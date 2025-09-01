ARÉNA
Nyitókép: Unsplash.com

Veszít a mesterséges intelligencia - legalábbis a gyorséttermekben

Infostart

Nagy reményekkel vezették be MI-alapú rendelésfelvevő asszisztenseiket az amerikai gyorsétteremláncok - a gyakorlatban azonban számos problémával szembesültek.

Újragondolja a Taco Bell amerikai gyorsétteremlánc MI-alapú rendelésfelvevő rendszerének alkalmazását, írta meg a HVG a BBC cikke alapján. A lánc az autós rendelések meggyorsítását, illetve a dolgozók tehermentesítését várta a két éve bevezetett MI-asszisztenstől.

A vásárlói élmény ugyanakkor jelentősen romlott. A TikTok videómegosztó platformon terjedő klipek bemutatták, miként képes a rendszer zsákutcákba tévedni - egy férfitől például újra és újra megkérdezte, milyen üdítőt szeretne rendeléséhez.

Korábban a McDonald's is kísérletezett a technológiával, írta meg a MarketWatch. Ugyanakkor az MI-alapú asszisztens ennél a láncnál sem vált be - a vásárlóknak olyan opciókat kínált fel, mint például a baconös jégkrém.

Meg kell jegyezni, hogy a vásárlók sem kímélték a rendszert. Mihelyt rájöttek, hogy egy MI van a vonal másik végén, a legkülönfélébb abszurd rendeléseket adták le. A rendszert nem készítették fel arra, hogy valaki 18 ezer pohár vizet szeretne rendelni, így ezt a kérést is kérdés nélkül teljesítette volna.

A Taco Bell digitális igazgatója, Dane Mathews a Wall Street Journal-nek elmondta, alaposan meg fogják vizsgálni, hol érdemes a technológiát a jövőben bevetni. Felvetette, hogy a legforgalmasabb éttermekben visszaállnak az emberi rendelésfelvevők alkalmazására, akik jobban tudják kezelni a csúcsidőszaki forgalmat.

