Átalakul az Országgyűlés és feláll az új kormány, itt vannak a részletek – a nap hírei

Bejelentette leendő kormányának 7 miniszterét Magyar Péter. A Tisza leendő miniszterelnöke közölte: Kármán András lesz a pénzügy-, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, Orbán Anita a külügy-, Hegedüs Zsolt az egészségügyi-, Ruszin-Szendi Romulusz a honvédelmi miniszter, Gajdos László felel a környezetügyért, Bóna Szabolcs pedig az agráriumért. Magyar Péter elmondta azt is, hogy várhatóan még a héten megnevez további minisztereket is. A kormány 16 tagú lesz. Az új kormány várhatóan három hét múlva alakulhat meg.

A Tisza párt képviselőcsoportja egyhangúlag támogatta Bujdosó Andrea kinevezését a frakcióvezetői posztra és Forsthoffer Ágnest, a Magyar Országgyűlés elnöki tisztségére. A leendő házelnök abban bízik, hogy új politikai kultúra jön létre, helyreáll a közbizalom, amely szerinte a parlamentben kezdődik.

Magyar Péter arra kéri a leköszönő kormányt, május 31-ig hosszabbítsa meg a háborús veszélyhelyzetet, mert 160 jogszabály kötődik hozzá. A leendő miniszterelnök hangsúlyozta: ki fogják vezetni a veszélyhelyzetet, de a kapcsolódó jogalkotáshoz kell néhány hét. Magyar Péter kiemlte: elvárja, hogy május 31-ig az általa „Orbán-báboknak” nevezett állami vezetők lemondjanak, ellenkező esetben elkezdenek dolgozni az eltávolításukon.

Tizenhét gimnázium igazgatója levélben arra kéri Magyar Pétert, hogy a szakmai szervezetek és a köznevelés szereplői véleményének figyelembevételével terjessze be az oktatási miniszterjelölt nevét az Országgyűlésnek. A leendő miniszterelnök azt mondta, keresse meg őt a 17 iskolaigazgató, szívesen fogadja őket. Hozzátette: a cél, hogy a lehető legerősebb legyen az oktatás.

Kedden folytatódnak az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások az Országházban. Az Országgyűlés Sajtóirodája azt közölte: kedden napirenden lesz a mandátumigazolás előkészítése, az Országgyűlés bizottsági rendszerének kialakítása, valamint a külügyi és diplomáciai testületeket érintő kérdések.

A hivatalba lépő magyar kormánnyal folytatott tárgyalások hozzájárulhatnak az uniós források felszabadításához – jelentette ki az Európai Bizottság illetékes szóvivője a brüsszeli testület sajtótájékoztatóján. Olof Gill úgy fogalmazott: rendkívül konstruktív és pozitív hangvételű volt a találkozó a hivatalba lépő magyar kormánnyal.

Üzemanyag-ellátási zavarokra figyelmeztetett a Független Benzinkutak Szövetsége. A szervezet közleményében azt írta: a különadók és az ellátási nehézségek miatt elviselhetetlenné vált a kutak fenntartása, a családi tartalékok elfogytak. A választások előtti héten a benzinkutak vállalták, hogy legalább a választások napjáig fenntartják veszteséges működésüket. A Független Benzinkutak Szövetsége törvénysértőnek tartja az érvényben lévő intézkedések alkalmazását. A szervezet arra kéri az alakuló új kormányt, hogy hallgassa meg javaslataikat, és közösen alakítsanak ki egy hosszú távon is fenntartható rendszert.

Jelentősen emelkedtek az olaj- és a gázárak, miután a hétvégén ismét kiéleződött a feszültség Irán és az Egyesült Államok között. A nemzetközi kereskedelemben a WTI nyersolaj ára mintegy 5 százalákkal nőtt, hordónként 87 dollárra, míg a Brent típusú olaj ára 95 dollárra ugrott

Mielőbb megbeszélést szeretne az ukrán elnök Magyar Péterrel a márciusban lefoglalt pénzszállítmányáról. Volodimir Zelenszkij úgy fogalmazott: „Orbán Viktor ezt a pénzt egyszerűen ellopta.” Reméli, hogy az összesen mintegy 30 milliárd forintnyi dollárt, eurót és aranyat Ukrajna mielőbb visszakaphatja a magyar féltől.

Az ukrán elnök szerint Oroszország vezetése mozgósításra készül, ez a fő oka annak, hogy korlátozták a közösségi oldalak működését az országban. Volodimir Zelenszkij arra utalt, hogy a Kreml az elmúlt hónapokban lényegében letiltotta a Whatsappot és csaknem teljesen a Telegramot is. Hivatalosan Moszkva a bűnözés elleni küzdelemmel indokolja ezeket a lépéseket, az ukrán elnök ugyanakkor úgy látja: a cél az, hogy több százezer civilt hívjon fegyverbe a Kreml, egy nagyobb Ukrajna elleni offenzíva elindítására.

Napenergia-hasznosítási és energiatárolási beruházáshoz nyújt finanszírozást Magyarországon az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. A szervezet azt közölte: 70 millió eurós hitellel járul hozzá a 210 millió eurós finanszírozási programhoz, amelyben kereskedelmi bankok is részt vesznek. A finanszírozási csomag kedvezményezettje a Renalfa IPP nevű, bécsi székhelyű független energiatermelő cégcsoport.

A keret kimerülése miatt felfüggesztik a 2007 előtt épült családi házak energetikai felújítását szolgáló program igénylését. Támogatási kérelem benyújtására utoljára április 23-án, a Lakosság MFB Pont Plusz fiókhálózat nyitvatartási idejének végéig van lehetőség. A program uniós támogatással 5+5 millió forinttal segítette a beruházásokat.

A hétvégéig várható forgalomkorlátozás a Róbert Károly körút érintett szakaszán a hajnali vízcsőtörés miatt. A csőtörés miatt két sávot zártak le a Róbert Károly körút egy szakaszán az Árpád híd irányába. A 40-es szám előtt 200 négyzetméternyi felületen szakadt be az útpálya. A főpolgármester szerint a rezsicsökkentés miatt van ismét csőtörés Budapesten, több mint 30 milliárd forint hiányzik a Fővárosi Vízművek költségvetéséből a befagyasztott árak miatt.