Nagy Dávid karrierje első GP-aranyáról: még én sem tudom, hogy fordítottam a döntőben

A férfiaknál Nagy Dávid arany-, míg a nőknél Muhari Eszter ezüstérmet nyert a párbajtőrözők budapesti Grand Prix-versenyén. A döntőben Nagy Dávid 15–12-re győzte le a kazah Jerlik Szertajt, az olimpiai bronzérmes Muhari Eszter pedig egy tussal kapott ki az észt Katrina Lehistől. Magyar férfi párbajtőröző 31 év után győzött a budapesti GP-n.

A magyar vívóválogatott szövetségi kapitánya az InfoRádióban értékelte a magyar résztvevők szereplését. Boczkó Gábor szerint rendkívül szép eredmény, hogy mindkét nem mezőnyében sikerült érmet szerezni, továbbá kiemelte még azt is, hogy milyen szép számban jutottak be magyarok a legjobb tizenhat, illetve a legjobb nyolc közé. Azt gondolja, ezek az eredmények azt bizonyítják, hogy az edzőink nagyon jó munkát végeznek, valamint ismét kiderült, mekkora erőt képvisel a magyar párbajtőrvívás. Reméli, hogy a következő versenyeken hasonlóan eredményes lesz a folytatás.

Boczkó Gábor emlékeztetett: már a márciusi, asztanai világkupán látszódott, hogy több magyar párbajtőröző is jó formában van, és ezt szerencsére sikerült átmenteni a budapesti Grand Prix-re, ahol mindig nagyobb a nyomás a hazai közönség, a családtagok jelenléte és az elvárások miatt. Úgy véli,

a legtöbb indulónknak sikerült megugrania ezt a nagy feladatot, így ebből a szempontból is büszke rájuk.

A szövetségi kapitány azt mondta, Muhari Eszter egy megnyertnek tűnő mérkőzést bukott el a döntőben, Nagy Dávid pedig ennek a fonákját mutatta be, hiszen 5–10-es állásról tudott fordítani, és győzni a fináléban. A szakvezető hozzátette: Nagy Dávid mostani nagy bravúrja a példa arra, hogy „soha nincs elveszett asszó, mindenhonnan fel lehet állni, vagy el lehet bukni adott esetben”. Mint fogalmazott, Muhari Eszternek „nagyon kijárt volna” az arany, mert karrierje során már harmadszor kapott ki egy tussal az észt Katrina Lehistől. Nagy Dávid teljesítményével kapcsolatban pedig azt jegyezte meg, hogy

„mindent egy lapra feltéve, szinte a semmiből fordított egy, a végletekig kiélezett mérkőzésen”.

Nagy Dávid a negyeddöntőben az olimpiai és világbajnoki címvédő japán Kano Kokit győzte le, ami számára a legnagyobb skalp volt a budapesti versenyen. A Vasas vívójának a csoportkörben csak egy veresége volt, és a szövetségi kapitány ezzel kapcsolatban kitért arra is, hogy némileg megnehezítette a dolgát, hogy a selejtezőnapon is pástra kellett lépnie kétszer, hiszen így kevesebbet tudott pihenni a főtáblás szereplésre. Úgy véli, egyre inkább növelte az önbizalmát, hogy lépésről lépésre nyerte az asszókat, és „végül kihozta magából azt, amitől ő Nagy Dávid, egy rendkívül jó versenyző”.

Mi történt Andrásfi Tiborral és Koch Mátéval?

A 2024-es párizsi olimpián csapatban aranyérmes magyar férfi párbajtőr-válogatott további tagjai közül Siklósi Gergely 9. lett, Koch Máté és Andrásfi Tibor viszont nem jutott be a legjobb 32 közé a budapesti Grand Prix-n. Boczkó Gábornak óriási hiányérzete van Koch Máté és Andrásfi Tibor szereplésével kapcsolatban, szerinte mindketten alulteljesítettek az elvártakhoz képest. Andrásfi Tibor a legjobb 32 közé jutásért attól az argentin Lugones Ruggeritől kapott ki, akivel még Boczkó Gábor is vívott annak idején, több mint tíz évvel ezelőtt. Az argentin versenyző Magyarországon él, így nagyon jól ismeri a mieinket, magyar edzővel is dolgozott, és most komoly meglepetést tudott okozni. A szövetségi kapitány szerint nem lehet egy vállrándítással elintézni Lugones Ruggerit, hiszen 2017-ben Rédli András vele szemben vívta a vb-negyeddöntőt, vagyis egy jó párbajtőrözőről van szó.

