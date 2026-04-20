ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.16
usd:
307.27
bux:
136386.25
2026. április 20. hétfő Tivadar
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Hormuzi-szoros ábrázolása domborzati térképen.
Nyitókép: Unsplash

A német haditengerészet is beszállna a Hormuzi-szoros védelmébe

Infostart / MTI

Németország egy tartós tűzszünet esetén a hajóforgalom zavartalanságának fenntartásában segédkezne.

Németország már konkrét terveket dolgoz ki egy esetleges haditengerészeti szerepvállalásra a Hormuzi-szorosban a hajózás biztosítására – közölte vasárnap Boris Pistorius német védelmi miniszter.

A tárcavezető az ARD közszolgálati csatornának nyilatkozva elmondta: zajlik a lehetséges művelet előkészítése, beleértve a potenciális partnerekkel való együttműködés és a műveleti struktúra vizsgálatát is. Hozzátette, miniszteri feladataiból fakadóan kötelessége az ilyen forgatókönyvek előkészítése.

Pistorius hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a tervezés még korai szakaszban van. Egy esetleges bevetés feltételei között tartós tűzszünetet, nemzetközi jogi keretet és a német szövetségi parlament (Bundestag) felhatalmazását nevezte meg, megjegyezve, hogy „ettől még messze vagyunk”.

A miniszter kiemelte a német haditengerészet aknamentesítési képességeit, rámutatva, hogy Németország a NATO-n belül hagyományosan vezető szerepet tölt be ezen a területen.

Mint mondta, egy esetleges német szerepvállalás nem szimbolikus lépés vagy politikai üzenet lenne, hanem a hajózás szabadságának biztosítását szolgálná. „Mindig is azt mondtuk, hogy ez nem a mi háborúnk, de a következményeit mi is érezzük” – fogalmazott.

Kezdőlap    Külföld    A német haditengerészet is beszállna a Hormuzi-szoros védelmébe

németország

irán

közel-kelet

haditengerészet

hormuzi-szoros

iráni háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter bejelentette hét Tisza-miniszter nevét és több új minisztérium létesítését

Magyar Péter bejelentette hét Tisza-miniszter nevét és több új minisztérium létesítését

Megtartotta első parlamenti frakcióülését a Tisza Párt. Ezután kora délutáni sajtótájékoztatóján Magyar Péter bejelentette jövendő kormánya tagjai közül hét miniszter nevét is. Szó esett a leendő minisztériumok felállításáról, a politikai kultúra megváltoztatásáról, illetve értékelték a Tisza Párt kampányát és mozgósítását is. Határidőt szabott a pártelnök a közjogi méltóságok távozására és elmondta, mi a terv a háborús veszélyhelyzet meghosszabbításával.
 

inforadio
ARÉNA
2026.04.20. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ketyeg az óra, mindjárt lejár a tűzszünet: megszólalt Donald Trump – Folytatódhat a háború?

Ketyeg az óra, mindjárt lejár a tűzszünet: megszólalt Donald Trump – Folytatódhat a háború?

Donald Trump szerint "rendkívül valószínűtlen", hogy meghosszabbítja az Iránnal kötött kéthetes tűzszünetet, amennyiben annak lejártáig nem születik megállapodás. A Bloomberg tudósítása alapján az amerikai elnök kijelentette továbbá, hogy a Hormuzi-szorost mindaddig zárva tartja, amíg nincs megállapodás.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas fordulat a gázpiacon: ez a négymilliárd eurós gigaberuházás hozhatja el a várva várt biztonságot

Hatalmas fordulat a gázpiacon: ez a négymilliárd eurós gigaberuházás hozhatja el a várva várt biztonságot

Európa energiaellátásának diverzifikálásában kulcsszerepet játszhat a Fekete-tenger romániai szakaszán található Neptun Deep gázmező.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Tehran says 'no plans' for new talks after US seizes Iranian cargo ship

Tehran says 'no plans' for new talks after US seizes Iranian cargo ship

Donald Trump says after the Iranian ship ignored warnings, the US navy "blew a hole" in its engine room. The US has released footage of the attack.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 20. 17:40
A kilövés sikerült, a műhold eltévedt
2026. április 20. 16:41
Egy percig remegtek a magas épületek Tokióban, és még csak most jöhet a neheze
×
×