2026. április 20. hétfő Tivadar
Robert Marc Lehmann tengerbiológus próbál segíteni, miközben partra vetõdött bálna megmentésén dolgozik egy kotrógép a Balti-tenger partján, a németországi Timmendorfer Strandban 2026. március 26-án. A március 23-án a parton felfedezett hosszúszárnyú bálna megmentésére irányuló eddigi kísérletek eredménytelennek bizonyultak, most fenékkotrással próbálnak az állat számára úszható vízmélységet kialakítani.MTI/EPA/Selim Sudheimer
Búcsúzik a balti bálna

Infostart / MTI

Timmy, a Balti-tenger partjainál, a Wismar-öbölben március végén a sekély vízben megrekedt hosszúszárnyú bálna hétfőn az élő felvételek tanúsága szerint új erőre kapva úszni kezdett – közölte a megmentésére szervezett magánmisszió vezető állatorvosa.

Janine Bahr-van Gemmert elmondta, hogy a mentőcsapat készen áll, hogy segítsen a bálnának, amely elindulása óta többször is irányt váltott. A csapat nem zárta ki, hogy a 12 méter hosszú tengeri emlősnek végül sikerül egyedül kiúsznia a nyílt tengerre, mivel szemmel láthatóan jó formába lendült és vasárnap reggel már energikusnak mutatkozott.

A német DLRG életmentő szövetség mentőcsónakjai készenlétben állnak, hogy ha kell, kivezessék a bálnát az Északi-tengerre, majd az Atlanti-óceánra.

Eredetileg azt tervezték, hogy egy úszó pontonok közé rögzített ponyvát csúsztanak a bálna alá, és így emelik ki a sekély vízből, és úsztatják ki az Északi-tengerre.

A Mecklenburg-Előpomeránia tartományi hatóságok múlt szerdán engedélyezték a magán mentőmissziót, miután a kormány által támogatott számos mentési kísérlet kudarcot vallott, és egyre halványult a bálna túlélésének reménye.

A magánkezdeményezés mögött Walter Gunz üzletember, a MediaMarkt elektronikai áruházlánc társalapítója áll.

Timmy kiszabadításának viszontagságai nagy médiafigyelmet keltettek Németországban, számos médium közvetíti folyamatos streaminggel a bálna helyzetét és állapotát.

A bálna március eleje óta tartózkodik a Balti-tengeren, amely nem a természetes élőhelye. A német partok közelében legalább négy alkalommal megfeneklett homokzátonyokon a sekély vízben, és ökológusok a világon egyedülállónak nevezték, hogy egy bálna túléljen ennyi megfeneklést. Szakértők április elején már haldoklóként beszéltek az állatról, és még mindig nem veszik biztosra a túlélését.

németország

bálna

mentőakció

Kiszivárgott a tervezet: rendkívüli bejelentés jöhet szerdán, komoly veszély fenyegeti a légiközlekedést Európában

Az Európai Bizottság intézkedéscsomagot készít elő a repülőgép-üzemanyag elosztásának optimalizálására és alternatív beszerzési források felkutatására, mivel a Hormuzi-szoros lezárása miatt továbbra is akadozik az energiaellátás - írja a Bloomberg.

Vaskos béremelést jelentett be a Lidl: ennyivel fognak többet keresni a dolgozók 2026-tól

A béreket gazdag juttatási csomag egészíti ki, köztük egy nagy értékű, ingyenes magánegészségügyi csomag.

US attacks and seizes Iranian cargo ship, as Iran says 'no decision' yet on joining peace talks

Donald Trump says after the Iranian ship ignored warnings, the US navy "blew a hole" in its engine room. The US has released footage of the attack.