Koch Máté honfitársától és klubtársától, Fenyvesi Csabától kapott ki a budapesti GP-n a legjobb 32 közé jutásért. A szövetségi kapitány szerint

Fenyvesi Csaba ragyogó napot fogott ki, Koch Máté már kevésbé, így előállt „az egyik szemünk sír, a másik nevet” szituáció azzal, hogy összekerült két magyar.

Fenyvesi Csaba végül a negyedöntőig jutott.

Siklósi Gergely, a 2019-es budapesti vb aranyérmese számára ezúttal a nyolcaddöntő jelentette a végállomást, ahol attól a kazah versenyzőtől szenvedett vereséget, akit a döntőben legyőzött Nagy Dávid. Boczkó Gábor alapvetően elégedett volt Siklósi Gergely mostani teljesítményével, aki jól felkészült a versenyre, Jerlik Szertaj „kellemetlen stílusával” szemben azonban ezúttal nem volt ellenszere, és alulmaradt abban az asszóban. A szakvezető úgy látta, a Honvéd versenyzőjéből most bizonyos szituációkban hiányzott a határozottság, ami már a 64 között is érződött, hiszen csak hosszabbításban nyert egy tussal. Siklósi Gergely most nem volt annyira domináns, mint szokott lenni, de a szövetségi kapitány szerint ebből messzemenő következtetéseket nem kell levonni.

A budapesti GP-n ezüstérmes Muhari Eszter az Egyesült Államokban tanul, de amint lediplomázik, szeretne hazaköltözni, hogy minél jobban fel tudjon készülni a 2028-as olimpiára. Boczkó Gábor felidézte, hogy a párizsi olimpia előtt passziválta a félévét, és hazajött, itthon készült, ami nagyon jó döntésnek bizonyult, ugyanis nagy átalakulásokon ment keresztül, „beérett a mezőnybe”, Párizsban pedig bronzérmet szerzett. „Nagyon bízom benne, hogy ez az ugrás jövőre is meglesz, és akkor nem hiszem, hogy baj lehet a kvalifikációval” – jegyezte meg a szakvezető.

Nagy Dávid: tudtam, hogy olimpiai és világbajnokokat is el lehet kapni

A budapesti párbajtőr Grand Prix férfi döntőjében a kazah Jerlik Szertaj 4–2-re és 10–5-re is vezetett Nagy Dávid ellen, végül mégis a magyar versenyző örülhetett, három tussal győzött. A Vasas vívója az InfoRádióban úgy fogalmazott, maga sem tudja a választ arra, hogyan tudott fordítani. Mint mondta, teljesen lefőtt a döntőre, ugyanis nagyon hosszú volt a nap igazán kemény asszókkal, amelyek nagyon sokat kivettek belőle, és így kellett pástra állnia a fináléban.

A döntő elején egymás után kapta a tusokat, és akkor még úgy érezte, nem lesz rájuk válasza. Megdicsérte Jerlik Szertajt, aki szerinte kiválóan teljesített, szinte végig fegyelmezett volt, kis mozdulatokkal dolgozott, és mindig előtte járt egy lépéssel. Úgy érzi, a második harmadban „showműsorba illő jelenetbe fordult át a mérkőzés” egy kis közjáték miatt. Akkor nem volt akció, mindketten megvárták, amíg letelik az idő. Ilyenkor a vívók általában pengeütéssel szokták húzni az időt, a kazah versenyző pedig egy idő után vicceskedni próbált, és kő-papír-ollózást mutogatott. „Nem voltam abban a lelki hangulatban, hogy poénra vegyem. Inkább felszívtam magam, és

pluszt adott az utolsó harmadra az, hogy majd megmutatom én neki, illetve az edzőm adott egy olyan taktikai utasítást, ami átkattintott bennem valamit, amivel felismertem azt, hogy mi zajlik a mérkőzésen, miből kapom folyamatosan a tusokat, és ezen tudtam változtatni”

– idézte fel a kulcspillanatokat az olimpiai bajnok.

