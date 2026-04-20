Újabb fagyok érkeznek

Az átvonult hidegfront mögött több hullámban érkeznek fölénk a hűvös, hideg léghullámok, emiatt a következő néhány nap során az ilyenkor szokásostól elmarad a hőmérséklet – írja közösségi oldalán a HungaroMet.

Szerdán és csütörtökön éreztetheti leginkább hatását a hideg légtömeg – előbbi nap elsősorban az Északi-középhegység völgyeiben, a Nyírség és a Kiskunság homokhátságain, csütörtökön már az Alföld egyes részen számottevő a légköri fagy valószínűsége a derült, kevésbé szeles tájakon (a kékkel jelölt területeken) a jelenlegi számítások alapján.

Talajmenti fagy másutt is megjelenhet.

Az országos minimum-hőmérsékleti rekord április 22-én -5,7 fok (1959, Kékestető), 23-án pedig -5,6 fok (1938, Szombathely). Nem lehet kizárni teljesen, hogy nem sokáig marad ez így – írják.