tud nyertes lenni” – tette hozzá Bárány Péter, aki arról is beszélt, hogy Európa egy új atomreneszánsz időszakát éli. Egyre inkább látszik, nemcsak Magyarországon, hanem akár Franciaországban, illetve Közép-Európában is, hogy atomenergia nélkül nincs reális zöld átmenet. Bár Németországban már folyik politikai vita az atomerőművek újranyitásáról, de konkrét lépés még nem történt – tette hozzá a Magyar Külügyi Intézet kutatója.

globális felmelegedés

versenyképesség

karbonsemlegesség

klímaválság

bárány péter