Onnantól kezdve már Nagy Dávid irányította a mérkőzést, ő készítette elő az akciókat, és ő érezte meg jobban a pillanatokat, hogy mikor lehet tusokat adni. Nagyon különleges érzés volt számára, hogy egy budapesti nemzetközi verseny végén neki szólt a magyar himnusz. Egyszer volt már ehhez nagyon közel a budapesti GP-n, amikor másodikként végzett, most pedig aranyat nyert.

Bevallotta, voltak a döntőben olyan pillanatok, amikor arra gondolt, hogy ebből megint egy második hely lesz, de nagyon örül annak, hogy sikerült túljutnia a holtponton. Ahogy fogalmazott, talált magában valamit, ami még egy ilyen hosszú és fárasztó nap után is feldobta, az ellenkezőjére tudott fordítani egy vesztes szituációt.

A Vasas versenyzője számára még különlegesebb érzést jelent, hogy hazai közönség előtt nyerte meg pályafutása első Grand Prix-versenyét, ráadásul a Papp László Budapest Sportarénában, ahol sohasem volt még versenyük. Hozzátette: ez egy egyszeri lehetőség volt, amivel tudott élni, az pedig bónusz számára, hogy ilyen jó hangulatban menetelt a versenyen.

Bár Nagy Dávid szereplésével kapcsolatban a japán Kano Koki legyőzését emelik ki a legtöbben, számára azonban inkább az olasz Matteo Galassi elleni siker jelentette a nagy áttörést. Ugyan nincs olyan hosszú eredménysora, mint az olimpiai címvédő Kano Kokinak,

az olasz viszont egy sötét ló, „nagyon furcsa, unortodox stílussal”.

Az utóbbi időben többször is előfordult, hogy megtréfálták a magyarokat olyan párbajtőrözők, akik a Matteo Galassihoz hasonló stílust képviselik, Nagy Dávid viszont nagyon örül annak, hogy le tudta győzni őt.

Az olimpiai bajnok csapattársak közül a többiek korábban kiestek a budapesti GP-n, így kívülről úgy tűnt, nagy lelki teher kerülhet Nagy Dávid vállára, ő azonban igyekezett kizárni ezt. Arra koncentrált, hogy

épp az ő példájuk mutatja, hogy olimpiai és világbajnokok is kikaphatnak.

Nagy Dávid úgy fogalmazott, hidegen hagyta, hogy éppen hol tartanak a versenyben, lépdelt előre, jöttek sorban az ellenfelek. Bár nagyon elfáradt a nap végére, a közönség és a család támogatásával végül nagy sikert ünnepelhetett.

A Vasas párbajtőrözője szerint „kicsit laposabban indult” a szezon, de aztán még rá tudott tenni egy lapáttal arra a biztató teljesítményre, amivel az előző évet zárta. Nem tagadta, volt olyan időszak idén, amikor érzett némi stagnálást, de aztán elkezdtek jönni a jó eredmények. Pontosan tudja, hogy ezek később sem jönnek majd csak úgy maguktól, kemény munkát kell beletenni továbbra is.

„Pillanatnyilag tényleg jól megy a vívás, de nagyon messze van még az Eb és a vb, addig ki kell, hogy tartson a forma. Ez pedig nem megy másképp, csak ha kőkeményen dolgozunk tovább. Azért ezt a versenyt most kipihenem, hogy aztán újra minőségi munkát tudjak végezni, hiszen menni kell tovább” – összegzett Nagy Dávid.

A cikk alapjául szolgáló interjúkat Kalapos Mihály készítette.