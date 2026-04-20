Romlott a BKK közmegítélése egy felmérés szerint

Egy felmérés szerint egy év alatt romlott a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szolgáltatásainak általános megítélése.

A BKK hétfőn közölte, hogy a budapesti közösségi közlekedést használók nagy többsége, 89 százaléka továbbra is elégedett a szolgáltatással, ez derült ki az általuk megrendelt, 2025-ben készült reprezentatív ügyfél-elégedettségi kutatásból, amelyben 2500 embert kérdeztek meg.

Azt írták, hogy az előző évhez, 2024-hez képest több területen „mérséklődött az elégedettség”, ami

a BKK szerint egyebek között a tavalyi évre jellemző sajátos médiakörnyezettel és általános közhangulattal magyarázható.

Bár a bérletek ára nem változott, mégis csökkent a díjtermékek árával való elégedettség (80 százalékról 62 százalékra). Az év során bevezetett célzott intézkedések (például a Budapesti Utasbiztonsági Szolgálat elindulása, a járműveken elhelyezett kamerák számának növelése) ellenére a biztonsággal kapcsolatos elégedettség is alacsonyabb az előző évihez képest: 92-ről 89 százalékra csökkent.

„Továbbá az általános megítélés (93 százalékról 89 százalékra), a gyorsaság (95 százalékról 90 százalékra), a biztonságérzet (92 százalékról 89 százalékra) és a közösségi közlekedésben dolgozók (93 százalékról 90 százalékra) esetében is tapasztalható csökkenés” – áll a közleményben.