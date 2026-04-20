ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.83
usd:
306.92
bux:
136386.25
2026. április 20. hétfő
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tartályhajók horgonyoznak a Hormuzi-szorosban, az iráni Kesm-sziget partjai elõtt 2026. április 18-án. Irán újra lezárta a szorost arra hivatkozva, hogy az Egyesült Államok nem oldotta fel az iráni kikötõk blokádját.
Nyitókép: Asghar Besharati

Szalai Máté: újra eszkalálódik az iráni konfliktus, és nem látszik a megoldás

Infostart / InfoRádió

Hétvégén Irán először megnyitotta, majd újra lezárta a Hormuzi-szorost, de Teherán azt is bejelentette, hogy a keddre beharangozott pakisztáni béketárgyalásokon nem vesz részt Szalai Máté, a Clingendael Intézet és a Budapesti Corvinus Egyetem kutatója szerint Irán és az Egyesült Államok konfliktusa újra kiéleződni látszik.

„Elég bonyolult a helyzet. Jelen pillanatban a Hormuzi-szoroson nem mennek át hajók, az elmúlt 24 órában úgy láttam, nullához közeledett azoknak a hajónak a száma, akik átmentek, tehát most láthatóan annyira felfokozott a helyzet, hogy senki nem kísérli ezt meg” – mondta Szalai Máté, a Clingendael Intézet és a Budapesti Corvinus Egyetem kutatója az InfoRádióban, hozzátéve: ennek részben az iráni blokád az oka, de a másik oka az amerikai ellenblokád.

A tárgyalásokkal kapcsolatban a múlt héten még voltak olyan optimista forgatókönyvek, hogy a hétvégén elindulhat az egyeztetés. Az elmúlt heti deeszkalációs hangulatban úgy tűnt, hogy az iráni és az amerikai vezetés megállapodást tud kötni, de ma már egyre pesszimistábbak a hangok ezzel kapcsolatban. Az Egyesült Államok azt mondja, hogy elküldi a delegációját Pakisztánba, Irán pedig azt, hogy ők nem küldik el. Ez persze még változhat, és az is lehet, hogy ez egy tárgyalás előtti tárgyalás része, amikor mindenki erősíteni akarja a saját kezdő pozícióját. Ez is benne van a pakliban és racionális is lenne, de

elég félő, hogy a bizalom hiánya, illetve a helyzet komplexitása miatt egész egyszerűen sodródunk vissza a tűzszünet előtti állapot felé

– mondta a kutató. A kérdésre, hogy Irán most miért döntött úgy, hogy kifarol a tárgyalásokból, úgy vélekedett: a bizalom nagyon alacsony mértékű, tehát még ha sikerülne is megállapodniuk valamiben, az irániak nem bíznak abban, hogy az amerikaiak tartani fogják magukat ezekhez a megállapodásokhoz. Az elmúlt két hétben is ez történt, amikor az eredeti tűzszüeti megállapodást bejelentették a felek. Akkor is azt lehetett látni, hogy az amerikaiaknak teljesen más olvasatuk volt azzal kapcsolatban, hogy mi van a megállapodásban, mint az irániaknak – fogalmazott, hozzátéve:

mindez mutatja, hogy nincs leírva semmi, tehát ezeket még nehéz megállapodásoknak nevezni.

„Másrésztről szerintem az iráni vezetés azt látja, hogy az Egyesült Államok nem akar igazán békét kötni, vagy olyan békét akar kötni, ami zöld utat hagy Izraelnek, hogy folytassa az akciót Libanonban vagy máshol. Harmadrészről pedig már annyi megaláztatást kellett az iráni vezetésnek elviselnie az amerikai fellépéssel kapcsolatban, hogy már szerintem itt is vannak vörös vonalak, amiket nem akarnak átlépni és erőt akarnak mutatni” – mondta Szalai Máté. Szerinte

az iráni vezetés egyre magabiztosabbá vált az elmúlt hetekben, mert azt érzi, hogy a Hormuzi-szoros irányításával és ezzel a zsarolással egy aduászt szerzett, és ezt nem akarja kiengedni a kezéből.

Most egy eszkalációs időszakban vagyunk, ha a múlt heti egy deszkalációs időszak volt. Ahhoz képest egyértelmű, hogy melyik irányba mennek a dolgok – tette hozzá. Az amerikaiak már bejelentették, hogy elfogtak egy iráni hajót, erre az iráni vezetés pedig azt mondta, hogy bosszút fognak állni és valamilyen ellenlépést fognak tenni. Az, hogy ez az eszkalációs hullám milyen mértékű lesz, természetesen nem látjuk.

