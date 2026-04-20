A mezőny a 45. Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny negyedik, Budapest-Etyek szakaszán Budapesten, a Kodály köröndön 2024. május 11-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Tour de Hongrie: mégsem zárják ki az egész csapatot egy biciklis doppingvétsége miatt

Infostart

Az első kommunikációval ellentétben mégis elindulhat a májusi Tour de Hongrie kerékpáros körversenyen az a magyar csapat, amelynek tagja, a 19 éves Makrai Bálint pozitív doppingtesztet produkált – számolt be az InfoRádiónak az esemény főszervezője, Eisenkrammer Károly.

Ma délután volt a szervezőbizottságunknak egy szakmai ülése, és ebben a témában ültünk össze a kollégákkal, és egy olyan végső döntést hoztunk, hogy a korábbi kommunikációkkal ellentétben indulhatnak a versenyen, várjuk őket szeretettel a sporteseményünkön – mondta Eisenkrammer Károly, a Tour de Hongrie kerékpáros körverseny főszervezője az InfoRádióban.

A kérdésre, hogy elsőre miért gondolták azt Makrai Bálint pozitív doppingtesztje után, hogy az egész csapatot távol tartják a versenytől, úgy folytatta: „nagyon fontos, hogy mi nem vagyunk hatóság, és sportági szövetség sem, tehát mi nem szeretnénk ítéletet hozni, hogy ki mit hogyan is tett, ez a hatóságok dolga. Mi alapvetően a Tour de Hongrie szervezéséért vagyunk felelősek, és ennek a tizen-huszonéve épített márkának az értékéért felelünk” – fogalmazott, hozzátéve: „az elmúlt tíz évben egy nagyon szép ívet járt be a verseny, mindig arról beszélt, amiről szerettünk volna, az ország szépségéről, a szurkolókról, a kerékpársport szépségéről, a sztárokról, hogy milyen küzdelem zajlik egy versenyen, és hogy milyen sok millióan látják ezt a versenyt. „A dopping egy olyan téma, amit soha nem hoztunk fel, nem is volt rá szükség. Bár a sportág 20-30 évvel ezelőtt mérgezett volt ezzel a témával, de az elmúlt években sokat változott pozitívan a sportág imidzse.

Egy doppingügy rossz fényt vet a Tour de Hongrie imázsára. Ezért gondoltuk azt múlt héten, hogy egy gyors kommunikációval ha nem hívunk meg egy doppingügybe keveredett csapatot, akkor jó eséllyel mi is mentesülünk ennek a témának a szelétől”

– tette hozzá.

A főszervező szerint a csapat nagyon szerencsétlenül, illetve nagyon későn, egy nap késéssel kommunikált bármit is az esetről. „Nem nagyon láttuk, hogy elítélte volna bárki az esetet, ezért voltunk kommunikációs kényszerben. De azóta a dolog változott kicsit, mert

a csapattal sikerült fölvenni a kapcsolatot, kezdenek tisztán látni, ők is abban a cipőben vannak, mint mi, ők is nagy problémaként élik meg, és ők is menekülnek ettől a helyzettől. Ezért gondoljuk most azt, hogy nem szeretnénk kiszúrni az ott lévő magyar sportolókkal sem, például a magyar bajnok Dina Marci is a csapat tagja.

Bár indulhattak volna a válogatottban is, de az egy egészen másik helyzet. Szóval az a végső döntés született, hogy a csapatot várjuk a Tour rajtjánál Gyulán május 12-én” – mondta.

A kérdésre, hogy a sportoló, aki érintett, nem indulhat akkor sem, ha még nincs meg a B teszt eredménye, azt mondta: „nem tudom, pontosan mi az eljárásrend ezzel kapcsolatban, de az a szer, amit kimutattak, elég komoly ügy. Ha ez így a végére ér, akkor egy négyéves eltiltásnak néz elébe. Borzasztóan sajnáljuk az egész helyzetet. Mi történhetett? Reméljük, hogy az illetékes hatóságok ki fogják vizsgálni, hogy mi történt, és az összes tanulságát le fogják vonni a sportolók, ő maga is, és mindenki más, aki a sportban jártas, hogy ez bizony nem játék” – mondta Eisenkrammer Károly, a Tour de Hongrie kerékpáros körverseny főszervezője az InfoRádióban.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.

