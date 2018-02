A Telenor üzent Magyarországnak

Az elmúlt hetekben erősödtek fel ismét a Telenor jövőjéről szóló találgatások. Január vége felé a sajtó arról számolt be, hogy a vállalat több régiós érdekeltségét is eladná, később a Portfolio írt arról, hogy információik szerint egy magyar alapkezelő jelentkezett be a Telenor magyarországi üzletrészéért - mondta a portál elemzője.

Szandányi Levente elmondta, hogy a piacról származó információik szerint nemcsak az amerikaiaktól kaphatott ajánlatot a Telenor, hanem magyarországi cég is küldött egy indikatív árajánlatot.

Február elején az InfoRádió is megkereste a Telenort, amire a cég azt közölte, hogy „felelős tőzsdei cégként nem kommentálnak piaci találgatásokat”.

Egy, a telekommunikációs szektort jól ismerő forrás az InfoRádiónak azt mondta, hogy a Konzum Alapkezelő nem felel meg a Telenor Magyarország anyavállalata által támasztott kritériumoknak.

A héten több új fejlemény történt, amely igyekszik eloszlatni a kételyeket. Korábban Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter részéről is felmerült, hogy az állam is működtessen egy mobilszolgáltatót, így akár a Telenor felvásárlását sem zárták ki a szakértők.

Azonban február 8-án Szabó Szabolcs független országgyűlési képviselőnek válaszolt Lázár János arra, hogy a kormány tervezi-e magyarországi mobilszolgálató megvásárlását. Erre a miniszter írásban úgy reagált: „Tájékoztatom, hogy írásbeli kérdésének témáját képező előterjesztést a kormány nem tárgyalt. ”

Végül a Telenor a Facebookon azt üzente: a társaság az országban marad, és ügyfeleinek a kiszolgálásáért dolgozik a továbbiakban is.

