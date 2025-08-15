ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
394.85
usd:
337.37
bux:
105146.55
2025. augusztus 15. péntek Mária
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Nagy bajban a híres üzletlánc, aminek bezárt az egyik magyar boltja

Infostart

Kudarcot vallottak az egyeztetések a Claire's megmentéséért, így a Magyarországon is jelen lévő üzletlánc brit és írországi hálózata nem kerülheti el a csődeljárás lefolytatását. A magyar üzletek sorsáról egyelőre nincs hír. A Köki Terminálban lévő üzletük bezárt, de ez független a brit csődtől.

Csődeljárás alá vonták a Magyarországon is jelen lévő Claire's-t, a főként kiegészítőket áruló boltláncot az Egyesült Királyságban és Írországban is – írja az Origo brit sajtóhírek alapján.

A vállalathoz már a vagyonfelügyelőket is a kinevezték, így nem túl valószínű, hogy sikerül befektetőt találni a fizetésképtelenné vált hálózat mögé. Nemrég az Egyesült Államokban működő Claire's-hálózatnál indult csődbírósági eljárás.

A helyzet ellenére a vállalat brit boltjai egyelőre nyitva tartanak, az üzletekben kiszolgálják a vásárlókat, de az online rendelés lehetőségét már leállították, a korábban rendelt, de még el nem küldött árukat pedig már nem is küldik ki a vevőknek.

A Claire's -nek 306 üzlete van az Egyesült Királyságban és Írországban, és több mint 2150 embert foglalkoztat. Az ő állásuk is komoly veszélybe került.

A Claire's 17 országban van jelen, összesen több mint 2700 üzlettel. Magyarországon 15 boltjuk van, többségük Budapesten. Az amerikai, illetve a brit és ír hálózat csődje vélhetően nem érinti a magyarországi franchise hálózatot, de erről még nincs információ. A Köki Terminál bevásárlóközpontban működő Claire's bezárt, bár ez az Origo szerint a brit csődtől független esemény.

Kezdőlap    Gazdaság    Nagy bajban a híres üzletlánc, aminek bezárt az egyik magyar boltja

csőd

kereskedelem

üzletlánc

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Vlagyimir Putyin most pontosan érkezik, Donald Trump személyesen fogadja a reptéren

Vlagyimir Putyin most pontosan érkezik, Donald Trump személyesen fogadja a reptéren

Sokórás találkozóra készül Moszkva – péntek este Alaszkában tárgyal egymással az orosz és az amerikai elnök. Egyre több részlet derül ki a menetrendről.
 

Donald Trump nem akárkivel konzultált a csúcstalálkozó előtt

Elemző: Ukrajnán kívül egy új együttműködés kezdődhet Amerika és Oroszország között

Nagy csapás érte Ukrajnát a háborúban a Patriot rendszerek gyengülése miatt

Donald Trump állítólag a volt NATO-főtitkárnál érdeklődött a Nobel-békedíj iránt

Trump-Putyin-találkozó: több kijátszható ütőkártyája is van mindkét félnek

Alaszkára szegeződik a világ szeme, de nem ez lesz a fontos csúcs

Ezt lépte az orosz hadsereg Trump és Putyin találkozója előtt

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Főváros: Lángoló buszok, forró politikai viták. Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.18. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Betonfalba ütközött a forint, hogyan tovább?

Betonfalba ütközött a forint, hogyan tovább?

Tegnap megállt a forint erősödése az euróval és a dollárral szemben is. Eközben az amerikai infláció kezd újragyorsulni, viszont Európában nagy dolgok készülődhetnek, hamarosan Puytin-Trump találkozó. Délután amerikai konjunktúraadatok érkeznek, erre figyel a piac. Jelenleg 394,8 az euróval  és 337,6 a dollárral szemben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb gesztust tett a nagy találkozó előtt Trump Putyinnak: ez hatalmas csapás Ukrajnának

Újabb gesztust tett a nagy találkozó előtt Trump Putyinnak: ez hatalmas csapás Ukrajnának

Egy magas rangú kormányzati tisztviselő szerint Kellogg távolmaradásának oka, hogy az orosz fél Ukrajna-pártinak tekinti őt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump and Putin expected to land in Alaska shortly for Ukraine talks

Trump and Putin expected to land in Alaska shortly for Ukraine talks

The US and Russian presidents are en route to Alaska ahead of a meeting which is expected to start at 11:30 local time (20:30 BST).

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 15. 09:53
A 4iG több lépcsőben tőkét von be a 4iG Űr és Védelmi Zrt.-be
2025. augusztus 15. 06:38
Figyelem, egy napra bezár a boltok többsége
×
×
×
×