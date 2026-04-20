Üzent a bűnügyi felügyeletbe került halásztelki polgármester

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, bűnügyi felügyeletbe került Halásztelek polgármestere, 13 millió forint kérdéses sorsa miatt merült fel ellene gyanú – az ügyről itt írtunk korábban.

Nagy Barnabás a Facebook-oldalára tett ki egy üzenetet. Ebben azt írta, hogy már napok óta otthon van, így a polgármesteri feladatait szabadon elláthatja.

„Számomra ez a legfontosabb, hiszen a választók bizalmából 2019 óta vehetek részt a város irányításában, előbb alpolgármesterként, 2024-től pedig polgármesterként szolgálhatom Halásztelket” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a várost érintően minden visszatért a normális kerékvágásba, a munkáját ő is ellátja.

„Tudom, hogy sokakban kérdéseket vet fel az az ügy, ami a személyemmel kapcsolatban felmerült. Szeretnék megnyugtatni mindenkit: a munkámban és a magánéletemben is a törvényeket és a szabályokat teljes körűen betartottam. Az üggyel kapcsolatban csak annak lezárását követően nyilatkozhatok, így türelmüket kérem” – írta.