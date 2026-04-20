Kilőtt a hazai használtautó-piac márciusban

Márciusban minden eddiginél több belföldi használtautó-adásvétel történt, a hazai piacon mintegy 93 900 személygépkocsi cserélt gazdát, ami 14 százalékkal haladja meg a tavaly márciusban beállított eddigi rekordot – írta hétfői közleményében a JóAutók.hu hétfőn, a DataHouse legfrissebb előzetes adatai alapján.

A közleményben felidézték, hogy januárban a havas hetek nehezítették a kereskedést, az elmaradt adásvételek pedig az ezt követő hónapokban realizálódtak. Emellett

11 százalékkal nőtt az újautó-eladások száma és a használtautó-import is hétéves csúcsra emelkedett,

a forgalomba kerülő autók által lecserélt járműveket pedig többségében a hazai piacra vitték.

A cég kiemelte: hosszú távon a hazai személygépkocsipark folyamatos bővülése is élénkíti a használtautó-piacot. Tíz év alatt több mint harmadával nőtt a forgalomban lévő személygépkocsik száma, 2016 év végén még csak 3,2 millió, ma pedig már mintegy 4,4 millió autó fut az utakon. Bár a 90 ezret meghaladó havi adásvétel egyelőre biztosan nem válik állandóvá, a számok emelkedő trendet mutatnak.

A belföldi használtautó-piacon 2026 első negyedévében 244 500 személyautó cserélt tulajdonost, 4 százalékkal több, mint az előző év hasonló időszakában. Az importált használt autók száma ugyanebben az időszakban 35 900 volt, ami 17 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

Az adatok szerint a belföldi használtautó-piacon az első negyedévben is hat márka autói biztosították a teljes forgalom közel felét, 48,1 százalékát, első helyre a Volkswagen került, majd az Opel, a Suzuki, a Ford, a Toyota és a BMW következett.