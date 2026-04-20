George Russell, a Mercedes brit versenyzõje, miután õ érte el a legjobb köridõt a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Ausztrál Nagydíjának idõmérõ edzésén a melbourne-i Albert Park versenypályán 2026. március 7-én.
Azonnali hatállyal módosítják a Forma–1 szabályait

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) hétfőn bejelentette, hogy több ponton is módosít a 2026-os szabályokon az első három Forma–1-es hétvége tapasztalatai, valamint a csapatok, a motorgyártók és a versenyzők kritikái, visszajelzései alapján.

A sportág szereplői, az FIA mellett a csapatok, a motorgyártók képviselői, továbbá a versenyzők hetek óta egyeztettek a szabályok módosításáról, melyeket most közzé is tettek.

A világbajnokság jövő hétvégén Miamiban folytatódik, a változtatások nagy részét már ott bevezetik, miután a motorsport világtanács formálisan is elfogadja azokat.

A FIA közlése szerint a legfontosabb változások között van az időmérő edzések módosuló energia-visszanyerés paraméterei: az új rendelkezés nyomán csökken a maximális visszatöltés, de annak teljesítménye nő, amitől azt várják, hogy több padlógázas szakaszt teljesítenek majd a pilóták.

A szupervisszatöltés maximális teljesítményének növelése a futamokra is vonatkozik majd, aminek köszönhetően a versenyzőknek kevésbé kell majd odafigyelniük az autó elektromos energiájának beosztására.

A nagydíjakon változtatnak az elektromos rásegítés felső határán is annak érdekében, hogy elkerüljék a váratlan helyeken kialakuló jelentős tempókülönbséget a pilóták között. A gyorsítási zónákban maradnak az eddigi értékek, a körök többi részén viszont csökken a teljesítmény.

Új biztonsági intézkedéseket vezetnek be a rajtok esetében is: az FIA kifejleszt egy olyan rendszert, ami a tervek szerint felismeri, ha egy autó a kuplung kiengedése után rendellenesen lassan gyorsul. Ilyen esetekben az elektromos rendszer automatikusan rásegít majd a hajtásra, hogy az autó elérje a minimális gyorsulást, így anélkül csökkennek a rajt kockázatai, hogy ez bármilyen versenyelőnyt jelentene. Egy ehhez kapcsolódó vizuális figyelmeztető rendszert is bevezetnek, ami az érintett autókon hátul és oldalt villogó fényeket aktivál, hogy figyelmeztesse a mögöttük haladó versenyzőket.

Esős körülmények között a köztes abroncsok gumimelegítőinek hőmérsékletét megemelik a versenyzői visszajelzések alapján annak érdekében, hogy javítsák a kezdeti tapadást és a gumik teljesítményét.

A hátsó fényrendszereket is egyszerűsítik, egyértelműbb és következetesebb vizuális jelzéseket bevezetve, hogy javuljon a láthatóság és a hátulról érkező versenyzők reakcióideje rossz látási körülmények között.

Az idei három futam mindegyikén a Mercedes diadalmaskodott: kétszer az olasz Andrea Kimi Antonelli, egyszer a brit George Russell győzött. Az összetettben a 19 éves Antonelli vezet Russell előtt.

A négyszeres világbajnok holland Max Verstappen ugyanakkor az első pillanattól kezdve élesen kritizálta a szabályokat és az azoknak megfelelően megépített autókat, valamint úgy vélekedett, hogy az egész Forma–1-ben „anti-versenyzés” uralkodott el. Kilátásba helyezte, hogy ha nem történnek jelentős változtatások, akkor akár el is hagyhatja az F1-et.

Szalai Máté: újra eszkalálódik az iráni konfliktus, és nem látszik a megoldás

Hétvégén Irán először megnyitotta, majd újra lezárta a Hormuzi-szorost, de Teherán azt is bejelentette, hogy a keddre beharangozott pakisztáni béketárgyalásokon nem vesz részt Szalai Máté, a Clingendael Intézet és a Budapesti Corvinus Egyetem kutatója szerint Irán és az Egyesült Államok konfliktusa újra kiéleződni látszik.
 

Újra teljes erővel kitörhet a háború Donald Trump nyilatkozata után Iránban

Teherán: a dúsított urán átadása soha nem is volt opció

A német haditengerészet is beszállna a Hormuzi-szoros védelmébe

Magyar Péter bejelentette hét Tisza-miniszter nevét és több új minisztérium létesítését

Megtartotta első frakcióülését a Tisza Párt. Ezután Magyar Péter bejelentette jövendő kormánya tagjai közül hét miniszter nevét is. Szó esett a leendő minisztériumokról és a politikai kultúra megváltoztatásáról is. Határidőt szabott a közjogi méltóságok távozására és elmondta, mi a terv a háborús veszélyhelyzet meghosszabbításával.
 

Ruszin-Szendi Romulusz megfogalmazta legfőbb célját

Megalakult a Mi Hazánk országgyűlési képviselőcsoportja

Üzenet Kijevből Magyar Péternek és Orbán Viktornak

Ursula von der Leyen szerint Magyarországot szerfelett szorítja az idő

Éles szlovák bírálatok Magyar Péter kijelentései miatt

Magyar Péter bejelentése után megszólalt a leendő házelnök

Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
Minden terméket azonnal leparancsoltak a magyar polcokról: patkánymérget tett valaki a népszerű márka üvegeibe külföldön

Háborús félelem rántotta lejtőre a magyar tőzsdét: csúnyán elhasaltak a legnépszerűbb hazai részvények

Trump denies being 'under pressure' to make Iran deal ahead of ceasefire deadline

