Búcsúzik a balti bálna

Janine Bahr-van Gemmert elmondta, hogy a mentőcsapat készen áll, hogy segítsen a bálnának, amely elindulása óta többször is irányt váltott. A csapat nem zárta ki, hogy a 12 méter hosszú tengeri emlősnek végül sikerül egyedül kiúsznia a nyílt tengerre, mivel szemmel láthatóan jó formába lendült és vasárnap reggel már energikusnak mutatkozott.

A német DLRG életmentő szövetség mentőcsónakjai készenlétben állnak, hogy ha kell, kivezessék a bálnát az Északi-tengerre, majd az Atlanti-óceánra.

Eredetileg azt tervezték, hogy egy úszó pontonok közé rögzített ponyvát csúsztanak a bálna alá, és így emelik ki a sekély vízből, és úsztatják ki az Északi-tengerre.

A Mecklenburg-Előpomeránia tartományi hatóságok múlt szerdán engedélyezték a magán mentőmissziót, miután a kormány által támogatott számos mentési kísérlet kudarcot vallott, és egyre halványult a bálna túlélésének reménye.

A magánkezdeményezés mögött Walter Gunz üzletember, a MediaMarkt elektronikai áruházlánc társalapítója áll.

Timmy kiszabadításának viszontagságai nagy médiafigyelmet keltettek Németországban, számos médium közvetíti folyamatos streaminggel a bálna helyzetét és állapotát.

A bálna március eleje óta tartózkodik a Balti-tengeren, amely nem a természetes élőhelye. A német partok közelében legalább négy alkalommal megfeneklett homokzátonyokon a sekély vízben, és ökológusok a világon egyedülállónak nevezték, hogy egy bálna túléljen ennyi megfeneklést. Szakértők április elején már haldoklóként beszéltek az állatról, és még mindig nem veszik biztosra a túlélését.