ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.74
usd:
308.24
bux:
136386.25
2026. április 20. hétfő Tivadar
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Dobrowiecki Péter Lengyelország-szakértő, az MCC Magyar-Német Intézet kutatási vezetője az InfoRádió Aréna című műsorában
Nyitókép: InfoRádió

Dobrowiecki Péter: javulás várható a lengyel–magyar viszonyban, de pragmatikus külpolitika jöhet

Infostart / InfoRádió

Egyre gyakrabban fordul elő, hogy a pártpolitikai viszonyok felülírják akár az államközi kapcsolatokat is, ezért a Tisza Párt választási győzelme javíthat a magyar–lengyel kapcsolaton – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában az MCC Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért kutatási vezetője.

Magyar Péter első miniszterelnöki útja Lengyelországba vezet, nem véletlenül: a lengyel–magyar kapcsolatok rendszere mindkét fél számára különösen fontos, ám az elmúlt időszakban a viszonyt konfliktusok terhelték. Dobrowiecki Péter Lengyelország-szakértő, az MCC Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért kutatási vezetője az InfoRádióban kiemelte: nemcsak magyar–lengyel viszonylatban, hanem általában egyre gyakoribb az, hogy a pártpolitikai szempontok felülírják akár az államközi kapcsolatokat is, vagyis ha egy adott kormány egy másik ország valamelyik pártjával jóban van, akkor ez a tényező felülírhatja akár a kormányközi kapcsolatokat is.

Mint mondta, az elmúlt időszakban a Jog és Igazságosság – a PiS – és a Fidesz között nagyon szoros, jó viszony van, ami – más okok mellett – hozzájárult ahhoz, hogy jelentősen megromlott a magyar kormánypárt kapcsolata a most kormányon lévő Donald Tusk-féle Polgári Koalícióval, ahogy korábban Donald Tusk és Orbán Viktor személyes kapcsolatai is negatív irányba változtak. Dobrowiecki Péter megemlítette még az ukrán–orosz háború eszkalációját is, mint ami nagy töréspontot okozott még 2022 februárjában az államközi kapcsolatokban.

„2022 elején februárjában történt a totális támadás. Azt megelőzően is egyértelmű volt, hogy a PiS mit gondol Oroszországról, mit gondol 2014-től kezdve Oroszország Ukrajna-politikájáról, tehát nem volt titok, hogy teljesen ellentétes a két párt megítélése a konfliktusról. Ám az eszkaláció okozta sokk akkora volt, hogy a lengyel fél pár hónapon keresztül úgymond lehúzta a rolót, tehát nem került sor olyan találkozókra, amelyek korábban meg lettek hirdetve, akár a V4-es együttműködés keretében, akár bilaterális szinten. És egyértelműen látszott, hogy a konfliktus során amennyire a magyar kormányzati álláspont a mára már megismert irányba megy el, ugyanennyire a lengyel fél, a Jog és Igazságosság adta kormány sem volt hajlandó elfogadni ezt úgy, ahogy korábban tolerálta” – mondta.

A Tisza Párt választási győzelmére adott lengyel kormányzati reakció ha nem is predesztinálja, de azért előrevetíti azt, hogy adott a helyzet a magyar-lengyel kapcsolatok új irányba való elindulásához.

Magyar Péter azon bejelentése, hogy május végén, június elején első külföldi útja Varsóba fog vezetni, – majd a tervek szerint következik Bécs és Brüsszel – nem váratlan dolog, hiszen Orbán Viktor miniszterelnök is mind 1998-ban, mind pedig 2010-től kezdve egészen 2022-ig Varsóba látogatott első külföldi útjai során, többek között olyan helyzetben is, amikor Donald Tusk volt még korábban a miniszterelnök – emelte ki a Lengyelország-szakértő.

A Tisza Párt elnökének az ukrajnai háborúval és Oroszországgal kapcsolatos nyilatkozatai alapján Dobrowiecki Péter úgy látja, hogy nem szabad feltétlenül hinni azoknak az akár külföldi, akár hazai elemzéseknek, amelyek azt mondják, hogy egy teljes, totális 180 fokos politikai fordulat fog történni a kormányváltás nyomán.

„Alapvetően pragmatikus külpolitikára utaló jeleket vélek felfedezni a nyilatkozatokból, de persze meg kell látni, hogy ez tényleg így lesz-e vagy sem. Illetve Magyarország geopolitikai és energiabiztonsági helyzete azért még mindig ugyanaz, innentől kezdve erre a pragmatikusságra szükség lehet” – közölte a Lengyelország-szakértő az InfoRádió Aréna című műsorában.

A cikk alapjául szolgáló interjút Exterde Tibor készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Dobrowiecki Péter: javulás várható a lengyel–magyar viszonyban, de pragmatikus külpolitika jöhet

lengyelország

magyarország

aréna

mcc

uniós pénzek

dobrowiecki péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter bejelentette hét Tisza-miniszter nevét és több új minisztérium létesítését

Megtartotta első parlamenti frakcióülését a Tisza Párt. Ezután kora délutáni sajtótájékoztatóján Magyar Péter bejelentette jövendő kormánya tagjai közül hét miniszter nevét is. Szó esett a leendő minisztériumok felállításáról, a politikai kultúra megváltoztatásáról, illetve értékelték a Tisza Párt kampányát és mozgósítását is. Határidőt szabott a pártelnök az „Orbán-báb” közjogi méltóságok távozására és elmondta, mi a terv a háborús veszélyhelyzet meghosszabbításával.
 

Ruszin-Szendi Romulusz megfogalmazta legfőbb célját

Megalakult a Mi Hazánk országgyűlési képviselőcsoportja

Üzenet Kijevből Magyar Péternek és Orbán Viktornak

Ursula von der Leyen szerint Magyarországot szerfelett szorítja az idő

Magyar Péter bejelentése után megszólalt a leendő Házelnök

VIDEÓ
Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.20. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mennyire van valós esélye az ukrán EU-tagságnak?

Az oligarchák felszámolásával nem áll jól Ukrajna, valamint a korábbi időszak korrupciós ügyei sem vetnek túl jó fényt az ország uniós csatlakozási esélyeire – hangzott el azon a minapi, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen megrendezett konferencián, amelyen a négy éve önvédelmi háborút folytató keleti szomszédunk uniós csatlakozási kilátásait vitatták meg szakértők. Szerintük nem várható, hogy 2027-re a csatlakozási tárgyalási fejezeteket le tudná zárni Ukrajna. Ha addigra véget is érne a háború, a balkáni országok tapasztalatai alapján még legalább tíz évbe telne, mire rendeződne az ország helyzete.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokan elkövetik ezt a hibát a tavaszi kertekben: ezen múlik a mókusbébik élete + Videó

Szokatlanul sok bajba jutott mókusbébi érkezett egy veszprémi vadmentő központhoz az elmúlt hetekben. A szakemberek szerint azonban nemcsak a mentés fontos...

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Tehran says 'no plans' for new talks after US seizes Iranian cargo ship

Donald Trump says after the Iranian ship ignored warnings, the US navy "blew a hole" in its engine room. The US has released footage of the attack.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 20. 17:17
Bűnügyi felügyeletbe került Halásztelek polgármestere
2026. április 20. 16:28
Ruszin-Szendi Romulusz megfogalmazta legfőbb célját
×
×