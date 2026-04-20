2026. április 20. hétfő Tivadar
A Blue Origin amerikai űripari vállalat által videofelvételről készített és közreadott képen a cég New Shepard űrrakétája látható. Az űrhajó a fedélzetén a Star Trek amerikai tévésorozat Kirk kapitányát alakító 90 éves William Shatner kanadai színésszel, Chris Boshuizennel, a NASA volt mérnökével, Audrey Powersszel, a Blue Origin küldetésekért és repülési müveletekért felelős alelnökével és Glen de Vriesszel, a Medidata Solutions amerikai szoftvercég társalapítójával elindul mintegy 10 perces útjára a világűr pereméig a texasi Van Horn közelében lévő űrkikötő kilövőállásáról 2021. október 13-án. Az űrhajó kapszulája később sikeresen visszatért a Földre.
Nyitókép: MTI/EPA/Blue Origin

A kilövés sikerült, a műhold eltévedt

Infostart / MTI

A Jeff Bezos amerikai milliárdos tulajdonában lévő Blue Origin vállalat által vasárnap Floridából indított New Glenn hordozórakéta újrafelhasználható fokozata sikeresen visszatért, de repülése során nem tudta megfelelő pályára állítani az általa szállított AST SpaceMobile kommunikációs műholdat.

Az indítás a Blue Origin és Elon Musk SpaceX vállalata közötti egyre élesebbé váló versengés legújabb fejezete. A rakéta hely idő szerint 7 óra 25 perckor indult Cape Canaveralról, a hordozórakéta az AST BlueBird 7 műholdat vitte fedélzetén, hogy alacsony Föld körüli pályára állítsa. Az AST texasi székhelyű cég közleményében azt írta, hogy a műholdat a hordozórakéta második fokozata a tervezettnél alacsonyabb pályára helyezte.

Az okostelefonokkal való közvetlen kapcsolódásra tervezett AST-műhold egy olyan űrbeli mobil szélessávú hálózat kiépítésére irányult volt, amely hasonló az Amazon Leo vagy a SpaceX Starlink elnevezésű programjához.

A vasárnapi küldetés - a New Glenn hordozórakéta harmadik küldetése - kulcsfontosságú volt annak bizonyításához, hogy a 29 emelet magas, nagy teherbírású rakétát megbízhatóan lehet újra felhasználni, és egyben versenyképes a SpaceX Falcon 9 típusú rakétájával. A hordozórakéta, amelyet "Never Tell Me the Odds" (Soha ne mondd meg az esélyeket) névre kereszteltek, már repült, a korábbi, novemberi második küldetésén, majd visszatért, és ismét felhasználták. A rakéta neve utalás a Star Wars: A Birodalom visszavág című film egyik szereplőjének, Han Solonak, a Star Wars-univerzum egyik legikonikusabb alakjának, Harrison Ford által megformált vagány, sármos csempész, az Ezeréves Sólyom űrhajó kapitányának legendás kijelentésére.

A Blue Origin novemberben bejelentette, hogy a New Glenn rakétájának egy nagyobb, erősebb változatát fogja megépíteni, amely a New Glenn 9x4 nevet viseli majd.

A New Glennt a kereskedelmiműhold-felbocsátási piac felső szegmensére tervezték, hétméteres orrkúpjával, amely lehetővé teszi nagyobb méretű hasznos terhek szállítását, beleértve több műholdat egyetlen küldetés során.

"A New Glennt alapvetően annak alapján fejlesztettük ki, hogy szerintünk milyen lesz az űr 50-100 év múlva" - mondta Jordan Charles, a New Glenn alelnöke.

A milliárdosok által vezetett vállalatok közötti versenyben a SpaceX és a Blue Origin vetélkedik egymással, hogy az amerikai űrkutatási hivatal, NASA által használni kívánt holdleszállóegységek tervezésével elősegítsék az emberek visszatérését a Holdra, még a Kína által 2030-ra, emberekkel tervezett küldetése előtt.

Bezosnak a vasárnapi rakétaindításról szóló X-bejegyzésére válaszul Elon Musk, a Space X alapítója gratulált vetélytársának.

A SpaceX Starship nevű hordozórakétája teljesen újrafelhasználható, kétfokozatú, szupernehéz teherbírású, amelyet arra terveztek, hogy legénységet és rakományt szállítson a Föld körüli pályára, a Holdra, a Marsra és még távolabbi célpontokra. A Blue Origin ugyanakkor egy hagyományosabb Blue Moon leszállóegységet fejleszt ki Mark 1 néven, és az a célja, hogy azzal a tervek szerint a nyáron végrehajtja döntő jelentőségű, pilóta nélküli, leszállást a Holdon.

A NASA jövőre tervezett következő Artemis-missziója várhatóan mindkét leszállóegységet tesztelni fogja a Föld körüli pályán, mielőtt elindulna az a misszió, amely 1972 óta először juttatna űrhajósokat a Holdra.

