Nagy bajban a híres üzletlánc, aminek bezárt az egyik magyar boltja

Csődeljárás alá vonták a Magyarországon is jelen lévő Claire's-t, a főként kiegészítőket áruló boltláncot az Egyesült Királyságban és Írországban is – írja az Origo brit sajtóhírek alapján.

A vállalathoz már a vagyonfelügyelőket is a kinevezték, így nem túl valószínű, hogy sikerül befektetőt találni a fizetésképtelenné vált hálózat mögé. Nemrég az Egyesült Államokban működő Claire's-hálózatnál indult csődbírósági eljárás.

A helyzet ellenére a vállalat brit boltjai egyelőre nyitva tartanak, az üzletekben kiszolgálják a vásárlókat, de az online rendelés lehetőségét már leállították, a korábban rendelt, de még el nem küldött árukat pedig már nem is küldik ki a vevőknek.

A Claire's -nek 306 üzlete van az Egyesült Királyságban és Írországban, és több mint 2150 embert foglalkoztat. Az ő állásuk is komoly veszélybe került.

A Claire's 17 országban van jelen, összesen több mint 2700 üzlettel. Magyarországon 15 boltjuk van, többségük Budapesten. Az amerikai, illetve a brit és ír hálózat csődje vélhetően nem érinti a magyarországi franchise hálózatot, de erről még nincs információ. A Köki Terminál bevásárlóközpontban működő Claire's bezárt, bár ez az Origo szerint a brit csődtől független esemény.