Ursula von der Leyen szerint Magyarországot szerfelett szorítja az idő

Az Európai Bizottság elnöke abban bízik, hogy gyorsan meglesznek a reformok Magyarországon, mert akkor ki lehet fizetni a visszatartott pénzeket. Ursula von der Leyen Hamburgban, a Zeit fennállásának 80. évfordulója alkalmából rendezett pódiumbeszélgetésen fejtette ki véleményét – írja a Süddeutsche Zeitung cikke nyomán a hvg.hu.

Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta: igencsak szorít az idő, ugyanis ha az új magyar kormány augusztusig nem hajtja végre az előírt változtatásokat, lépéseket és befektetéseket, akkor eleshet a helyreállítási alap 6,5 milliárd eurójától.

Hozzátette, a magyarok megérdemlik a támogatást. Kérdésre válaszolva elmondta, véleménye szerint Brüsszel kellőképpen szigorú volt Orbán Viktorral, hiszen 17 milliárdot fagyasztott be, az pedig hatalmas összeg egy ilyen kis ország számára. Megmutatkozott ez abban, hogy tovább gyöngült a gazdaság versenyképessége, amiért a szavazópolgárok az urnáknál nyújtották be a számlát.

Arról is beszélt, hogy a szankciók elrendelésénél ügyelni kellett az alapszerződésekre, mert nem hiányzott, hogy Orbán Viktor az Európai Bírósághoz forduljon és nyerjen. A politikus támogatja, hogy a külpolitikában adják fel az egyhangú döntéshozatal elvét, de csakis ott.

Ursula von der Leyen azt is megjegyezte, hogy a leköszönő Fidesz-kormány blokádja miatt nem tudott sokszor hatékonyan fellépni az EU Oroszországgal szemben, holott ezt a világ elvárta volna. Mint mondta, az új helyzetet ki kell használni, hogy alaposan átgondolják, a jövőben hogyan hozzanak határozatokat. Ám ez cseppet sem egyszerű, mert a módosításhoz az összes tagállam beleegyezése szükséges.