„Én a tűzszüneti időszak alatt is pesszimista voltam sok más kutatóhoz hasonlóan, hiszen nem volt látható, hogyan közeledett volna egymáshoz a felek álláspontja. Általában azt szokhattuk meg, hogy ha kitör egy háború, akkor utána van valamilyen közeledés, hiszen csak így tudnak megállapodni a felek” – fogalmazott, hozzátéve: de jelen esetben azt láttuk, hogy amit az amerikai és iráni fél kommunikál, az inkább még távolodik is egymástól, nemhogy közeledének. Ezért nagyon nehéz megnyugtató kimenetet látni ebben a helyzetben, ráadásul úgy, hogy nem csak Amerika és Irán a két résztvevő ebben a helyzetben, hiszen ott vannak az Öböl-államok, az olajmonarchiák, amelyek gazdasága függ a Hormuzi-szorostól, ott van Izrael, ott van Libanon. Ezek a felek mind valamilyen szerepet játszanak, és sokan közülük el is ronthatják, ha megszülethetne valamilyen megállapodás – mondta Szalai Máté, a Clingendael Intézet és a Budapesti Corvinus Egyetem kutatója az InfoRádióban.

A cikk Varga Mónika interjúja alapján készült.

(A nyitóképen: Tartályhajók horgonyoznak a Hormuzi-szorosban, az iráni Kesm-sziget partjai elõtt 2026. április 18-án)

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Szalai Máté: újra eszkalálódik az iráni konfliktus, és nem látszik a megoldás

egyesült államok

szalai máté

hormuzi-szoros

iráni háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szalai Máté: újra eszkalálódik az iráni konfliktus, és nem látszik a megoldás

Szalai Máté: újra eszkalálódik az iráni konfliktus, és nem látszik a megoldás
Hétvégén Irán először megnyitotta, majd újra lezárta a Hormuzi-szorost, de Teherán azt is bejelentette, hogy a keddre beharangozott pakisztáni béketárgyalásokon nem vesz részt Szalai Máté, a Clingendael Intézet és a Budapesti Corvinus Egyetem kutatója szerint Irán és az Egyesült Államok konfliktusa újra kiéleződni látszik.
 

Újra teljes erővel kitörhet a háború Donald Trump nyilatkozata után Iránban

Teherán: a dúsított urán átadása soha nem is volt opció

A német haditengerészet is beszállna a Hormuzi-szoros védelmébe

Magyar Péter bejelentette hét Tisza-miniszter nevét és több új minisztérium létesítését

Magyar Péter bejelentette hét Tisza-miniszter nevét és több új minisztérium létesítését

Megtartotta első frakcióülését a Tisza Párt. Ezután Magyar Péter bejelentette jövendő kormánya tagjai közül hét miniszter nevét is. Szó esett a leendő minisztériumokról és a politikai kultúra megváltoztatásáról is. Határidőt szabott a közjogi méltóságok távozására és elmondta, mi a terv a háborús veszélyhelyzet meghosszabbításával.
 

Ruszin-Szendi Romulusz megfogalmazta legfőbb célját

Megalakult a Mi Hazánk országgyűlési képviselőcsoportja

Üzenet Kijevből Magyar Péternek és Orbán Viktornak

Ursula von der Leyen szerint Magyarországot szerfelett szorítja az idő

Éles szlovák bírálatok Magyar Péter kijelentései miatt

Magyar Péter bejelentése után megszólalt a leendő házelnök

VIDEÓ
Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.20. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Minden terméket azonnal leparancsoltak a magyar polcokról: patkánymérget tett valaki a népszerű márka üvegeibe külföldön

Minden terméket azonnal leparancsoltak a magyar polcokról: patkánymérget tett valaki a népszerű márka üvegeibe külföldön

Szándékosan patkányméreggel szennyezett bébiételek jelentek meg az osztrák, szlovák és cseh üzletek polcain. Bár Magyarországra nem jutott a veszélyes termékekből, elővigyázatosságból a márka összes árucikkét bevonták a hazai boltokból - jelentette a RTL.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Háborús félelem rántotta lejtőre a magyar tőzsdét: csúnyán elhasaltak a legnépszerűbb hazai részvények

Háborús félelem rántotta lejtőre a magyar tőzsdét: csúnyán elhasaltak a legnépszerűbb hazai részvények

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX hétfőn 2431,78 ponttal, 1,75 százalékkal esett, így 136 386,25 ponton zárt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump denies being 'under pressure' to make Iran deal ahead of ceasefire deadline

Trump denies being 'under pressure' to make Iran deal ahead of ceasefire deadline

The next phase of peace talks is uncertain after Iran says it has "no plans for the next round" of negotiations.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 20. 19:40
Újra teljes erővel kitörhet a háború Donald Trump nyilatkozata után Iránban
2026. április 20. 19:28
Kormányválság Romániában, a legnagyobb frakció lemondásra szólítja fel a miniszterelnököt
×
×