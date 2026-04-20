ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.8
usd:
306.93
bux:
136386.25
2026. április 20. hétfő Tivadar
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Slusszkulcs cserél gazdát egy férfi és egy nő között.
Nyitókép: Getty Images/coffeekai

Kilőtt a hazai használtautó-piac márciusban

Infostart / MTI

A friss adatok szerint soha korábban nem pörgött még így a használt gépjárművek adásvétele az év harmadik hónapjában: közel kilencvennégyezer autó cserélt gazdát.

Márciusban minden eddiginél több belföldi használtautó-adásvétel történt, a hazai piacon mintegy 93 900 személygépkocsi cserélt gazdát, ami 14 százalékkal haladja meg a tavaly márciusban beállított eddigi rekordot – írta hétfői közleményében a JóAutók.hu hétfőn, a DataHouse legfrissebb előzetes adatai alapján.

A közleményben felidézték, hogy januárban a havas hetek nehezítették a kereskedést, az elmaradt adásvételek pedig az ezt követő hónapokban realizálódtak. Emellett

11 százalékkal nőtt az újautó-eladások száma és a használtautó-import is hétéves csúcsra emelkedett,

a forgalomba kerülő autók által lecserélt járműveket pedig többségében a hazai piacra vitték.

A cég kiemelte: hosszú távon a hazai személygépkocsipark folyamatos bővülése is élénkíti a használtautó-piacot. Tíz év alatt több mint harmadával nőtt a forgalomban lévő személygépkocsik száma, 2016 év végén még csak 3,2 millió, ma pedig már mintegy 4,4 millió autó fut az utakon. Bár a 90 ezret meghaladó havi adásvétel egyelőre biztosan nem válik állandóvá, a számok emelkedő trendet mutatnak.

A belföldi használtautó-piacon 2026 első negyedévében 244 500 személyautó cserélt tulajdonost, 4 százalékkal több, mint az előző év hasonló időszakában. Az importált használt autók száma ugyanebben az időszakban 35 900 volt, ami 17 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

Az adatok szerint a belföldi használtautó-piacon az első negyedévben is hat márka autói biztosították a teljes forgalom közel felét, 48,1 százalékát, első helyre a Volkswagen került, majd az Opel, a Suzuki, a Ford, a Toyota és a BMW következett.

Kezdőlap    Gazdaság    Kilőtt a hazai használtautó-piac márciusban

statisztika

autó

kereskedelem

növekedés

használt autó

jóautók.hu

március

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szalai Máté: újra eszkalálódik az iráni konfliktus, és nem látszik a megoldás

Szalai Máté: újra eszkalálódik az iráni konfliktus, és nem látszik a megoldás
Hétvégén Irán először megnyitotta, majd újra lezárta a Hormuzi-szorost, de Teherán azt is bejelentette, hogy a keddre beharangozott pakisztáni béketárgyalásokon nem vesz részt Szalai Máté, a Clingendael Intézet és a Budapesti Corvinus Egyetem kutatója szerint Irán és az Egyesült Államok konfliktusa újra kiéleződni látszik.
 

Magyar Péter bejelentette hét Tisza-miniszter nevét és több új minisztérium létesítését

Magyar Péter bejelentette hét Tisza-miniszter nevét és több új minisztérium létesítését

Megtartotta első frakcióülését a Tisza Párt. Ezután Magyar Péter bejelentette jövendő kormánya tagjai közül hét miniszter nevét is. Szó esett a leendő minisztériumokról és a politikai kultúra megváltoztatásáról is. Határidőt szabott a közjogi méltóságok távozására és elmondta, mi a terv a háborús veszélyhelyzet meghosszabbításával.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.20. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Patthelyzet a kormányalakításban: úgy tűnik, nem lesz megint miniszterelnök a választáson győztes politikusból

Patthelyzet a kormányalakításban: úgy tűnik, nem lesz megint miniszterelnök a választáson győztes politikusból

Szlovéniában egyelőre egyik miniszterelnök-jelölt mögött sincs meg a kormányalakításhoz szükséges parlamenti többség, ezért Natasa Pirc Musar köztársasági elnök hétfői bejelentése szerint folytatja a konzultációkat a pártokkal.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Csendes gyilkos tizedeli a magyar lakosságot: a legtöbben csak akkor veszik észre ezt a betegséget, amikor már túl késő

Csendes gyilkos tizedeli a magyar lakosságot: a legtöbben csak akkor veszik észre ezt a betegséget, amikor már túl késő

A májbetegségek különösen alattomosak, hiszen a szerv rendkívüli tartalékkapacitása miatt sokáig nem okoznak tüneteket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump denies being 'under pressure' to make Iran deal ahead of ceasefire deadline

Trump denies being 'under pressure' to make Iran deal ahead of ceasefire deadline

The next phase of peace talks is uncertain after Iran says it has "no plans for the next round" of negotiations.

EZT OLVASTA MÁR?
×
